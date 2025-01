Nová Dacia Sandero zůstane sama sebou. Nepřijde o spalovací motory a nezmění typ karoserie, prozradil šéfdesignér včera | Petr Prokopec

Stalo se špatným zvykem automobilové branže udělat dříve nebo později z kdejakého populárního modelu elektrické SUV. Sanderu by se to mohlo přihodit též, ale nepřihodí, třebaže elektrifikovaných alternativ u Dacie obecně přibude.

Skupina Renault zatím neodhalila své prodejní výsledky za loňský rok. Zrovna na ně je ovšem zvědavá značná část nejen novinářské obce, neboť nejprodávanějším vozem skupiny se za uplynulých dvanáct měsíců nejspíš stane Dacia Sandero. Ta do listopadu měla na jen v Evropě kontě takřka 250 tisíc registrací, což meziročně představuje víc než 10procentní zlepšení. Přinejmenším starý kontinent tak nejspíš bude mít nového krále, který trůn možná hned tak neopustí. Mezi privátními kupci je totiž Sandero lídrem už dávno, a protože konkurence soustavně zdražuje, Dacia vábí víc zákazníků než kdy dřív.

Úspěch rumunské automobilky navíc podtrhuje Duster, který rovněž figuruje v nejlepší desítce evropských prodejů. Něco takového by člověk u Dacie ještě před několika málo lety nečekal. Jenže ono se hlavně při pohledu na ceník Sandera není čemu divit. S 90 koňmi pod kapotou totiž rumunský hatchback startuje na 335 tisících korunách. Je tedy výrazně levnější než Škoda Fabia, která sice taktéž disponuje tříválcovým motorem, ten je však v jejím případě u základního modelu atmosférický. S turbem je však již spojeno minimálně 429 900 Kč.

Designový šéf Dacie David Durand přitom kolegům z Autocaru na právě probíhajícím autosalonu v Bruselu oznámil, že rumunská automobilka již usilovně pracuje na nové generaci. Ta by měla dorazit v roce 2027, přičemž stejně jako stávající provedení bude stát na platformě CMF-B. Znovu by navíc mělo jít o klasický hatchback, navzdory tomu, že designový jazyk automobilky je po odhalení nového Joggeru, Dusteru a Bigsteru orientován spíš na SUV, což je ostatně i směr, kam kráčí většina konkurence. A ta jej stále obvykleji spojuje jen s elektrickým pohonem.

Jenže dle Duranda se Dacia nechce stát značkou jednoho karosářského stylu a jednoho typu pohonu. „Je pravdou, že jde spíše o outdoorový a tudíž velmi výrazný vzhled, který k nám sedne jako ulitý, ale nic není zakázáno. Myslím si totiž, že pro nás i pro Sandero je důležité, že tak nějak zůstáváme nohama na zemi. Je to velmi dobré auto, přičemž spoustě zákazníků vyhovuje, že je takové, jaké je,“ uvedl Durand. a dodal, že je velmi důležité, aby Sandero bylo kompaktní zvenčí a prostorné uvnitř, protože pak pobere vše, co potřebujete, a přitom s ním snadno zaparkujete. Navíc takto nebude ani těžké a spotřebu tak udrží na uzdě.

Dacia u nové generace počítá se zachováním spalovacích motorů, kterým bude chutnat benzin i LPG, vedle toho však představí i čistě elektrické Sandero. To se nicméně po stránce designové bude lišit jen v detailech. Což je značný rozdíl oproti variantě Stepway, neboť automobilka chce obě varianty daleko více odlišit. „Všimli jsme si totiž, že majitelé Sandera nepřemýšlí nad verzí Stepway. Lidé kupující Stepway ale pro změnu nezvažují Sandero. Máme tedy co do činění se dvěma sortami lidí,“ dodal dále Durand.

Zdá se tedy, že Dacia si opravdu hodlá držet evropský trůn, ať se děje, co se děje. Přičemž topit se nebude jen pod kotlem s názvem Sandero. Šéf automobilky Denis Le Vot totiž potvrdil, že ještě letos dorazí Duster v hybridní verzi, u kterého elektromotor bude zaměstnávat zadní nápravu. Dostaneme tak čtyřkolku, která by přitom měla být schopna spalovat benzin i plyn. K mání pak má být za ceny, které jsou pro Dacii typické, jakkoli je třeba si uvědomit, že půjde o vrchol řady.

Stávající Duster Hybrid, tedy verze jen s jednou poháněnou nápravou, vychází na takřka 600 tisíc korun. Novinka tak zamíří nad tuto laťku, pročež u nás nejspíš bude oslovovat asi jen jednotlivce. V zemích, kde se podobným řešením zametá cesta daňovými a jinými systémy, vy takový vůz mohl bodovat víc.

Stávající Sandero vypadá pořád atraktivně, je prostorné, slušně jede i se základním motorem a dál nestojí moc. Není tedy divu, že vládne evropským statistikám. A že rumunská automobilka u chystané čtvrté generace nepočítá s výraznými změnami, jako jedna z mála. Foto: Dacia

