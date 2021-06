Škoda začala prodávat své nové nejlevnější SUV, stojí méně než základní Fabie před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Bylo od začátku koncipováno jako levné a jasně nejlevnější v nabídce české značky, je ale nakonec otázkou, jak jeho ceny vnímat. Na jednu stranu vážně nestojí mnoho, na poměry jeho hlavního trhu ale až tak levné není.

Průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí na českém trhu vystoupala na 35 285 Kč. Takovou sumu pochopitelně nepobírá každý, nicméně velké množství lidí na ni dosáhne. A pokud by z ní neutratili ani korunu, mohou si takovou Škodu Kamiq pořídit již za necelý rok šetření. Dříve pořízení nového vozu vyšlo levněji, to ale nyní ponechme stranou. Tuto analogii nabízíme kvůli novince Škody vyvinuté primárně pro indický trh, o jejíž cenách bude dnes řeč.

Jde o model Kushaq, tedy subkompaktní SUV, které disponuje stejným rozvorem (2 651 milimetrů) jako Kamiq, oproti němuž je navíc o chloupek kratší (4 221 mm versus 4 241 mm). Škoda dále použila specifickou platformu MQB A0 a zaangažovala z velké míry lokální dodavatele. Člověk by tedy logicky čekal, že pokud s ním chce uspět v tak velké míře, jak prohlašuje, srazí cenu na opravdu dostupnou úroveň. To se ovšem stalo i nestalo, neboť Kushaq startuje na 1 049 000 rupiích (cca 302 tisíc Kč).

To obecně vzato není mnoho, u nás za tuto sumu nepořídíte ani základní Fabii (329 900 Kč), navíc je to o hodně méně než u Škody Kamiq (417 900 Kč). Nicméně je třeba si uvědomit, že průměrná mzda v Indii činí 31 900 INR (9 200 Kč). Máme tu tedy 3,8krát nižší příjem, ovšem pouze o čtvrtinu nižší cenu. Na Kushaq tedy průměrný Ind musí šetřit téměř třiatřicet měsíců, bezmála tři roky. Oproti tomu v případě Hyundai Creta, jež startuje na 999 990 INR (288 250 Kč), si bude utahovat opasek o něco kratší dobu.

Cena není jedinou výhodou korejského SUV, za soupeřem zaostává Škoda Kushaq i tam, kde prakticky všude exceluje, a to v případě objemu zavazadelníku (385 versus 433 litrů). Creta má pak sice kratší rozvor, celkově je však delší a má také vyšší světlou výšku. Lépe se tak dokáže vypořádat s indickými cestami, které nepatří mezi nejkvalitnější. Navíc má 1,5litrový atmosférický motor, zatímco Škoda disponuje litrovým turbem.

Jsme tedy zvědavi na to, jak si novinka povede. Zvláště když vedle ní si Indové mohou koupit třeba Rapid, který jim za 779 000 INR (224 tisíc Kč) umožní odvézt až 460 litrů nákladu. Kushaq je tedy sice pohledný a dostal do vínku relativně moderní architekturu, ovšem do možností indických zákazníků se až tak netrefuje. Zvláště když v plné palbě může přijít až na 1 759 000 INR (507 tisíc korun), což už je vysoká suma i na české poměry.

Můžeme pak už jen dodat, že místnímu publiku se Kushaq dostane na dohled, Škoda s ním totiž počítá na ruském trhu. Ani zde, stejně jako v Indii, přitom mladoboleslavská automobilka nenabízí Kamiq, a proto se jí základní SUV hodí. Kolik bude stát na tomto trhu, ukáže až čas.

Škoda Kushaq vypadá pohledně a disponuje i moderní technikou. Na české poměry stojí velmi málo, z hlediska možností indické klientely ale nestartuje úplně nízko. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

