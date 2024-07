Nové Audi A5 v úplném základu je reklamou na to, co všechno jste si nekoupili, patrné je to hlavně uvnitř před 4 hodinami | Petr Miler

U německé značky to nepřekvapí, tím spíš ne u té prémiové, v případě náhrady třetího displeje na palubní desce ale Audi zašlo snad až moc daleko. Podivný „dekl” je příliš nápadným projevem poněkud vyděračské strategie.

Nikdo ještě nezbohatl tím, že by bezdůvodně vypisoval tučné šeky, a tak ani automobilky nejsou zvyklé dávat někomu něco zadarmo. Platí to obecně, nikdo to ale nedává najevo tak ostentativně jako německé značky, které zákazníky už po dekády „nutí” připlácet si i za věci, které od levnějších značek kolikrát dostanete zdarma.

Je až pozoruhodné, co všechno nebývá součástí základní výbavy relativně drahých aut od Audi, BMW nebo Mercedesu. Kdo na ně přechází z mainstreamu, obvykle čeká, že luxus je základ, který lze příplatky jen umocnit, není to ale pravda. V základu kolikrát nebývá téměř nic, automobilky nemají problém udělat pro tyto varianty ultra-nuzná světla, která si skoro nikdo nekupuje, manuální klimatizaci, kterou skoro nikdo nechce a její ovládaní na palubní desce vypadá jako pěst na oko, prťavé displeje infotainmentu, které zdálky křičí: „Chudoba!” anebo třeba dát autu standardně elektricky ovládané víko kufru, ale už ne bezklíčový vstup nebo ovládání víka „gesty nohou”, takže bez příplatku nedostanete polovinu kýžené funkčnosti.

Kolikrát už jsem se v životě musel ptát kolegů, známých i rodinných příslušníků, proč si proboha nekoupili do nového auta tu či onu věc, popř. proč si koupili nějaký drahý, sotva využitelný rozmarný prvek, ale nesáhli po docela základní věci. Odpovědí obvykle bylo něco ve stylu: „Vůbec mě nenapadlo, že se za to musí připlácet!” Rozsah příplatkové výbavy i u modelů stojících vysoko v nabídce je nezměrný a bez pár set tisíc nad základní cenou dostanete vždy auto, které bude působit více či méně „oholeně”.

Němci to ví, dělají to schválně, na tomto vydělávají spoustu peněz, a tak si také dávají záležet na jisté ostrakizaci. Nápadně malá kola, přední světla jako bludičky, černé prvky místo těch lakovaných, klidně i specifické nárazníky a uvnitř lány šedivé látky... Oni ví, jak ukázat okolí, že „vy na to nemáte”, ale vykoupit se z toho dá snadno - pár příplatků za větší kola, hezčí lak, nějaký ten designový paket a matricová světla a hned je z toho symbol bohatství. V interiéru navíc existoval ještě jeden způsob, jak vás „vyprudit” k útratě - řadou neobsazených tlačítek ovládajících právě příplatkovou výbavu.

Tohle také fungovalo, doufali jsme ale, že s dotykovými displeji se to - když už nic jiného - stane minulostí. Není to tak úplně pravda, třeba současné Audi A6, které je téměř kompletně ovládáno dotykově, jednak nabízí dvě úrovně ovládání některých prvků, z nichž ta první působí jako z prototypu. Především ale i ono dotykové ovládání dává úplně zbytečně zřetelně najevo, co ovládat nemůžete. Přitom s pomocí displeje lze vždy dosáhnout uspořádání, které nebude křičet, že nemáte masážní sedadla, ventilovaná sedadla, nejlepší parkovací asistent a kdesi cosi. Nedělá to, ovšem nové Audi A5 alias ex-A4 zachází ještě dál.

Jistě jste si všimli, že novinka používá v interiéru už tři displeje táhnoucí se přes celou palubní desku. A to si pište, že v základu nejsou. Kolega Adrian z Motor1 tak cíleně čekal na odhalení podoby základního provedení novinky, neboť je jasné, že první prezentační fotky ukazují vůz v maximálně vybavených provedeních. Třetí displej před spolujezdcem je tak za příplatek, přičemž mít ho momentálně lze jen v rámci paketu Tech Plus s pár dalšími prvky za 2 350 Eur, tedy asi 60 tisíc Kč. To už je investice, kterou si leckdo rozmyslí, co pak dostane místo displeje?

Audi si mohlo s palubkou pohrát a v „dvoudisplejové” verzi udělat před spolujezdcem hezký „pokojíček”, prostě normálně stylizovanou palubku s atraktivním obložením, jako má třeba zmíněná A6. Ale v Ingostadtu si řekli ne a z tohoto místa udělali další symbol chudoby. Prostor zbylý po displeji je zaplácnuté nevzhledným a neforemným plastovým „deklem”, který bude celé posádce den co den připomínat, co majitel zaškrtl v přehledu příplatkové výbavy. Adrian takové řešení nechápe a my též ne, tohle je do očí bijící „vyděračská praktika”.

Zbytek specifik základní varianty je obvyklý - bludičky místo předních světel, primitivní zadní světla, jednoduché nárazníky, bílá barva, kola jako z motokáry postavené na bázi necek, interiér postavený z přebytkových koberců a prázdných obalů od jogurtů... Dobře, trochu přeháníme, ale láce z tohoto auta čiší zvenčí i zevnitř. A to Avant na fotkách níže startuje od 46 850 Eur, tedy asi 1,2 milionu Kč, takže vyloženě levné auto to není. No, názor si jako vždy udělejte sami, my máme pocit, že méně nápadná cesta k témuž by byla tou lepší.

Taková A4, pardon A5 Avant majiteli moc čest dělat nebude, co říkáte? Foto: Audi

