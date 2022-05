Novou Toyotu s úžasným motorem bez turba v Evropě koupíte jen chvíli. Pak ji zabijí pravidla EU, ne však emisní před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Nová auta vydrží na trhu běžně 7 let, v poslední době spíše 8. Tohle si ale bude balit fidlátka tak brzy, že pokud o něj máte zájem, s koupí byste neměli otálet ani chvíli, s dostupností je to už teď složité.

V závěru července roku 2020 ukončilo Subaru výrobu kupé BRZ první generace. Fanoušci nicméně nemuseli dlouho truchlit, neboť již v listopadu byl představen nástupce. U něj došlo na v této době spíše překvapivý upsizing, původně dvoulitrový čtyřválec byl totiž nahrazen o 4 deci větší jednotkou. Na dnešní dobu úžasný motor setrval u atmosférického plnění, díky většímu objemu však výkon vzrostl z 200 na 235 koní a točivý moment z 205 na 250 Nm. Fanoušci se tak dočkali lepší dynamiky, zároveň však byla zachována oceňovaná ovladatelnost a hravost.

Evropany nicméně Subaru záhy zchladilo ledovou studenou sprchou. Jelikož jsou prodeje značky na starém kontinentu relativně malé, počítá se v jejím případě každý gram CO2. Nová generace BRZ by jich přitom produkovala až přespříliš, což by mohlo vyústit v nemalé pokuty ze strany Evropské unie, a tedy vysoké prodejní ceny. Subaru se tedy rozhodlo, že vůz na evropské vůbec nevrátí.

Stejně jako v případě předchůdce můžeme počítat s dvojčetem od Toyoty, které v Evropě k mání je. Emise jsou stejné, větší automobilka je ale má čím vykompenzovat. Přesto je s dostupností auta kříž, prodeje jsou uměle omezované. Navíc Toyota varovala, že kariéra vozu bude spíše krátkodobějšího rázu.

To se nyní potvrdilo a prodejní život vozu bude skutečně jepičí. Důvody jsou navíc úplně jiné, než se dříve spekulovalo. Většina lidí se totiž domnívala, že i GR86 narazí na přísnější emisní limity, zvláště po roce 2025. Ovšem ani tak dlouho auto v nabídce nevydrží, neboť vaz mu láme něco jiného. Evropská unie totiž kromě emisních standardů přitvrzuje i jiné. Od 6. července letošního roku tak již musí mít každé nové auto povinně monitoring tlaku v pneumatikách, varování před vyjetím z jízdního pruhu a inteligentní rychlostní asistent.

Všemi těmito prvky je Toyota GR86 osazena, v tomto ohledu tedy japonské automobilce nevzniká žádný problém. Ten přijde až v roce 2024, kdy od 6. července dojde na vymáhání dalšího kola bezpečnostních standardů. Jejich součástí jsou nejen povinné systémy udržující vůz ve zvoleném pruhu a aktivně tak bránící jeho vyjetí, nýbrž i zařízení schopné zaznamenávat nehody. Jeho senzory, stejně jako přidružená technika, přitom musí být umístěny poblíž vnitřního zpětného zrcátka. A právě to je neřešitelný problém.

Pokud by Toyota chtěla daným pravidlům vyhovět, musela by o nějakých 10 centimetrů prodloužit čelní sklo a upravit střechu vozu. To je ale technicky natolik náročné, že k tomu Japonci kvůli několika prodaným kusům měsíčně nepřistoupí. Zvláště když by negativním způsobem ovlivnili design vozu. Místo toho zvolí méně trnitou cestu a někdy na sklonku března či začátku dubna 2024 jednoduše přestanou GR86 pro Evropu vyrábět, v červenci pak zastaví její prodej.

Výroba se ale úplně nezastaví, ve Státech nebo v Japonsku bude GR86 k mání i nadále, stejně jako Subaru BRZ. Ovšem Evropa může začít oplakávat další zajímavý vůz, který se pro místní publikum stane nedostupným. V případě zájmu o něj si proto opravdu raději pospěšte a připravte si nějaké všimné pro dealera. Jak jsme zmínili, prodej je kvůli papírovým emisím CO2 uměle limitován a Japonci nepočítají s tím, že by do roku 2024 prodali v Evropě více jak 4 až 4,5 tisíce autl.

Toyota již dříve avizovala, že GR86 bude v Evropě k mání jen po určitý čas. Obecně se čekalo, že dojede na emise, pravým důvodem jsou ale nakonec jiné výmysly EU. Foto: Toyota

Zdroj: Autoblog.nl

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.