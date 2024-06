Nové provedení legendárního Mercedesu od zakladatele AMG odhalilo detaily, s 500 koňmi to bude přízrak silnic před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: HWA, tiskové materiály

Jeho modernizované pojetí velmi působivě a jeho technika za prvním dojmem ani trochu nezaostává. Stroj zvaný HWA EVO se rozjede až na 300 km/h díky kombinaci 500 koní a pouhých 1 350 kg.

Není to tak dávno, co jsme si mohli poprvé posvítit na znovuzrozené provedení legendárního Mercedesu 190E 2.5-16 Evo II. Německý sedan si totiž jako svůj první projekt vybrala společnost HWA, kterou v Affalterbachu založil Hans Werner Aufrecht. Tedy jeden ze dvou bývalých techniků třícípé hvězdy, kteří stojí také za slavným AMG. Podíl v ní nicméně Aufrecht ještě před příchodem nového milénia automobilce prodal, aby se mohl více věnovat závodním aktivitám. A právě zkušenosti, které nasbíral, se promítly do reinkarnace legendy.

Restomod zvaný HWA EVO se poprvé ukázal již před několika měsíci ve formě vizualizací, posléze jsme tu měli první reálné záběry a nyní tu máme detailní snímky hotového provedení i s kompletními informacemi. To je ideální příležitost, proč se k vozu vrátit, neboť jde o vskutku povedené dílo. Ostatně společnost z Affalterbachu jen vývoji karoserie věnovala 12 tisíc hodin. Jejím cílem přitom bylo přijít se vzhledem, který bude prakticky k nerozeznání od toho původního, zároveň ale bude působit moderněji. Že plán vyšel na jedničku, si můžete ověřit na vlastní oči.

Ona karoserie je vyrobena z karbonových vláken, ovšem díky příchodu mnoha nových komponentů nakonec došlo k drobnému navýšení hmotnosti z 1 340 na 1 350 kg. HWA přitom uvádí, že rozšířené blatníky, čelní splitter a zadní křídlo produkují přítlak 80 kilo v rychlosti 200 km/h. To sice není na první pohled mnoho, ovšem zkuste si představit dospělého člověka, který sedí na karoserii a svou vahou jí tlačí dolů. Jde navíc o posun oproti originálu, který disponoval přítlakem 20 kg vpředu a 50 kg vzadu.

HWA ovšem úřadovalo i pod kapotou. Vyměněna totiž kupříkladu byla celá čelní struktura, aby mohlo dojít k posunutí motoru až za přední nápravu. To vedlo k ideálnímu rozložení hmotnosti v poměru 50:50. Původní 2,6litrová atmosférická jednotka navíc dostala padáka, místo ní HWA použilo moderní dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec z produkce Mercedesu. Standardně tento motor produkuje 450 koní, s paketem Affalterbach však výkon šplhá na 500 koní.

Motor je v obou případech spárován s šestistupňovým manuálem roztáčejícím zadní kola. HWA zatím neupřesnilo zrychlení, maximálka však u standardní verze činí 270 km/h, zatímco provedení se zmíněným paketem dosahuje magické třístovky. Něco takového by nebylo možné bez řádně upraveného podvozku, EVO tedy disponuje ve všech rozích dvojitými lichoběžníky, stejně jako se stavitelnými tlumiči KW. Ty jsou u slabší verze manuální, u silnější pak elektronicky ovládané.

Standardem jsou rovněž brzdy s kotouči o rozměru 380 mm vpředu svírané šestipístkovými třmeny, zatímco vzadu lze počítat s 360 mm a čtyřmi pístky. Pokud to ovšem zájemcům nebude stačit, mohou si za příplatek zvolit karbon-keramickou variantu. V případě interiéru, který zatím nebyl odhalen, je možné počítat s digitální palubkou evokující původní design, stejně jako třeba se sedadly Recaro či s moderním multimediálním systémem nabízejícím propojení s vaším telefonem.

Celkově bude vyrobeno pouze 100 exemplářů, z nichž první bude nabídnut v aukci společnosti RM Sotheby's na konci července. V případě zbytku je pak 75 procent veškeré produkce již prodáno, a to přesto, že cena startuje na 714 tisících Eur (cca 17,76 milionu korun). Jde navíc o částku bez daně, přičemž HWA při sepsání objednávky požaduje složení 30procentní zálohy. Hotové auto, mimo jiné s integrovanou ochrannou klecí, vám pak dodá v průběhu příštího roku.

Přepracovaný Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II se již ukázal v reálu. Z původního vozu toho přitom mnoho nezůstalo, přesto jej však moderní reinkarnace silně připomíná. Foto: HWA, tiskové materiály

Zdroj: HWA

