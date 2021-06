Nové SUV VW, část jehož partií probouzí vášně, docela boduje, také moc nestojí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ani sám Volkswagen jistě nevěří svým slovům o tom, že doba SUV je u konce, a tak na trh hrne další a další modely tohoto ražení. Je jich tolik, že už se v nich skoro nedá vyznat, jeden z těch neobvyklých si ale cestu ke kupcům našel.

Koronavirus změnil leccos, touhy zákazníků ale nikoli. Lidé tedy i nyní stále častěji volí vozy se zvýšenou stavbou karoserie a přizvednutým podvozkem a nezdá se, že by tento trend měl v dohledné době skončit. Neudiví tedy, že Volkswagen i navzdory mnoha svým slovům o konci jejich obliby posílá na trh další a další SUV. Je jich už tolik, že jste v případě některých specifičtějších modelů možná už zapomněli, že vůbec dorazily.

Dnes se tak vrátíme k loni odhalenému Tiguanu X, který vychází z prodlouženého provedení Tiguanu zvládajícího pobrat až sedm cestujících. Za přidáním písmene „X“ se nicméně neskrývá další zvětšení, ale spíše zmenšení praktičnosti, neboť jde o tzv. SUV-kupé. Karoserie se tedy od středového sloupku směrem dozadu dočkala jasně patrné změny, která spočívá ve sklopení střešní linie. Zadní okno pak není zdaleka tak strmé jako u výchozího vozu, navíc se pod něj nastěhovala lišta propojující zadní lampy, která budí vášně. Vlastně jako celé pojetí zádě, jež se stylem VW poslední doby příliš nekoresponduje, byť o to zajímavější může pro některé být.

Přepracování karoserie je tedy docela kontroverzní, Tiguan X připomíná mix až příliš mnoha karosářských stylů. Jakkoliv se ovšem tvůrci snažili z každého segmentu vytáhnout jen to nejlepší, nejsme si jisti, jak moc toto pojetí nadchne evropské publikum. Na starý kontinent nicméně vůz primárně nemíří, Volkswagen jej zatím prodává v Číně a nezdá se, že by s ním minul terč. Prodejní hit to zcela jistě není, 9 882 prodaných aut za prvních šest měsíců v prodejů ale není v nepřeberné řeži obvykle výrazně levnějších čínských SUV špatné číslo.

Jak jsme již zmínili, novinka vychází z Tiguanu Allspace (prodávaného v Číně jako Tiguan L), a tak má stejně jako on 2,79metrový rozvor,. Přepracované zadní partie ale přesto vyústily v větší zadní převis - Tiguan X se na délku natáhl na 4 764 milimetrů z původních 4 701 mm. I přes tuto změnu se ovšem nedá příliš počítat s prostornějším zavazadelníkem, zmíněná sklopená střešní linie pak navíc sedící ve druhé řadě připraví o nějaký ten prostor na hlavu. Místa pro kolena ale bude dostatek.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde nelze počítat s ničím jiným než s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem. Ten bude produkovat 186 nebo 220 koní, o jejichž přenos se postará jen automatická převodovka v kombinaci s pohonem předních nebo všech kol. Peníze budou moci zákazníci dále utratit i za odlišný bodykit a větší kola provedení R Line, které nakonec vidíme na fotkách. Nahlédnout můžeme také do kabiny, která se snad ani nesnaží ničím překvapit - klasická architektura i dílčí prvky Volkswagenů posledních let jsou v tomto případě vlastní i Tiguanu X.

Překvapit naopak mohou ceny, tedy alespoň Čecha, neboť na místní vnímání VW jsou docela nízké. Základní provedení se 186 koňmi na předních kolech a stovkou za 8,8 sekundy vyjde na 245 900 yuanů, což je asi 806 tisíc Kč. Na české zvyklosti je to opravdu slušná cena, tady méně stylový Tiguan „neX” stojí s podobnou technikou stojí víc (839 tisíc se 150 koňmi z motoru 1,5), a to je vedle „ikska” docela nudnou krabicí.

Vyšší verze s 220 koňmi, 4x4 a stovkou za 7,5 s startuje na 285 900 CNY (cca 938 tisíc Kč), což je pořád o dost méně než v ČR i za nejlevnější Tiguan 2,0 TSI s pohonem 4x4 (se 190 koňmi za 990 tisíc) a tatáž technika s maximální výbavou stojí 305 900 CNY (1,01 milionu Kč). To jsme někde na úrovni českého Tiguanu R-Line 2,0 TSI 4x4 s 245 koňmi (1,23 milionu Kč).

Za takové peníze by se auto mohlo dobře prodávat i u nás, jestli se to ale někdy stane, zatím není jasné. Pro tuto chvíli to VW nezamýšlí, ale to kdysi Renault s obdobně řešenou Arkanou též neplánoval a kde jsme nyní. SUV-kupé jsou v kurzu a Němci by byli jen sami proti sobě, kdyby takový vůz nenabídli i jinde.

Volkswagen navzdory svým předchozím předpovědím pustil do prodeje další SUV, stylový Tiguan X. A neprodává se špatně, ostatně s čínským ceníkem by u nás bodoval stoprocentně. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM

