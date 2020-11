Nová Škoda Superb se rýsuje, vsadí na ještě výraznější design než doposavad před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Třetí generace Superbu už má nějakou chvíli po faceliftu, a tak Škoda musí chystat tu čtvrtou. Nyní o ní víme více než kdy dříve, hlavně pak o jejím designovém pojetí.

O současné generaci Škody Superb rozhodně nelze říci, že by po designové stránce byla umírněná, zvláště ve srovnání s předchůdcem. Nicméně nová Octavia zašla dále a Enyaq to jen podtrhl. Tyto novinky pak do jisté míry naznačují, jakým směrem se automobilka chce ubírat do budoucna. Také nový Superb proto vsadí na větší vizuální agresivitu, která tak trochu připomene strategii, jakou si pro sebe zvolilo BMW. Mnichovská automobilka totiž momentálně sází hlavně na zvětšování čelních ledvinek, čímž se Škoda evidentně inspirovala. Dominantou nového Superbu tak bude výraznější maska chladiče.

Na rozdíl od BMW se nicméně nepředpokládá taková kontroverze. Místo toho by nový Superb mohl vzbuzovat potlesk na každém rohu, jako tomu ostatně bylo u stávajícího provedení. Výraznější masku totiž doplní ještě užší světlomety než nyní, mimo to by poté měl narůst otvor v předním nárazníku. A v závislosti na tom, zda se rozhodnete pro výbavu s větším množstvím chromu či naopak provedení s černými doplňky, bude pak vůz působit buď elegantnějším, či naopak sportovnějším dojmem.

Jelikož čtvrtá generace by se měla objevit až někdy v roce 2023, je jisté, že nabídku motorů budou ještě více určovat pravidla EU. Nicméně i tak se dá předpokládat, že dvoulitrový čtyřválec zůstane zachován, a to v benzinovém i dieselovém provedení. Ovšem prioritou budou mild-hybridní a plug-in hybridní jednotky. Ta vrcholná se dočká nejen vyššího výkonu, ale především větších baterií. Čistě na elektřinu by tedy měla zvládnout až 100 kilometrů, což pochopitelně povede k razantnímu snížení emisí, tedy alespoň na papíře.

Automobilka zároveň vsadí také na více konektivity. Očekávat tedy můžeme nejnovější generaci multimediálního systému, kterou již ve všech případech doplní pouze virtuální přístrojový štít. Zvětšení by se měla dočkat také středová obrazovka, chybět ovšem nebude ani head-up displej s rozšířenou virtuální realitou. V jejím rámci by tak kupříkladu navigace mohla projektovat šipky přímo do vašeho zorného pole a takříkajíc rovnou na vozovku, což by jízdu činilo pohodlnější i bezpečnější.

V rámci venkovních rozměrů se již výraznější růst nad stávající 4,86metrovou délku příliš neočekává, ostatně díky 2,84metrovému rozvoru Superb nabízí více místa vzadu než mnohé limuzíny nejvyšších tří. Postaven přitom bude na evoluční verzi platformy MQB, pročež se Škoda nejspíše zaměří hlavně na lepší využití vnitřního prostoru. Zvědavi jsme ovšem hlavně na to, jak od sebe mladoboleslavští oddělí Superb a Passat, neboť tuto dvojici budou vyvíjet společně a fakticky si má být blíže ještě více než první iterace Superbu s dobovým Passatem B5.

Nová generace Škody Superb má být designově výraznější než stávající provedení, které rozhodně za nevýrazné nepovažujeme. Foto: Škoda Auto



Inspiraci má najít hlavně ve stylizaci elektrického Enyaqu, který sází na přece jen ještě o něco výraznější linie. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

