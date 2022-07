Nizozemští zemědělci přitvrdili v protestech proti klimatické politice, někomu už trpělivost dojít musela před 4 hodinami | Petr Prokopec

Léta ignorace snah o konstruktivní debatu a slepé kráčení za jediným cílem neberoucí ohled na cokoli jiného si vybírá svou daň. U nás protestovat moc zvyklí nejsme, v zemi tulipánů přešli na další úroveň.

Nepatříme mezi ty, kteří nepřipouští existenci klimatických změn, současně si ale uvědomujeme, že tato problematika je velmi komplexní a nelze za ní udělat tlustou čáru s tím, že za vše může lidská činnost. Koneckonců, v tomto ohledu si mnozí „experti“ nabíhají sami. Jimi citované, publikované či dokonce sestavené studie totiž povětšinou porovnávají dobu, kdy Karl Benz patentoval svou motorizovanou tříkolku, se současností. Ovšem v historii Země je nějakých 140 let pouhým mžikem.

Pokud se podíváme dále do minulosti, zjistíme zajímavá data. Třeba před 50 miliony let byla hladina moří o 70 metrů výše než dnes. Hladina CO2 v ovzduší pak dosahovala 1400 ppm, zatímco dnes jde jen o 414 ppm. Země se následně začala ochlazovat, přičemž tento trend skončil před zhruba 1,2 milionem let. Od té doby se pro změnu otepluje, přičemž srbský fyzik a matematik Milutin Milankovič jako první před několika desítkami let přinesl důkazy o periodicitě cyklů, kdy se planeta ochlazuje a otepluje každých 100 tisíc let.

Víceméně je tak jisté, že klimatické změny budou probíhat, ať už s tím zkusíme bojovat, nebo budeme pouze sedět v koutě. To neznamená, že nemáme dělat nic, je ale třeba přemýšlet nad kroky, které mohou skutečně něčemu prospět a nepřinesou jen další nové problémy.

Současné dění v Nizozemsku však jen dokládá, že politici nadále vidí jen jednu misku vah a poroučet větru i dešti chtějí za jakoukoli cenu. Vláda premiéra Marka Rutteho totiž oznámila, že do roku 2030 je třeba snížit produkci skleníkových plynů o 50 procent. Toho chce dosáhnout hlavně v zemědělství, tamní farmáři mají proto výrazně zredukovat jak množství používaných hnojiv, tak množství chovaných zvířat. To se jim však pochopitelně nelíbí, neboť ohrožena je tím jejich živnost. Vláda jim navíc v prvé fázi jen oznámila, že se mají rekvalifikovat na jinou činnost.

V důsledku této arogance zemědělci vytáhli do boje a začali traktory a dalšími prostředky blokovat hlavní tahy i logistická centra. V mnoha regálech tak náhle začalo docházet i to základní zboží. Nizozemští politici se to pokusili vyřešit s pomocí policie, ta ovšem i kvůli střelbě ostrými na protestující pouze přilila olej do ohně. Blokády tedy nekončí, místo toho zemědělci pokročili do další fáze - nově začali na silnice sypat hnůj či všelijaký možný odpad. Mnozí pak dokonce podél silnic i zapalují ohně.

Věříme, že pro ostatní je to nepříjemné, frustraci farmářů ale chápeme. Je to stále ten samý problém - politici se s vehemencí pustí do toho či onoho oboru a nekoukají vpravo vlevo, co to také může mít za následky. Zde lidem chtějí zlikvidovat živnost, kterou mnozí budovali několik generací, a ohrozit tak dnes tolik sledovanou soběstačnost země. Jako vrchol všeho pak umožňují, aby do země proudily sójové boby z Jižní Ameriky, které jsou základem vegetariánské stravy. Jde nicméně o geneticky modifikovaný produkt, který nejprve musí být přepraven přes oceán

Máme tu tak další nepromyšlené, jednostranné opatření, protestům se tak opravdu nelze divit. Dokonce ani poté, co se vláda rozhodla o menší krůček ustoupit a pozvala zemědělce k jednání. Jeho mediátorem nicméně má být Johan Remkes, jenž je členem Rutteho strany a bývalým náměstkem premiéra. Nezávislý tak bude jen stěží. I proto bylo pozvání ze strany farmářů odmítnuto a místo toho se na ulicích objevil hnůj a vedle nich rozdělané ohně.

