„Nikdo se nezeptal lidí, co chtějí," říká nová automobilka britského miliardáře. Nabízet jen elektromobily odmítá se slovy: „Selžou."

/ Foto: Ineos Automotive

Nepotřebujete víc než zdravý rozum, abyste se ke stejnému závěru dopracovali sami, ve světě aut se ale v posledních letech moc nemyslí. Díky bohu, že u Ineosu dál nestrkají hlavu do písku a zajímají se o to, co je a není reálně prodejné.

Hans Christian Andersen je autorem jedné z nejpoučnějších pohádek, které kdy vznikly. I když jeho Císařovy nové šaty byly poprvé publikovány už v roce 1837, ani v roce 2024 neztrácí nic na své relevanci. Právě naopak, žijeme znovu v době, kdy se zdá být lepší nejen držet ústa a krok, ale v obavách z možných následků raději dokonce znovu pochlebovat věcem, které nefungují tak, jak je nám předkládáno.

Narážíme tím také na elektrická auta, která mají své nesporné výhody, ty jsou ale dalece zastíněny nedostatky danými jejich akumulátory, které dnes nemají žádné rozumné řešení a zásadní změna není ani na obzoru. Je to řešení předem odsouzené k nezdaru, pokud se nestane zázrak, na který se čeká už hodně přes 100 let. Ví to každý soudný člověk s elementárním technickým a ekonomickým vzděláním, přesto se stalo normou se tvářit, že jde nejen o možnou, ale dokonce jedinou možnou budoucnost automobilismu. Může se to stát, ale kdy? Za pár let? Nenechte se vysmát, upřímní profesoři techniky vám bez okolků poví, jak to je.

I tito slovutní lidé jsou ale naprostou většinou automobilového světa ignorováni a možná 8, možná 9 automobilových manažerů z 10 bude při každé příležitosti pět ódy na tyhle císařovy šaty na kolech dokonce i za situace, kdy si někteří „drzouni” troufnou říci pravdu. O to víc musíme ocenit každého, kdo je schopen o této věci hovořit racionálně - není problém elektromobily vyvíjet, není problém je prodávat, není problém o nich hovořit s nadšením. Je ale naprosto nesmyslné je předkládat jako tu jedinou správnou cestu pro každého, ničím takovým prostě nejsou.

Mezi takto uvažující automobilky se kupodivu zařadil Ineos Automotive miliardáře Jima Ratcliffa. Kupodivu proto, že jde o britskou firmu, kupodivu proto, že jde o malou firmu, kupodivu proto, že Ratcliffe není žádný bojovník proti systému. Realizuje se ale hlavně na poli offroadů, kde je elektrický pohon použitelný velmi, velmi špatně, a tak firma sama nejlépe ví, že si jen s ním si vystačit nemůže.

Ineos se tak přidal k BMW nebo Toyotě a je přesvědčen, že v budoucnu budou pro nová auta zapotřebí různé druhy pohonu, ne jen ten elektrický. Při nedávném projevu na konferenci v německém Frankfurtu o tom promluvila šéfka automobilky Lynn Calder, jak informují Auto News. Tato dáma o věci hovořila velmi racionálně a podepsali bychom snad každé její slovo.

„Neříkáme, že elektrická auta nemají na trhu své místo. Věříme, že ho tam mají. Ale prostě nevidím scénář, kde by 100 procent požadavků na hnací ústrojí plnila elektrická energie,” říká paní Calder s tím, že i pro své elektrické modely nabídne tzv. prodlužovače dojezdu spalující benzin nebo naftu, jinak by takové vozy byly k ničemu. Podle šéfky automobilové divize Ineosu firma prosazuje „racionální přístup” a přichází s „mnohočetným souborem technologií”, které jí pomohou dosáhnout emisních cílů i bez zaslepeného běhu jedním směrem.

„Nikdo se nezeptal lidí, co chtějí,” řekla ve Frankfurtu, aniž by měla špetku pochopení pro vnucování něčeho, jako jsou elektromobily: „Pokud je nějaký zákazník nechce řídit, pokud se nehodí do jeho života, selžou. Pokud nebudeme přemýšlet o elektrické síti a o tom, jak ji budeme financovat, selžou. Pokud nebudeme myslet na to, odkud elektřina pochází, selžou,” uvádí nekompromisně.

Přesně tak to je - nemůžeme očekávat úspěch něčeho jen proto, že to někdo nařídil, to přece samo o sobě nikdy nestačilo a stačit nebude. Tleskáme tedy ochotě opustit svou pohodlnost, vydat se proti davu a schytat pár bezdůvodných nadávek v boji za dobrou věc. Posté můžeme dodat, že je to pestrost, nikoli unifikace, co nás dovede k efektivnější automobilové budoucnosti. A každý soudný člověk to musí vědět, jen se o tom většina z nich zdráhá hovořit.

Nevíme, co takový Lewis Hamilton při svém aktivismu řekne na to, že jeden z jeho sponzorů nekope za elektrická auta za každou cenu, ale třeba s přechodem k Ferrari přišel na jiné myšlenky. Foto: Ineos Automotive

Zdroj: Auto News

