Nová značka „horších aut”, kterými si Audi nechtělo kazit jméno, si bude říkat Audi. A ne, neděláme si legraci

včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Němci slíbili, že zákazníkům, kteří nejsou ochotni platit ceny jeho současných aut na největším trhu světa, nabídne nové vozy pod jinou značkou, než jsou tradiční čtyři kruhy. A vlastně nelhali, jenže nevymysleli nic lepšího než Audi, doslova. Kam se poděla kreativita?

Historii Audi nejspíš znáte. A pokud nikoli, jen v rychlosti zmíníme, že na počátku všeho stál německý technik August Horch, který v roce 1899 založil značku nesoucí jeho jméno i příjmení. Jenže po deseti letech se dostal do konfliktu se svými obchodními partnery, a firmu proto opustil. Okamžitě přitom založil novou, která byla pojmenována prakticky stejně, což vedlo k soudnímu sporu. Dle verdiktu Horch nebyl v neprávu, a proto musel novou značku pojmenovat jinak. Nápomocen mu v tom byl syn jeho společníka, který přišel na myšlenku, že slovo „horch“ v překladu z němčiny znamená totéž co slovo „audi“ z latiny, tedy slyšet nebo poslouchat.

V roce 1910 proto Horch svou firmu přejmenoval na Audi, s ikonickými čtyřmi kruhy však značka začala být spojována až těsně před druhou světovou válkou, kdy došlo na její spojení s automobilkami Horch, DKW a Wanderer, čímž vznikla společnost Auto Union. Ta se následně v roce 1969 sloužila s NSU, pročež se v názvu impéria poprvé objevilo Audi. V té době byl již jeho majitelem Volkswagen, který nakonec v roce 1985 rozhodl, že NSU z oficiálního označení vypadne a nadále bude firma známa už jen jako Audi.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy se Němci rozhodli přijít s novou značkou určenou pro poněkud ošizená, ale o to levnější auta zaměřená na vysoce konkurenční čínský trh. Provalilo se to už v létě, kdy se začalo mluvit o tom, že si automobilka novými auty tak úplně neodpovídajícími jejím standardům nechce špinit jméno, a tak tradiční označení nepoužije. To je nakonec pravda, čtyři kruhy na nových vozech nenajdete, skutečně novou značku ale také nečekejte.

Samotný nápad něco takového udělat zřejmě Němce vyčerpal natolik, že tím byla jejich kreativita u konce. Nová značka se tedy jmenuje... Audi. Tedy přesněji AUDI, psáno kapitálkami, ale to je tak vše. Rozdíl oproti už dobře známému je tak jen v avizované absenci čtyř propojených kruhů, místo toho bude „nové” logo na přídi a zádi, stejně jako třeba na středech kol, vyvedeno v psané podobě. „AUDI dostane do vínku 100 procent DNA Audi a naplní slogan Vorsprung durch Technik,“ říká k věci automobilka. Tomu tak věříme - však kdyby to tak bylo, proč by cokoli měnila?

Docela nám tedy uniká, proč vlastně Němci na tomto poli vyvíjeli jakoukoli iniciativu, výsledek jejich snahy zní jako aprílový vtip. Směrem od log k psaným názvům totiž v současné době přechází značná část automobilové branže, ostatně jen podívejte na Škodu, u jejichž novinek již emblém okřídleného šípu prakticky nenajdete. Jen málokomu tak vlastně dojde, že Audi neudělalo totéž, že tohle je něco nového. Marketingové oddělení ostatně mělo řadu možností, jak navázat na Horchův odkaz, neudělalo ale v podstatě nic.

Máme tu tedy jakési AUDI by Audi. Přičemž pod hlavičkou bez čtyř kruhů dorazil i první koncept E, který má předznamenávat hned tři budoucí vozy, jenž budou odhalovány od poloviny příštího roku. Studie je 4 870 milimetrů dlouhým hatchbackem, jenž do vínku dostal platformu vyvinutou Audi ve spolupráci s čínským SAIC. Dva elektromotory, z nichž každý má na povel jednu nápravu, pak produkují 775 koní, se kterými má vůz zrychlit na stovku za 3,6 sekundy.

Audi E, pardon AUDI E dále disponuje bateriemi o kapacitě 100 kWh, jenž mají vystačit na 700 km dojezdu. Tato porce však vychází z čínského normovaného cyklu CLTC, který je ještě velkorysejší než evropská metodika WLTP. Praktičnost má ovšem navýšit „super-rychlé dobíjení“, které slibuje navýšení dojezdu o 370 km za prvních 10 minut dobíjení klidně půltunové baterky. Že něco takového i v Číně bude možné jen za optimální situace párkrát do roka, již zmiňováno logicky není. A i tak je to pro bateriový pohon mizerná reklama, když v dieselovém autě můžete mít s patřičnou nádrží vážící pár desítek kilo klidně 1 500 km každých 5 minut.

Víc vyjde najevo v příštích měsících, někdy za rok pak uvidíme, jak na tento krok zareaguje publikum. Tedy pokud si vůbec něčeho všimne. V Číně jsou elektromobily úspěšné hlavně u chudších lidí, proto také AUDI mají být levnější. Ale pochybujeme, že budou o tolik levnější, aby u chudších bodovaly, těm bohatším pak může chybět logo čtyř kruhů. Kdyby to náhodou bylo další fiasko, neříkejte, že jsme vás nevarovali...

Koncepční model E měl být prvním autem nové značky Audi bez čtyř navzájem propojených kruhů, protože jde částečně o vůz čínského SAIC, jehož technikou si Němci nechtěli kazit jméno. Nakonec ale použili značku AUDI, jak nápadité... Foto: Audi

Zdroj: Audi

