Nová levná Honda ze slibované krásy moc nepobrala, i tak to při její ceně bude prodejní hit

Je to až úsměvné připomenutí toho, jak mohou skončit designově slibné koncepty či jiné formy lákání na atraktivní vzhled pozdějšího sériového modelu, při pohledu na výbavu a cenu Hondy Amaze to ale nejspíš bude každému jedno.

Na dobu před rokem 1989 si vzpomínám velmi dobře. V automobilovém světě ji až nepříjemně intenzivně definovalo stáčení hlavy směrem na západ, případně na jih. Důvodem pochopitelně byla auta značek jako BMW, Porsche, Ferrari či Lamborghini, po kterých toužil nejeden mladý kluk. Výjimkou pochopitelně nebyli ani dospělí muži, jakkoli otcové od rodin se častěji viděli za volantem nějakého sedanu či kombíku od Audi, VW nebo Mercedesu. A ti odvážnější snili i o tehdy neobvyklých SUV a off-roadech typu Jeep Cherokee.

Součástí „západu” dnes jsme a všechna zmíněná - i mnohá další - auta si můžeme normálně koupit, stačí si na ně vydělat. Přesto podobné touhy nevymizely, jen se ony hlavy stáčí stále více na východ. Hlavně pak směrem k Číně nebo Indii, kde se dají koupit pozoruhodně dobrá auta za pozoruhodně nízké ceny. Ostatně zmínit můžeme třeba novou Škodu Kylaq, která by v Evropě byla tak obrovský hit, že by mladoboleslavská automobilka nemusela utratit jedinou korunu za inzerci či katalogy. Díky cenám startujícím na 223 tisících korun by lidé prodejcům doslova urvali ruce.

Nyní se země Gándhího může těšit na další zajímavý přírůstek, a sice třetí generaci Hondy Amaze. Ta si ponechala platformu svého předchůdce, pročež lze dále počítat s rozvorem 2 470 milimetrů. A pozměněna nebyla ani délka 3 995 mm, jakkoli nový je každý panel karoserie. V Indii totiž auta pod 4 metry spadají do nižší daňové skupiny, pročež jsou ještě levnější než ta delší. Potvrzuje to jak výše zmíněný Kylaq, tak i japonský sedan, který je díky tomu možné pořídit od 799 tisíc rupií, tedy od necelých 226 tisíc korun.

Zatím jedinou potvrzenou pohonnou jednotkou pro všechny úrovně výbavy je 1,2litrový atmosférický benzinový čtyřválec, jenž na přední kola posílá 90 koní skrze mírně modifikovaný pětistupňový manuál či automat CVT. Předchozí generace pak byla dostupná ještě s dieselovou jedna-pětkou produkující 80 či 100 koní, o jejím návratu však nepadlo ani slovo. Stejně jako zůstává nezodpovězenou otázku možnost příchodu verze na LPG, se kterou vyrukovala řada konkurentů.

Co je tedy vlastně nového? Jak jsme již zmiňovali, Amaze třetí generace profituje z nové karoserie. Protože nicméně byla zachována ona méně než čtyřmetrová délka, stejně jako výška 1 500 mm, vůz působí jako 4,5metrový sedan, jehož tvůrci se zalekli vyššího zdanění a proto do přídě a zádě kopali tak dlouho, až se dostali na požadovanou mez. Přitom se jim povedlo dosáhnout i prostorné kabiny. Je to trochu škoda, neboť zprvu publikované oficiálně ilustrace, které na vůz lákaly, naznačovaly příchod mnohem líbivějšího auta. Nestalo se.

Uvnitř sedan profituje ze zcela nové palubní desky, která sází na dnes módní minimalistický styl. Fyzická tlačítka pro nejužívanější funkce ovšem zůstala zachována. Kromě toho je možné počítat také se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem a 8palcovou obrazovkou multimédií. Bezpečnost pak zajišťuje šest airbagů, stejně jako třeba adaptivní tempomat či asistent jízdních pruhů. Amaze je přitom nejlevnějším vozem v Indii, který má takové prvky již ve standardu.

Jakkoli zde tedy nemáme zrovna ten nejkrásnější vůz pod sluncem, má nakročeno k tomu stát se prodejním hitem. A znovu můžeme říci, že být k mání v Evropě, frčel by mezi pragmatickými zájemci o levné normální auto i tady, bizarnímu vzhledu navzdory. Znovu ale musíme říci, že podobná auta byla regulacemi fakticky vytlačena z trhu a individuální dovoz s nutností přesunout volantu nalevo Evropu jistě nespasí.

