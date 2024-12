Nissanu se jeho byznys hroutí pod rukama. Ruší výrobu statisíců aut, nervózním dealerům dovoluje nevídané věci dnes | Petr Prokopec

Není to zase tak dávno, co byla v holportu s Renaultem a Mitsubishi na dobré cestě k tomu stát se největším automobilovým výrobcem světa. Tyhle sněhy jsou pryč, dnes se mluví spíš o blížící se hrozbě bankrotu.

V roce 2018 svět nadobro přišel o Sergia Marchionneho, jen pár měsíců po jeho smrti byl po příletu do Japonska zatčen Carlos Ghosn, čímž jeho kariéra v automobilovém byznysu prakticky skončila. Oba pány spojovalo to, že před nástupem k Fiatu resp. Renaultu byli touto branží prakticky nepolíbení. Ghosn k ní sice měl díky 18letému působení u Michelinu blízko, Marchionneho někdejší působení ale měla k autům daleko. Třeba v letech 1983 až 1985 působil jako účetní a daňový specialista u společnosti Deloitte.

Nicméně možná právě proto, že oba ke své práci přistupovali velmi pragmaticky, bez emocí a nostalgie, dosáhli prakticky ihned po svém nástupu velmi pozitivních výsledků. Oba pak zjevně začali v posledních letech větřit, že branži čekají nemalé problémy, jak kvůli nástupu Číňanů, tak s ohledem na stále šílenější politické machinace. I proto volali po větším spojení existujících západních výrobců, Marchionne se ale povětšinou jen dočkal výsměchu. A Ghosn rovnou vnitrofiremního puče.

Jsme o šest let dál, přičemž Fiat a potažmo celý koncern Stellantis by nejspíš dal vše za to, aby mohl Marchionneho oživit. Pod vedením jeho nástupce Carlose Tavarese se totiž dostal do problémů, které aktuálně nedokáže řešit. Stejně tak by pak svého někdejšího zachránce nejspíš uvítal Nissan, přestože vlastně má, po čem toužil. Důvodem, proč se Japonci chtěli Ghosna zbavit, byla jejich touha po větší samostatnosti.

Renault nedávno začal redukovat svůj podíl v japonské automobilce, neboť potřebuje peníze, aby se dostal z vlastní ošemetné situace. U Nissanu se ovšem nejásá, nýbrž bije na poplach. Šéf značky Makoto Uchida totiž zmínil, že firma je v „nouzovém režimu“. Aby se z něj dostala, musí propustit skoro 10 tisíc lidí a omezit výrobu o statisíce aut. Odbyt vázne, jak vyplývá i z dat společnosti Cox Automotive, která monitoruje situaci v USA - zatímco běžně jsou skladové zásoby dealerů 85denní, prodejcům Nissanu vystačí v průměru na 109 dnů.

Dá se předpokládat, že tyto kroky k nějakému ozdravení firmy povedou, nicméně se neprojeví hned, nýbrž až za čas. Pro samotné prodejce je to ovšem problém, neboť jejich zisky jsou již nyní nejnižší za posledních 15 let. A pokud lidé o vozy Nissanu nestáli nyní, rozhodně o ně nebudou mít zájem ani za týden či příští měsíc. Tedy ne bez výrazných slev, které ovšem již některé dealery mohou přivést ke ztrátám a tedy na hranici přežití, jak varují kolegové z Auto News.

Šéf severoamerických aktivit značky Jérémie Papin proto již dealerům zaslal dopis, ve kterém je prosí o „trpělivost a pochopení“. „Horlivě pracujeme na tom, abychom zavedli změny, které přinesou stabilitu,“ uvedl dále Papin. Jenže ani stávající snahy Nissanu nemusí nést kýžené ovoce, neboť na obzoru je nová hrozba - znovuzvolený americký prezident Donald Trump totiž mluví o zavedení cel na dovoz aut z Mexika.

V této zemi Nissan vyrábí sedany Sentra a Versa, kdy třeba první zmíněný momentálně v USA startuje na 21 590 dolarech (cca 513 tisíc korun). Pokud ovšem skutečně dojde na zavedení 25procentního cla, pak bude tento vůz stát zhruba 27 tisíc dolarů (asi 641 tisíc Kč). V takové chvíli ale již bude prakticky neprodejný. Zvláště když značka má problém udat i model Versa, který je přitom s cenou 17 190 USD (cca 408 tisíc Kč) nejlevnějším vozem v USA.

Budoucnost Nissanu tedy opravdu nevypadá růžově, ještě hůře je ovšem na tom dceřiné Infiniti, jehož prodeje se za poslední dekádu propadly o 45 procent. Znovu podle Auto News jsou dealeři schopni prodat v průměru jen 24 aut měsíčně, kvůli čemuž se jim již nevyplatí provozovat samostatné showroomy. Ostatně mnozí prý ročně prodělávají i dva miliony dolarů (47,5 mld. Kč) a víc, pročež zvažují odchod od značky.

V důsledku toho již Nissan dovolil dříve nemyslitelné - aby obě značky (tedy ta prémiová i mainstreamová) mohly být prodávány pod jednou střechou. Vymínil si však, že je třeba, aby showroomy musí být uzpůsobeny tak, aby se v nich bohatší klientela cítila příjemně. Je proto třeba mimo jiné separátní vchod či jiný prodejní a servisní tým. To je ovšem totéž, jako když v prudkém lijáku někomu dovolíte, aby se schoval pod děravý okap.

Co bude s Nissanem dál, je otázkou, Jako o spáse se dnes mluví o příchodu nového investora. V zákulisí se skloňuje převzetí Hondou, která by pochopitelně o nějaké autonomii pro bývalého soupeře neměla nejmenší pochopení. To si Japonci pomohli...

Sentra je vcelku pohledný vůz za velmi dobré peníze, ovšem ani tak s ním prodejci značky nebodují. Přitom hrozí jeho zdražení o 25 procent, což by ovšem vedlo k absolutnímu nezájmu. Je to ale jen jeden z bujících problémů japonské automobilky. Foto: Nissan

Zdroj: Cox Automotive, Auto News poprvé a podruhé

Petr Prokopec

