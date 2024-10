Nová auta Tesly jezdící bez řidiče jsou naprostá utopie. Možná hezká, ale v nastíněném čase zcela nedosažitelná před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Že Elon Musk rád vypráví pohádky, víme dávno, v tomto případě musel zaskočit snad i sám sebe. Nedokážeme si představit, co by se muselo stát, aby se tahle auta ve své zamýšlené podobě dočkala nasazení do provozu během jednoho roku a tří měsíců.

Očekávané se stalo skutečností. Tesla v noci ze včerejška na dnešek odhalila svůj robotický taxík, jehož příchod avizoval Elon Musk již v dubnu. A k němu přidala i podobně koncipované MPV, minibus, nazvěte to, jak chce.

Musk tedy na jaře mluvil o srpnu a tě máme říjen, ale protože se většinou netrefí o několik let, aktuálně mu drobné zpoždění můžeme odpustit. Otázkou nicméně je, jak se vlastně dívat na samotné novinky, neboť to jediné, co víme, je cena té menší z nich. Ta by měla startovat pod 30 tisíci dolary (cca 695 tisíc Kč), což zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda.

Připomeňme si ostatně, že Tesla hezky dlouho slibuje Model 2, který by měl být k dispozici od 25 tisíc dolarů (asi 580 tisíc Kč). K tak nízké ceně se automobilka chtěla dostat tak, že by stávající Model 3 v podstatě osekala pomalu až na kost, přičemž vedle toho by karoserii sedanu změnila na hatchback. Ten by pak disponoval menším paketem baterií, nižším výkonem a především by nenabízel jakoukoli formu autonomního řízení. To by totiž ubíralo na dojezdu a zároveň zvyšovalo cenu.

Najednou tu ale máme robotické taxi, které disponuje unikátní karoserií a má se řídit zcela samo, přičemž lidé si jej budou moci pořídit za necelých 700 tisíc korun? To prostě nedává smysl, už kvůli onomu autonomnímu řízení. Vozy zvané Cybercab totiž nedostanou ani volant, ani pedály. Lidé tak nebudou moci cokoli ovlivnit, pročež bude veškerá odpovědnost za cokoli ležet výlučně na Tesle. Její systémy tak budou muset být dokonalé, jinak má rázem na krku hromadu žalob.

Ani v nejmenším nepodceňujeme, že zrovna Tesla má ze všech výrobců vůbec nejvíce dat ze všech dosavadních autonomních jízd. Jenže také vzpomeňme, že její vozy jsou schopné i dnes zaměnit Měsíc za semafor. Nebo nevidí blikající policejní auto na kraji silnice. Či „přehlédnou” bílý náklaďák jedoucí z vedlejší silnice. A nebo jednoduše jen nedokáže zatočit doleva, neboť má problém s protijedoucí dopravou. Majitelé tak soustavně musí systémům Autopilot a FSD přicházet na pomoc, do roku 2026 se všechny tyto a další problémy nemůže povést vyřešit.

Cybercab navíc žádné převzetí řízení nic takového neumožní, takže jakmile za dvojicí cestujících zapadnou vzhůru výklopné dveře, jsou plně v moci robotického taxíku. Bude tak vskutku zajímavé sledovat, až tato auta opravdu zamíří na veřejné silnice. Než se tak ovšem stane, Tesla bude potřebovat povolení od úřadů. A to bez převzetí plné odpovědnosti nedostane. Možná i proto Musk v souvislosti s příchodem vozu v roce 2026 uvedl, že při stanování termínů byl vždy „optimistický“. Ostatně plně autonomní řízení už „příští rok“ slibuje už 10 let. Tak teď to bude 11, no, žádné drama.

Automobilka na akci předvedla zhruba dvě desítky prototypů, kteří přítomné fanoušky svezly. Stalo se tak nicméně v uzavřeném prostředí na předem pečlivě připravené trase, což zkrátka není žádný kumšt. Pokud totiž třeba pušku upevníte do svěráku, dáte střed terče přímo před hlaveň a sestrojíte automatickou spoušť, puška se trefí se do černého pokaždé. Znamená to ale, že jste stvořili autonomní pušku se schopnostmi ostrostřelce? To ani náhodou, mnohem blíž máte k podvodníkovi.

Aktuálně tak jen dodáme, že Cybercab byl designově hlavně v čelních partiích ovlivněn pick-upem Cybertruck. Protože je přitom plně autonomní, obejde se bez zpětných zrcátek či zadního okna. Uvnitř pak kromě oněch dvou sedadel je jedinou výbavou centrální displej, který byl zjevně převzat z Modelu 3 a Y. To jistě pomohlo udržet náklady na uzdě, jenže i tak je zkrátka jisté, že tohle auto za uváděnou cenu v roce 2026 prostě nepřijde.

Tesla vedle toho ukázala i větší Robovan, o kterém nevíme už prakticky nic. Vidíme ale vzhled a jasné je, že pobere daleko víc lidí než Cybercab. Jenže kromě pár obrázků k tomuto vozu chybí informace opravdu chybí, jistý tedy není ani termín jeho příchodu, ani to, zda rovněž půjde o kousek dostupný veřejnosti. Protože ale opravdu nepočítáme s tím, že by v této dekádě cokoli z prezentovaných novinek dorazilo, má Tesla na dodatečná upřesnění stále dostatek času.

Cybercab vypadá opravdu lacině, což jistě pomohlo náklady udržet na uzdě. Jenže zároveň bude muset mít dokonalé autonomní řízení, aby automobilka opravdu mohla převzít plnou odpovědnost za veškerý jeho provoz. Něco takového ale není v dohledné době dosažitelné, Musk zřejmě znovu pohádkaří. Foto: Tesla



Robovan je ještě větší utopie, s tím ale Tesla aspoň nespojuje plané žádné sliby. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.