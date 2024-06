Nissan si podepsal rozsudek smrti. V reakci na spalovací novinky japonských soupeřů říká, že s benziny a diesely skončil před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Co se za poslední už skoro rok stalo, co by kohokoli soudného mohlo utvrdit v tom, že slepá sázka na elektrický pohon je tou správnou? To není řečnická otázka, odpověď je jednoslovná: Nic. Jen sebevrah může za takové situace říci, že do elektromobilů půjde po hlavě i tak.

Japonské automobilky Toyota, Subaru a Mazda nám minulý týden udělaly radost, když navzdory přetrvávajícím zeleným náladám ukázaly elektromobilům záda a místo dalšího cpaní peněz do zjevně utopické budoucnosti ohlásily vývoj nových spalovacích motorů. Není to tak, že bychom komukoli vyčítali investice do elektromobilů a snahu s tímto druhem pohonu prorazit - to je v pořádku a jistě i Toyota, Subaru a Mazda na takových autech pracují. Ale pracovat jen na nich? To tváří v tvář vývoji na trhu od loňského léta zavání sebevražednými sklony.

Přesto se najdou tací, kteří přesně tohle dělají. Opakovaně jsme se pozastavovali na naprosto absurdním dogmatismem Audi, které dál otevřeně hlásí konec se spalovacími auty v momentě, kdy třeba v Česku letos prodalo 18 (osmnáct, ani divukrásných devatenáct) elektrických aut všech tříd, typů a verzí. Kdybychom v takové pozici zaslechli slova současného šéfa Audi jako kdokoli z vedení českého zastoupení značky, tak nás z „divokejch citů poleje a zebe” a žhavíme linku do Ingolstadtu, jestli se náhodou nezbláznili. Ale ne, vedení českého zastoupení značky začne žhavit linku k nám a vyčítat nám, že jim ošklivými slovíčky kazíme jejich senzační strategii. To byste nevymysleli.

Audi ale může těšit, že v nebetyčné absurditě a zabedněnosti svého uvažování není samo. Kolegové z australského Drivu v reakci na výše popsané plány třech japonských automobilových gigantů oslovili Nissan, jestli si za takové situace také nechce změnit své dřívější odhodlání zbavit se spalovacích motorů a přejít do roku 2030 jen na elektrická auta, jak poněkud (časově) nešťastně potvrdil loni v září. A víte co? Nechce, protože plán je plán, to je jednička. A zákazník je míň než plán, to je nula.

Francois Bailly, viceprezident a šéf plánování pro region zvaný AMIEO (Afrika, Střední východ, Indie, Evropa a Oceánie), tak v reakci na otázku, zda u značky mají budoucnost dieselové motory, řekl: „Naší budoucností jsou elektromobily.” Inu, správný manažer umí říci „ne”, aniž by toto nepěkné slovo vyřkl. „Neinvestujeme do nových spalovacích motorů, to je jisté,” dodal Bailly s tím, že zážehovým a vznětovým motorům u automobilky svítí na semaforu červená, neboť nic jiného než elektromobily u ní nemá budoucnost.

Jak ale podotýkají přímo australští kolegové, v aktuálním produktovém portfoliu Nissanu pro nejmenším světový kontinent v podstatě žádný elektromobil není - vedle končícího Leafu II nabízí Japonci jen spalovací auta. U nás není situace o mnoho odlišná, vedle Leafu je tu z osobních modelů v nabídce ještě Ariya (na fotkách okolo), přičemž oba modely si letos v Česku našly po 1 (po jednom, každý jeden kus, snad je to srozumitelné) zákazníkovi. To jsou zase jednou pecky, které bychom v nabídce chtěli replikovat, seč to jen půjde...

Pokud by tohle byla pravda, Nissan si právě podepsal rozsudek smrti. Ale nevěříme tomu, že to tak je. Je samozřejmě možné, že plán automobilky je skutečně takový, ale nikdo nás nedonutí věřit tomu, že jej firma hodlá naplnit za každou cenu, přepnutí na elektrický pohon za 5,5 roku by ji přivedlo ke krachu během asi 5,5 týdne. I tento záměr bude pod tlakem okolností změněn - buď ho pan Bailly vymění za jiný, nebo bude za někoho jiného vyměněn pan Bailly, třetí cestu si snad ani nedovedeme představit.

Elektrický Nissan Ariya je zjevný kasovní trhák, letos se u nás prodalo 1 auto. Je tedy naprosto jasné, že se Japonci drží plánu prodávat jen elektromobily, kdo by se tomu divil. Foto: Nissan

Zdroje: Drive, Nissan, SDA

Petr Miler

