Nové BMW 1 vypadá líp než dosud. Pořád je ale nafouklé, přišlo o manuál, výkon a „i" v názvu

BMW před 20 lety stvořilo legendu svého druhu, v rámci moderní produkce unikátní kompakt s pohonem zadních kol, neotřelým designem a někdy i ambiciózními motory. Co z toho po oněch dvou dekádách zbylo? No, mnoho toho není.

Od příchodu první generace BMW řady 1 uplynulo již dvacet let. A byla to tehdy velká věc, šlo o neotřelý, atleticky ztvárněný kompakt s pohonem zadních kol, který se později dočkal i šestiválcové verze 130i. Šlo o legendu svého druhu, stroj na řidičkou radost, unikátní nabídku v celém segmentu.

Nyní mnichovská automobilka odhalila už čtvrtou generaci tohoto modelu s interním označením F70 a je těžké se zbavit rozpaků. Auto od pohledu vypadá spíš jako facelift předchozího provedení a pohled pod sukni tomu neodporuje. Zachována totiž byla jak platforma UKL2, tak kupříkladu rozvor 2 670 milimetrů. Celková délka vozu se ovšem natáhla o 42 mm na 4 361 mm. Šířka pak zůstává na 1 800 milimetrech, zatímco do výšky se základní vstupenka do klubu BMW natáhla o 25 mm na 1 459 mm.

Předchozí jednička byla vizuálně jedním z nejrozpačitějších aut v nabídce BMW, a tak novinka mohla být v tomto ohledu snad jen lepší. A je, vypadá líp, ale pořád se nezbavila jakési vizuální otylosti, nafouklosti, která nemá absolutně nic společného s tím, co tento vůz představoval kdysi. Důvodem je přechod na pohon předních kol, který řadě 1 sebral její původní proporce a velikost vyhnal víc než kam jinam hlavně do výšky.

Automobilka tento vůz považuje za počátek nové éry, s čímž lze souhlasit, neznamená to ale, že bychom se z toho měli radovat. Jde totiž o první model BMW, v jehož případě již benzinové modely neponesou alfanumerické označení, nýbrž pouze číselné - písmeno „i“ bude nyní vyhrazeno pouze elektromobilitě, což má zamezit zmatení publika. To je ovšem velmi chabá výmluva, neboť „i“ na začátku s „i“ na konci snad nikdo soudný nezaměňoval.

Nejde nicméně pouze o to. U všech čtyř variant (118d, 120d, 120 a M135 xDrive) je standardem sedmistupňová dvouspojková převodovka, manuál se tak stal minulostí. Vrcholné provedení navíc takto přišlo o svůj klasický osmistupňový automat. BMW navíc přeplňovaný dvoulitr této verze naladilo na 300 koní a 400 Nm, což představuje pokles o 6 koní a 50 Nm. To je sice na první pohled jen drobná piha na kráse, ústí však v horší 4,9sekundovou akceleraci na stovku. Důvodem jsou prý přísnější emisní normy, kterým má auto vyhovovat.

Ještě větší - a znovu jistě ne pozitivní - změny jsou spojené s verzí 120. Zatímco totiž dosud bylo toto označení spojené s dvoulitrovým čtyřválcem naladěným na 178 koní, nově je spárováno s 1,5litrovým tříválcem naladěným na 170 koní. Mnichovští se pak sice vše snaží vykompenzovat mild-hybridním ústrojím, jenž přihazuje dodatečných 20 koní, ovšem jeho 48voltová baterie se nastěhovala pod podlahu zavazadelníku a jeho objem snížila na 300 až 1 135 litrů.

Se stejnými hodnotami je spojené také BMW 120d, neboť i jeho dvoulitrový turbodiesel dostal elektrickou asistenci. Disponuje tedy 163 + 20 koňmi, zatímco u základní varianty 118d tatáž jednotka produkuje pouze 150 koní. Mild-hybridní podpora pak v tomto případě chybí, načež zavazadelník pobere 380 až 1 200 litrů. Tutéž kapacitu pak dostalo do vínku i ono vrcholné provedení M135, které navíc jediné nedisponuje pohonem jen předních kol, je to čtyřkolka.

Nová řada 1 tedy skutečně v mnoha ohledech mění zažité pořádky. Díky menší změně proporcí navíc působí vyšším a užším dojmem - podobně jako třeba Škoda Fabia druhé generace vůči svému předchůdci. Bude tedy zajímavé sledovat, kterak se novinky odrazí na prodejích. S těmi BMW odstartuje letos na podzim, na ceny je tedy pochopitelně ještě brzo. Ve srovnání se současným startem na 760 500 Kč ovšem můžeme počítat s jistým zdražením.

Přidat už lze pouze pohled do interiéru, kde trůní 10,25palcový digitální přístrojový štít a 10,7palcová obrazovka multimédií sdružené do jednoho panelu. BMW pokračovalo ve své tlačítkové čistce, ovládání iDrive ale naštěstí ještě zachováno zůstalo. Jeho součástí je navíc technologie QuickSelect, jenž umožňuje přímý přístup k některým základním funkcím, aniž byste předtím museli strávit pomalu hodiny šátráním v obsáhlém menu.

Kabina se pak ve standardu musí zcela obejít bez pravé kůže, místo toho je možné počítat s její veganskou alternativou. Sportovní sedadla pak ostatně mohou dostat potah z recyklovaného polyesteru. Milovníkům přírody by tedy nová řada 1 mohla udělat radost, i když v té chvíli budou považovat za slabinu absenci plug-in hybridního či zcela elektrického ústrojí. Co ale není nyní, to zde jistě může ještě být.

Mnichovská automobilka sebrala verzi 120 nejen „i“ v názvu, ale také čtyřválec. Foto: BMW



Vrcholné provedení M135 xDrive je na tom podobně, v jeho případě je navíc třeba počítat s nižším výkonem a lehce zhoršenou dynamikou. Foto: BMW

