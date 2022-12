Nové BMW 7 je tak ošklivé, že se raději skrývá i před policií, dál už mu to nebude procházet před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

A popravdě řečeno se mu nedivíme. Jsou zkrátka chvíle, kdy máte chuť si dát papírový pytel na hlavu, aby vás nikdo neviděl. Berte to s nadsázkou, tady se ale skutečně zdá, že nový sedmičkový bavorák mívá takové pocity hodně často.

Krása je vždy v oku toho, kdo se dívá, o tom nemá smysl diskutovat. V případě nových BMW ale stejně tak nemá smysl diskutovat o tom, zda jsou krásná nebo ne. Naposledy jsme to probírali včera - nejde o věc vkusu, není to tak, že by designéři automobilky vytvořili ten nejkrásnější vzhled, kterého byli schopni, a pak se holt většině lidí nelíbil. Něco takového se může stát, tak to ale dnes u BMW nechodí.

Automobilka už otevřeně přiznala, že dělá designy záměrně provokativní, záměrně „divné”, aby přitahovaly pozornost a stávaly se předmětem debat. Není to jistě dokonale samoúčelné, autoři vzhledů mnichovských novinek nejspíše vozy úmyslně nehyzdí a ještě spíše neignorují jejich technické aspekty. Přesto lze říci, že některé bavoráky jsou ošklivé prostě proto, že automobilka chtěla, aby přesně tak vypadaly.

Jedním z extrémních příkladů z poslední doby je nová řada 7, jejímž směrem se dá s otevřenýma hlava otočit jen tehdy, když je celé černé. Jinak vypadá jako ufon, kterému někdo přimaloval černý knír přes půl hlavy přesně tak, jak to vidíte na fotkách bílé verze výše i níže, na té je to opravdu markantní. Vnitřek pak působí dojmem, jako by někdo strávil příliš mnoho času se zápisníkem v prodejně IKEA, jistě ale můžete mít jiný názor.

Tak či onak se zdá, že problém se svou vizáží má hlavně sám vůz, o čemž komicky svědčí nová svolávací akce americké NHTSA. Na jejím základě musí do servisů první várka dodaných vozů proto, že odmítá sdělit informace o své poloze policii a dalším bezpečnostním složkám skrze elektronické systémy vozu. Je jedno, zda má k předání dojít ručně nebo automaticky, vůz je sice schopen spojení s linkami patřičných složek, informaci o své poloze ale prostě nepředá.

BMW říká, že problém je v softwaru řídicí jednotky telematických funkcí, ale víte co, my mu nevěříme. Podle nás se auto prostě schovává, protože nechce, aby se mohl někdo podívat, kde stojí a vysmívat se jeho vzhledu. Berte to s humorem, ale kdo ví, však existují stvoření, která se zamlouvají jen jejich autorům. Jestli se ale sedmička takto schovává schválně, dále jí to už procházet nemá - softwarová aktualizace má nepřenášení informace o poloze zabránit. Uvidíme, zda bude úspěšná.

Nové BMW informaci o své poloze nesdělí policii ani nikomu jinému bez ohledu na to, zda si to žádají okolnosti nebo sám majitel. Proč asi? Možná svůj vzhled až do takové míry „nedává”... Foto: BMW

Petr Miler

