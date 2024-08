Nová generace nejprodávanějšího čínského auta v Česku i v Evropě je předčasně venku, problémy nadělá hned dvěma Škodám před 54 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Daleko nejprodávanější auto z Říše středu na starém kontinentu je pozoruhodné mimo jiné tím, že neboduje primárně s elektrickým pohonem, který je s Čínou tak spojován. S novou generací ZS se to změnit nemusí, autu pořád zůstanou i spalovací motory, zvětší se a bude vypadat podstatně líp.

Britská značka MG Motor ovládaná čínským koncernem SAIC odstartovala svou celoevropskou expanzi před pouhými pěti lety, třebaže na „domácí” britský trh se po krátké absenci vrátila mnohem dřív. Loni už byla vnímána jako jeden z největších skokanů, neboť za první polovinu roku prodala 104 300 nových aut, tedy o 128 procent víc než za první dva kvartály roku 2022. Letos si pak značka dala plán překonat metu 300 tisíc registrací. S tím nejspíš nebude mít problém, zvláště poté, co vyrukovala s novou generací hatchbacku MG3. I s hybridním pohonem a nemalým výkonem je totiž novinka oproti konkurenci o poznání levnější.

MG nicméně hodlá ještě letos přijít s dalším bestsellerem v novém, s druhou generací SUV ZS. Originál je na trhu už sedmé léto, rok po debutu spalovací verze navíc dorazila i ta elektrická. I díky této flexibilitě je pořád velmi žádaný a podle dat JATO Dynamics je jasně nejprodávanějším autem v Evropě, když si za první půlrok našel přes 50 tisíc kupců, v Česku je dle dat SDA s 1 598 prodeji ve stejné pozici. Navíc meziročně víc dvojnásobně roste (v rámci Evropy je skoro o 70 procent výš).

Elektrické ZS hitem není, u nás se ostatně ani neprodává, to spalovací ale ano, a to i díky ceně začínající na 399 900 Kč. V případě druhé generace, kterou předčasně odhalily patentové fotky designu registrovaného u čínského ministerstva průmyslu a obchodu (MIIT), se ale dá očekávat řada změn, a to možná i v případě označení. Produktový šéf britské divize MG David Allison pro Auto Express uvedl, že bateriová varianta už neponese jméno ZS, nic konkrétnějšího ale už nedodal. Můžeme tak jen spekulovat, zda vůz převezme jméno známé z Číny (S5, ale to by se asi nelíbilo Audi) nebo zvolí úplně jinou kombinaci písmen i čísel.

Zamířit tak můžeme k podstatnějším věcem, přičemž začneme u rozměrů. Délka vozu totiž naroste na 4 476 milimetrů a rozvor na 2 730 mm. To je je oproti stávající verzi výrazný posun (o 162 a 149 mm), kromě toho lze počítat také s větší šířkou, v rámci výšky se ovšem bude klesat. Výsledkem by tak měl být zajímavější postoj, než s jakým je spojena současná generace, která se na silnici přece jen jeví poněkud úzkou a vysokou.

Dá se předpokládat, že klíčové spalovací verze ZS budou používat stejnou architekturu jako zmíněné MG3, k dispozici tedy bude i s hybridním pohonem. V jeho případě by to cenu mohlo zvednout někam na úroveň 600 tisíc korun, což se zdá být jako velké sousto, ovšem jen do chvíle, než zjistíte, že Škoda Karoq je ještě dražší, přestože pod kapotou toho nabízí mnohem méně a je na konci svého životního cyklu Čistě spalovací verze se s cenou bude muset pohybovat někde mezi 400 a 500 tisíci, čím nadělá Karoqu problémy ještě větší, elektrická verze pak nutně potrápí chystaný Elroq.

Je otázkou, zda ZS dostane do vínku základní paket s kapacitou 51 kWh či až ty větší se 64 nebo 77 kWh. Tak jako tak se sice vrchol řady nebude moci vrcholné elektrické Škodě rovnat, to ale zřejmě bude jediná oblast, ve které MG nebude tahat za větší konec provazu. Značka tak dost možná již může začít spřádat plány na příští rok, kdy má šanci se v Evropě prodejně dostat před takové ikony jako Fiat, Ford či Citroën, a to clům navzdory, neboť ta se týkají je elektrických aut, která MG prodávat může a nemusí a stejně ho to nezlomí (u nás letos tvoří elektromobily jen 6 procent podílu na celkových prodejích MG). Kdo by to byl před pouhými pěti lety řekl, že?

Nové MG ZS je předčasně venku. Je větší, vypadá líp a bude levnější než srovnatelné Škody Karoq a Elroq. Kdo ho zastaví v dalším rozmachu? Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: MIIT, Autohome China, Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.