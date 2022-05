Nové SUV zkouší oslnit neobvyklým pojetím interiéru, svou zvláštnost nedává na první pohled znát před 5 hodinami | Petr Prokopec

Velký displej? Co na tom, řeknete si možná, něco takového nabízí spousta automobilových novinek. Jenže to není vše, interiér i s displejem je pozoruhodně řešen tak, aby posloužil nejen řidiči.

Již mnohokrát jsme zmínili, že vyznat se v nabídce čínských automobilek vyžaduje pomalu doktorát z raketových věd. Důvodem je zcela odlišná strategie, kterou se tamní výrobci řídí. Zatímco evropské automobilky představují nové generace aut po šesti až osmi letech, přičemž v polovině této doby přijdou s faceliftem, Číňané modernizují svá auta skoro pořád a ještě nechávají v prodeji několik verzí stejného modelu za různé ceny. Jejich inovace jsou nicméně často spojeny jen s odlišnými čelními partiemi, stejně jako s pár novinkami vzadu a uvnitř.

Jakkoliv by tento způsob mohl představovat plýtvání peněz, ve výsledku tomu tak není. Čínské značky totiž tímto způsobem výrazně rozšiřují své portfolio a mnohdy skutečně ponechávají vedle sebe v prodeji i dvě nebo tři generace. Ty starší pak sice na první pohled již nemají jak uhranout, ovšem v důsledku radikálního snížení ceny se taktéž prodávají jak housky na krámě. Suma sumárum je tak daná strategie jak chytrá, tak výdělečná.

My si aktuálně posvítíme na Roewe RX5, jehož původní provedení bylo představeno již v roce 2016. Zpočátku bylo k dispozici pouze s benzinovými motory, nicméně poté značka přišla ještě s plug-in hybridní variantou eRX5 a čistě elektrickým modelem ERX5. O tři léta později pak Číňané své SUV modernizovali a nazvali RX5 Plus. Ve stejnou dobu nicméně představili také druhou generaci RX5 Max. Ta se stejně jako RX Plus loni dočkala faceliftu, modernizována ale byla i letos.

Že v tom již začínáte mít zmatek? Nedivíme se, nicméně ani zdaleka nekončíme. Letos totiž Roewe představilo ještě RX5 třetí generace. Ta na první pohled vypadá spíše jako evoluce té druhé, ovšem značka vsadila na zcela novou platformu. S ní SUV narostlo na 4 655 milimetrů do délky, zatímco rozvor činí 2 765 mm. Kromě toho zde máme i větší šířku (1 890 mm), v případě výšky (1 655 mm) ovšem došlo na pokles. Vůz tak působí daleko dynamičtěji, za čímž stojí i změna designového jazyka.

Dosud totiž Číňané u všech variant začlenili logo do čelní masky, nově však došlo na jeho zmenšení a usazení na kapotu. Samotná maska se pak zvětšila a dostala zajímavý výplet, do kterého byly integrovány také LEDky pro denní svícení. Běžná potkávací světla pak byla zúžena, což platí i o zadních lampách, jenž jsou propojeny jak chromovým, tak diodovým pruhem. Nad nimi pak trůní výrazné střešní křídlo, zatímco pod nimi najdeme atrapu difuzoru a mohutné koncovky výfuku.

Při pohledu na vizáž asi může být menším zklamáním pohonné ústrojí, neboť prozatím bude RX5 třetí generace k mání pouze s benzinovou jedna-pětkou. Ta disponuje 191 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, o které se postará sedmistupňová automatická převodovka. Na závratnou dynamiku to tedy nevypadá, na druhou stranu se však motor chlubí 40procentní termální účinností. Roewe jej pak hodlá spárovat s elektromotorem naladěným na 79 koní, a to u plug-in hybridní verze eRX5.

Přesunout se můžeme do kabiny, která zaujme asi nejvíce. Osazena totiž byla 27palcovým dotykovým panelem, který lze přitom posunout doleva či doprava, a to o 30 centimetrů. Užívat si jej tedy může jak řidič, tak i spolujezdec podle potřeby. Je pak samozřejmě otázkou, jak je tomu s bezpečností, nicméně jelikož i řada evropských aut disponuje displejem jen uprostřed, stejně jako třeba Tesla, nakonec by nemuselo jít o nevýhodu, ale ryzí pozitivum.

Ceny prozatím zveřejněny nebyly, do prodeje se totiž novinka dostane až po prázdninách. Nicméně druhá generace odstartovala na 98 800 yuanech (cca 345 tisíc korun), což je docela pakatel. Ta třetí nicméně bude minimálně o 20 či 30 tisíc CNY (70 až 105 tisíc Kč) dražší, za čímž stojí zdražení vstupních materiálů. Konflikt na Ukrajině tak dopadá i na čínské výrobce.

Roewe RX5 třetí generace dorazilo s novou platformou a zejména s unikátním interiérem, kde lze 27palcový dotykový panel posunout doleva či doprava. Foto: Roewe

