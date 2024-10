Nové nejmenší Mercedesy měly být jen elektrické, teď šéf hrdě říká: Dostanou ty nejlepší čtyřválce na světě! včera | Petr Prokopec

Takový názorový veletoč, jaký letos předvádí třícípá hvězda, se jen tak nevidí. A fascinuje každým svým projevem. Jsme za něj pochopitelně jen rádi, pokaždé se ale musíme znovu ptát, zda všechny kroky mu předcházející byly skutečně nutné.

Člověk musí dokola žasnout, že Mercedes před pár léty vsadil prakticky vše na jednu kartu a do roku 2030 chtěl nabízet jen elektrická auta. Co na tom, že klientela německé značky nemá hluboko do kapsy a své marketingové aktivity mohla opřít o aktivismus Lewise Hamiltona, technická a ekonomická realita byla pořád jedna. A nakonec musela zvítězit. Není tedy nakonec divu, že Mercedes letos po sérii problémů totálně otočil a teď investuje do spalovacích motorů dokonce víc než dřív, čímž se pokouší hasit nepřehlédnutelné prodejní požáry.

Projeví se to i na osudu nejmenších modelů značky. Zůstává tedy otázkou, co se stane s nejprodávanější třídou A, jejíž konec ještě v lednu technický šéf automobilky označil za „nevyhnutelný”, neboť postoje firmy se od té doby dramaticky změnily. Ani v případě budoucnosti už dříve potvrzených nových nejlevnějších Mercedesů, tedy sedanu CLA a jeho derivátů, totiž nezůstal kámen na kameni, jak informuje Auto Express po debatě s generálním ředitelem automobilky.

Tento kompaktní sedan byl předznamenán stejně pojmenovaným konceptem zachyceným na fotkách okolo, který (s ohledem na tehdejší postoje automobilky) pochopitelně dostal jen elektrický pohon. A nová platforma MMA měla původně hostit jen to. Nyní ale značka počítá s tím, že jen bateriový pohon vůz spoléhat nebude. Dorazit mají i spalovací verze, přičemž šéf automobilky Ola Källenius jejich agregáty popsal jako „nejlepší čtyřválce na světě“.

„V žádném scénáři nedávalo žádný smysl odříznout se v Evropě od spalovacích motorů již v roce 2027,“ uvedl Källenius s tím, že zákazníci si budou moci dál vybrat, po čem jejich srdce touží. To je opravdu neskutečný veletoč, obrat ne o 180, ale rovnou o nějakých 540 stupňů. Přičemž šéf Mercedesu v něm dál pokračuje, když dodává, že budeme mít portfolio pohonných jednotek startující těmito moderními hybridními čtyřválci až po osmiválce, které zákazníci AMG milují“.

CLA nicméně nebude sázet jen na pohonné jednotky, nýbrž také na autonomní techniku. A zrovna v tomto ohledu má rovnou vyšplhat na firemní vrchol. Mercedes totiž jako vůbec první na světě u třídy S přišel s autopilotem úrovně SAE3, kdy již řidič může alespoň někdy sundat oči z vozovky. Novinka tak staví na jistých základech, přičemž vše požene minimálně o jedno patro výš. Do vínku totiž dostane kamery, senzory i LiDAR, stejně jako příslušné systémy řízení.

Souběžně s tím bude nové CLA konstantně připojené k internetu, načež si systém Drive Pilot 95 (číslice v názvu odkazuje na tempo, při kterém algoritmy předávají řízení zpět lidem) budou moci zákazníci koupit rovnou s vozem, nebo klidně až po pár letech. „Nová generace autonomního řízení v CLA bude nejsofistikovanějším a nejlepším asistenčním systémem, s jakým jsme kdy přišli, a to s velkým náskokem,“ popisuje technologii Källenius.

Systém má být tak dobrý, že zastíněna jím bude i stávající třída S, a to až do roku 2028, kdy má dorazit její vylepšená verze. CLA se nicméně ukáže již příští rok jako první ze čtyř novinek využívajících onu platformu MMA. Následovat po něm pak mají SUV GLA a GLB, stejně jako stylové kombi CLA Shooting Brake. Půjde přitom o základní vstupenky do klubu třícípé hvězdy, pokud tedy Mercedes nezmění své plány s třídami A a B, které mají být v brzké době zaříznuty.

Popsané změny budou nevyhnutelně znamenat další zdražení. Ve srovnání se stávajícím provedením by totiž nové CLA mělo stát o nějakých 20 procent, místo 986 150 Kč tak bude základ stát zhruba 1,2 milionu korun. Zda to lidem kupujícím „levné” Mercedesy bude vadit, ukáže jen čas. Se žádanými spalovacími motory v nabídce ale auto jistě bude mít větší šance na úspěch, než by mělo jen s převážně nechtěným elektrickým pohonem, to už u Mercedesu po letech popírání reality naštěstí pochopili.

Nový Mercedes CLA nebude jen elektrický, místo toho se dočká i „nejlepších čtyřválců na světě“, alespoň dle šéfa automobilky. To jsou věci. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

