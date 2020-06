BMW 4 naplno ukázalo své bobří ledvinky, v některých verzích jsou vážně bizarní před 6 hodinami | Petr Prokopec

U tradičních příznivců značky to tohle BMW bude mít těžké. Nová generace řady 4 skutečně dostala do vínku obří vertikální čelní ledvinky a k tomu jen automatické převodovky. Ne vždy její vzhled ruší, světlé verze ale vypadají zvláštně.

Co jsme na začátku tohoto týdne nakousli, to nyní můžeme dojíst. BMW před pár hodinami oficiálně představilo novou generaci řady 4, která budí pozornost již od odhalení jejího konceptu. Vůz totiž dostal do vínku ohromné čelní ledvinky, jenž byly navíc stylizovány vertikálně. Všichni se tak rázem začali ptát, zda s podobným prvkem může počítat i sériový model, automobilka ale od začátku slibovala cestou k sériové výrobě minimální změny.

Nyní se novinka ukázala na oficiálních fotkách a videích, přičemž stejně jako v případě úniku můžeme konstatovat jistou úlevu. Nové BMW 4 Coupe nevypadá s „bobřími zuby“ až tak odpudivě, záleží ale na barvě. Tmavší odstíny nedávají obrovitosti čelní masky až tak vyniknout, světlé ano. A i tak jde o poněkud slabou útěchu. Stačí totiž zamířit k neoficiálním vizualizacím, na kterých vůz disponuje menšími ledvinkami a rázem je jasné, že Mnichov mohl přijít s pohlednějším autem.

Design je přitom záležitostí čistě individuální, pročež bychom jeho zhodnocení měli nechat na každém z vás. Nicméně již z předchozích náznaků bylo zjevné, že BMW rozhodně nemíří tím směrem, kterým by dle fanoušků mělo. Automobilka však má evidentně pocit, že potřebuje šokovat. Proto ostatně nepřichází s jedinou tváří, ale hned s několika variacemi. V závislosti na zvoleném laku a motorizaci se tak můžete rozhodnout, zda jak vaše kupé bude vypadat.

Ledvinky ale již necháme stranou a přikročíme ke zbytku vozu. Ten oproti výchozí řadě 3 narostl o 56 milimetrů do délky a 25 mm do šířky. Zároveň také disponuje o 25 mm širším zadním rozchodem, zatímco v rámci výšky tu máme 56milimetrový pokles. Stejně jako čtyřdveřový příbuzný pak i kupé užívá platformu CLAR, přičemž vůči svému předchůdci je o 127 mm delší, o 28 mm širší a o 6 mm vyšší. A tak jako u sedanu se značce povedlo dosáhnout rozložení hmotnosti v poměru 50:50.

Na svého příbuzného navazuje novinka také v interiéru, kde najdete palubní desku prakticky do puntíku převzatou z řady 3. Kromě ní si lze povšimnout také přepracovaného multifunkčního volantu, který je spárován se sportovními sedadly. Počítat s nimi přitom lze již ve standardu, stejně jako s akustickým čelním sklem a vylepšeným utěsněním dveří, díky nimž má být kabina mnohem tišší. V základu je pak ostatně i systém BMW Live Cockpit Plus, za takový head-up displej však již musíte připlácet.

Prodej automobilka spustí v říjnu tohoto roku, přičemž na úvod budou moci zákazníci vybírat mezi variantami 420i, 430i, 430i xDrive, M440i xDrive, 420d a 420d xDrive. První tři verze přitom dostaly do vínku přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který produkuje 184 či 258 koní. Na vrchol pak zamířil třílitrový šestiválec, jenž disponuje 374 koňmi. Jelikož však jde o mild-hybridní jednotku, lze počítat ještě s dodatečnými 11 koňmi, za nimiž stojí 48voltový startér-generátor.

Varianta M440i xDrive má díky tomu zvládat sprint na stovku již za 4,7 sekundy, přičemž její rozlet ukončí omezovač na obligátních 250 km/h. Kromě standardního pohonu všech kol je pak u tohoto modelu nutné počítat s osmistupňovým automatem, který je ostatně aktuálně jedinou nabízenou převodovkou. Dostane ji totiž i základní dvoulitrový turbodiesel, jenž produkuje 190 koní, které lze poslat na zadní nebo obě nápravy.

Jak se tedy zdá, manuál je u řady 3 definitivně minulostí, tedy minimálně v rámci základní nabídky. Nedostanou jej totiž ani varianty 430d xDrive a 440d xDrive, které se objeví v březnu příštího roku a díky třílitrovému šestiválci pod kapotou nabídnou 286 a 340 koní. Kde ovšem se třemi pedály bude možné počítat, to je varianta M4, která se má ukázat v září. Značka přitom její šestiválec hodlá naladit na 480 a 510 koní.

Tím se dostáváme k věcem budoucím, pročež už jen zmíníme, že nabídku má ještě letos rozšířit také kabriolet. Očekávat lze přitom výraznou změnu vůči předchůdci, a to v rámci střechy, která bude plátěná. Zavazadelník by tak měl pobrat více nákladu, zatímco hmotnost i těžiště půjdou dolů. Expanze tím ale neskončí, dále na řadě je totiž čtyřdveřové Gran Coupe a elektrická verze i4. S těmi se však počítá až příští rok.

Nové BMW 4 Coupe dostalo do vínku obří čelní ledvinky, přičemž obejít se musí bez manuálu. Tradiční fanoušky značky tak asi příliš nenadchne



Ilustrace fanoušků ukazují, že bez bobřích ledvinek by snad bylo i lépe

Petr Prokopec