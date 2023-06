Nové největší SUV Volkswagenu pro pět s cenou od 857 tisíc Kč boduje, koupit ho jde i v Evropě před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Není nápadité svým jménem, vzhledem, prostě ničím, dobrý poměr hodnoty a ceny ale na rozdíl od mnoha jiných VW nabízí. K dispozici mělo být jen v Číně, geopolitická situace ho ale nakonec dostala i do Evropy, byť ne za až tak pěkné ceny.

V posledních měsících jsme se mnohokrát otřeli o v Evropě ne až tak viditelný, ale o to významnější problém Volkswagenu. Na svém největším trhu v Číně rychle padá ke dnu a přišel během pár let skoro o milion zákazníků. To je číslo tak ohromné, že jej nemůže vykompenzovat nikde jinde na celém světě. Pro VW nakonec prodejně v posledních letech pořádně nefunguje skoro nic a spása není na dosah, však ani relativně skromná očekávání odbytu elektrických modelů zdaleka nebyla naplněna.

Němci ale neskládají zbraně a zkouší zaujmout jinak. Sázka na nové konvenční modely mu vychází na jedničku, třeba nové Lamando je hit, ofenzíva VW na poli tradičně koncipovaných vozů je ale mnohem mohutnější. Přišel inovovaný Sagitar, který též boduje, přišly brzké facelifty některých dříve úspěšných SUV a dorazila i úplně nová esúvéčka, třebaže zrovna těch nabízí Němci už přehršel.

V současné situaci si troufneme tvrdit, že většina lidí už ani nebude schopna vyjmenovat celou jeho nabídku těchto vozů. Tu českou možná, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, ID.4 a ID.5, to není zase tak dlouhý seznam. Jenže to platí v České republice, jen v Číně je třeba k nim připočíst ještě typy Tharu, Tacqua, Tiguan L, Tiguan X, Tayron, Tayron X, Teramont, Teramont X, Talagon, ID.6 X a ID.6 Cross. Není to vtip ani cokoli takového, Němci skutečně v Číně nabízí celkem 18 modelů tohoto typu. Pardon, je jich vlastně 19, neboť koncem loňského roku do nabídky přibyl ještě Tavendor.

Jde o další mohutný vůz, který se v nabídce zařadil pod ještě větší Talagon, přesto jedno prvenství má. Je to největší pětimístné auto značky, přes jeho obrovité vnější rozměry totiž nenabízí třetí řadu sedadel ani za příplatek. To je svérázné podobně jako jeho jméno, ze kterého poněkud bolí ústa. Inu množství rozumných označení takových aut (začínajících u VW nutně na písmeno T, tedy kromě těch elektrických) je prostě konečné. Tavendor působí jako slepenina několika dalších jmen SUV značky, což je nakonec i případ vzhledu - kdyby Touareg a některý z modelů ID strávily noc v garáži, výsledkem něco na způsob taveňáku, pardon Tavendoru.

Jinak na něm není mnoho co zkoumat, je to 19. variace na stejné téma. Sluší se tedy podtrhnout, že jde o opravdu obří vůz, který je 4 936 mm dlouhý, 2 015 široký a 1 756 mm vysoký. A dojem mohutnosti se snaží povzbuzovat i střihem některých svých partií. Jak jsme zmínili, jde o další konvenční, tedy spalovací model, který bude pohání motor 2,0 R4 turbo s výkonem 186 nebo 220 koní, který míří na přední nebo všechna kola přes automatickou převodovku.

Ceny v Číně jsou velmi lákavé, začínají na 276 900 CNY, což je asi 857 tisíc Kč - tolik u nás bude zřejmě brzy stát lepší Polo... A ani vrcholná verze rozpočty neruinuje, přijde na 327 900 CNY, tedy něco málo přes 1 milion korun. Zájem o něj je tedy slušný, byť prodeje kolem 2 tisíc aut měsíčně nemusí působit jako zázrak. Uvážíme-li ale, že jde o jeden z největších a nejdražších modelů pro Čínu a jedno z 19 aut takového ražení, špatné to vážně není. Vyhrazen měl být původně pouze Číně, nakonec se ale dá koupit i v Evropě.

Málokoho překvapí, že jej geopolitická situace zavála do Ruska, kde dealeři VW z nedostatku jiných zdrojů nabízí z čínského portfolia VW kdeco. Ceny jsou o poznání méně zajímavé, i když je třeba dodat, že do Ruska jsou dováženy pouze lépe vybavené čtyřkolky. Ty startují na 6 250 000 RUB, což nakonec na české poměry není zase tolik - jde o 1,69 milionu Kč. Menší Touareg u nás - dokud byl před faceliftem k mání - startoval na více jak 2 milionech korun. A více toho opravdu nenabídl.

VW Tavendor je obří SUV německé značky s pořadovým číslem 19, mezi esúvéčky Volkswagenu je tím největším s pěti místy na palubě. V Číně je na prodej levně, do Ruska se dopracoval s vyšší cenou. I tak ale má co nabídnout. Foto: Volkswagen

Zdroje: RG, Volkswagen, CAAM

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.