Nová X3 dál karikuje nejtypičtější designový prvek BMW. Když už nemrví velikost či tvar, mrví výplň

Mnichov jako by si nemohl odpustit alespoň nějakou kontroverzi, a tak nové iks-trojce nadělil znovu velmi podivné ztvárnění masky chladiče. Přitom stačilo málo a vše za ní by bylo vítáno s nadšením.

Před dvěma týdny BMW představilo novou řadu 1. Na tu se na rozdíl od mnoha mnichovských novinek dá pohlédnout i se zalíbením v oku, jakkoli v jedné oblasti hatchback obrovsky dráždí. Místo tradičních ledvinek se totiž bavorská značka přesunula spíš k tygřímu čumáku, jímž proslula Kia. Alespoň tak působí čelní partie u většiny verzí, v jejichž případě byla chromová dělící středová příčka nahrazena lesklým černým plastovým panelem. Nicméně nakonec i to se dá skousnout, jednoduše proto, že je zde ještě něco, kvůli čemuž začnete uvažovat nad pravdivostí rčení „lepší drátem do oka“.

BMW totiž u některých verzí hatchbacku vyrukovalo s podivnou výplní oněch ledvinek, jenž se sestává z vertikálních a zešikmených lamel. Výsledek nepůsobí lákavě ani v nejmenším, zvlášť když lamely ve středovém otvoru nárazníku jsou horizontální. Jenže v Mnichově mají zjevně velmi zvláštní vkus, a proto se rozhodli, že svůj nejtypičtější designový prve budou karikovat dál. To se potvrdilo už o dva dny později, kdy na internet prosákly první fotky řady X3 čtvrté generace.

Nyní se tento vůz představil oficiálně, přičemž čelní partie dál poutají nemalou a podle nás i nemilou pozornost. Tentokrát jsou totiž sice ledvinky rozděleny, jenže značka nepoužila chrom pouze k jejich orámování, ale také ke zvýraznění oněch vertikálních a šikmých lamel. Řada 1 tak rázem vypadá pomalu k sežrání, načež se pomalu bojíme toho, s čím Mnichov přijde příště. Pokud by totiž automobilka měla z nového X3 udělat pohledný vůz, musela by vytáhnout z pytle ještě větší obludu, než je iX.

Protože ale pohled na design je čistě subjektivní záležitostí, přesuneme se raději k suchým faktům. Začneme u délky, která narostla o 34 milimetrů na 4 755 mm. Se šířkou 1 920 mm pak novinka svého předchůdce překonává o 29 mm, s výškou 1 660 mm je však zároveň o 25 mm nižší. Kvůli oněm ledvinkám stylizovaným spíše na výšku ovšem X3 čtvrté generace ve srovnání s předchůdcem působí jako Škoda Fabia druhé generace ve srovnání s originálem.

Po stránce praktické vás nicméně změna rozměrů potěší, objem zavazadelníku se totiž zvedl na 570 litrů ve standardním stavu a 1 700 litrů při sklopených zadních sedadlech. Tedy za předpokladu, že sáhnete po verzích 20d xDrive, 20 xDrive či M50 xDrive. U plug-in hybridního X3 30e xDrive je totiž třeba kvůli bateriím usazeným pod podlahu zavazadelníku počítat pouze s kapacitou 460 až 1 600 l. Tato verze pak ostatně má jen 2tunovou (u zbytku jde o 2,5tunovou) tažnou kapacitu.

Co se hnacího ústrojí týče, plug-in hybrid počítá s kombinací přeplňovaného dvoulitru, elektromotoru a baterií o kapacitě 19,7 kWh, s nimiž byste měli zvládnout až 90 km „bezemisní” jízdy. Soustava pak produkuje 299 koní, s nimiž lze dosáhnout stovky za 6,2 sekundy. X3 20 (to „i“ v názvu chybí jako sůl) pak disponuje jen oním čtyřválcovým motorem, jehož výkon činí 190 koní. Se stovkou tak lze počítat až po 7,8 sekundách, maximálka 215 km/h se nemění.

Vrcholné provedení M50 pak dostalo do vínku třílitrový šestiválec, který i s pomocí 48voltového mild-hybridního pohonu generuje až 398 koní. Na stovce jste tak již za 4,6 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí obligátních 250 km/h. Spíše než tato verze ale bude více žádaný diesel, který počítá s dvoulitrovou jednotkou, 197 koňmi, stovkou za 7,7 sekundy, maximálkou 250 km/h a hlavně spotřebou 5,8 až 6,5 l/100 km, ke které máte šanci se reálně přiblížit.

Přesunout se můžeme do interiéru, který na jednu stranu působí čistěji než chirurgický sál, neboť BMW s fyzickými tlačítky již příliš nepočítá a veškeré ovládání stěhuje na dotykový displej. Ten má 14,6palcový rozměr, přičemž je spolu s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem zasazen do jednolitého panelu. Z toho mála tlačítek, co zůstaly, lze zmínit ovladač iDrive, přičemž multimediální systém běží na operačním softwaru OS9 umožňujícím online modernizaci.

BMW zjevně neodolalo vábení kontroverze ani uvnitř a na miš-maš výplň ledvinek muselo odkázat také v interiéru, a to jak v rámci středové konzole, tak v případě čalounění sedadel. Tuningové firmy jako AC Schnitzer tak nejspíše nyní do Mnichova posílají děkovné dopisy, neboť práce zjevně budou mít až nad hlavu. Nové X3 přitom dorazí ve čtvrtém letošním čtvrtletí s cenami od 57 900 Eur (cca 1,4 mil. Kč), na přípravu doplňků tedy ještě mají docela dost času.

X3 čtvrté generace nedráždí až tak velikostí či tvarem ledvinek, jako tomu bylo u řady mnichovských vozů, nýbrž jejich výplní. Na tu je odkázáno také uvnitř, jedinou oblastí, kterou tak lze přejít s uspokojením, je motorový prostor. Foto: BMW

