Nová Škoda Superb ukázala svůj možný vzhled, revoluční bude jen v jednom ohledu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Vlajková loď české automobilky měla podle dřívějších vyjádření značky přijít s revolučním vzhledovým pojetím, po poslední sadě špionážních záběrů je ale jasné, že k tomu nedojde. Pravděpodobný design si tak lze docela dobře malovat.

Před pár dny jsme si pořádně posvítili na novou generaci Škody Superb. Příští vlajková loď mladoboleslavské automobilky byla totiž natočena při testech ve vlastní karoserii, čímž definitivně vyvrátila někdejší zvěsti o tom, že čtvrtá iterace Superbu přijde s výrazně odlišným designem. Nestane se to, což potvrzují i pozdější slova designéra Petra Matušince, podle nějž Superb žádná revoluce nečeká.

Dostupných materiálů a informací se tak chopili kolegové z ruského webu Kolesa a načrtli pravděpodobné pojetí produkčního modelu. Superb na jejich ilustracích působí jako opravdu velký kombík, taková nafouklá Octavia IV s poněkud upravenými světly a nárazníky inspirovanými posledními elektrickými modely značky. Jestli vůz bude vypadat právě takto, nemáme tušení, dostupné informace i záběry ale právě to naznačují. Na jednu stranu to nemusí být špatně, čtvrtá generace mladoboleslavského bestselleru byla přijata pozitivně, stejně jako pozdější modely značky. Nicméně je tu i strana druhá - pokud podobné designové nápady neustále opakujete, publikum se jich dříve nebo později přejí.

V této souvislosti je třeba připomenout až do nebe rostoucí sebevědomí značky. Když Superb třetí generace dorazil v roce 2017 na trh, byl k mání od 640 900 Kč. Za to jste vedle základní výbavy dostali přeplňovanou jedna-čtyřku a 150 koní. Dnes ovšem na základ potřebujete o rovných 210 tisíc korun víc - to není vtip. Výkon se nemění, vzrostla jen kubatura na 1,5 litru a upravena byla základní výbava.

Posun ve standardu ovšem není ospravedlněním, neboť klimatizaci, litá kola či plejádu bezpečnostních systémů jste dostávali již před lety. Benefitem jsou tak věci jako velikost ráfků či středového displeje, což jsou prvky, bez kterých bychom se snadno obešli. Škoda nicméně těchto „cingrlátek“ novince jen přidá, což znamená, že příští generace se v základu posune ještě výše - hovoří se o sumě jen kousek pod 1 milionem Kč. To bude jediná a vpravdě smutná revoluce, se kterou nový Superb přijde.

Můžeme samozřejmě počítat také s nárůstem rozměrů, ovšem v tomto ohledu je třeba znovu zmínit, že nic takového vlastně již není třeba. Prostor na zadních sedadlech má Superb bezkonkurenční, v případě kombíku pak přemožitele taktéž budete muset hledat až u modelů vyšších tříd. Vskutku se tedy není třeba hnát někam dále, ostatně zákazníkům by vše vysvětlila vhodně koncipovaná tisková zpráva.

Je ale jasné, že brečíme na špatném hrobě. S vyšší cenou se tedy u novinky musíme smířit, přičemž v té chvíli bude snad ještě zajímavější posun Volkswagenu Passat. Ten je vyvíjen společně s mladoboleslavskou vlajkovou lodí, přičemž se u něj počítá jen s karoserií kombi a ještě luxusnější výbavou. Začíná tak být pomalu jisté, že pod milionem korun nebude startovat ani kvůli lépe vypadající „ceně od” v propagačních materiálech.

Za současnou Škodu Superb Combi dáte nejméně 891 tisíc Kč, i když nemá ani pořádný motor, ani bůhvíjakou výbavu. Že ta nová, jejíž možný vzhled zachycují ilustrace níže, nebude k dispozici za méně než 1 milion, je prakticky jisté. Smutná revoluce, vskutku. Foto: Škoda Auto