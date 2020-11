Novinka Suzuki je opravdu silná káva, v crash testu získala celkem nula hvězd před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Global NCAP

Přes veškeré pokroky, které se v oblasti bezpečnosti aut za poslední dekády odehrály, se pořád najdou úplně nové vozy, které v nárazových zkouškách nezískají ani hvězdičku. Japonská novinka s názvem S-Presso patří mezi ně, u nás se naštěstí neprodává.

Na bezpečnost aut je pohlíženo v každém koutu světa trochu jinak. Zatímco Evropská unie již výrobcům nedovolí, aby svá auta prodávali bez elektronické stabilizace či ABS, ve Státech jsou pro změnu zákonem nařízeny čelní airbagy. Na ně legislativa starého kontinentu překvapivě nepamatuje, nicméně automobilky si zrovna v tomto ohledu nedovolí šetřit. Stejně jako je stále častější přítomnost standardních autonomních brzd či monitoringu jízdních pruhů, bez nichž již nelze získat pět hvězdiček.

Jakmile ale opustíme nejrozvinutější země světa, standardy se mění. To ostatně bylo patrné třeba při pohledu na crash test Kie Picanto určené pod obchodním označením Morning pro Jižní Ameriku. Zatímco u nás je nabízeno provedení ohodnocené třemi či čtyřmi hvězdami (v případě volitelného Safety Packu), za oceánem z toho byla čistá nula. Paradoxně i přesto, že jihoamerické provedení je výrazně dražší než to evropské. Není tak překvapivé, že Korejci čelí nemalé kritice.

Se stejnou odezvou by mělo počítat také Suzuki, které v Asii prodává nový model S-Presso. Ten by mohl zaujmout již samotným názvem, který však zároveň nyní dává kritikům do rukou neskutečně ostrou munici, jíž mohou pálit prakticky od boku. Po absolvování crash testů totiž vůz lze označit za hodně silnou kávu nebo rovnou za smrťák. Ani v tomto případě totiž nebyla udělena jediná hvězda za ochranu dospělých a byť u dětí může „espresso“ počítat se dvěma, celkový výsledek je znovu nula.

Na druhou stranu je třeba dodat, že S-Presso je nabízeno na indickém trhu, kde je tlak na co nejnižší cenu opravdu enormní. A tohle kafíčko opravdu není drahé, Suzuki v jeho případě za 112 tisíc korun nabízí 3 665 milimetrů dlouhé malé SUV, které pohání litrový motor roztáčející skrze pětistupňový manuál přední nápravu, a to 67 koňmi. Uvnitř je pak vůz inspirován hodinkami, pročež se digitální displej přesunul doprostřed ozdobného prstence.

Mechanicky či prostorově tedy S-Presso nikoho nepohorší, to však již není případ bezpečnostní výbavy. Standardem je totiž pouze ABS, airbag řidiče a tříbodové pásy, za vše ostatní je již třeba připlácet. Pokud ovšem zákazníci sáhnou po plně vybaveném provedení, které navíc dostalo do vínku motor uzpůsobený spalování CNG, rázem se blíží k hranici 200 tisíc korun, což už je na Indii hodně.

Nejde nicméně pouze o výbavu vozu, ale evidentně také o konstrukci a použité materiály. Při čelním nárazu totiž i přes přítomnost airbagu dochází k výraznému tlaku na hrudník řidiče, zatímco u spolujezdce je ve velkém ohrožení krk. U řidiče pak na tom dobře nejsou ani nohy. Suma sumárum tak rozhodně nejde o šálek kávy, který by vás takříkajíc nakopnul. Místo toho může řidiče nebo spolujezdce v případě havárie klidně čekat věčný spánek.

Suzuki S-Presso se při crash testu opravdu nevyznamenalo, je ale třeba dodat, že je velmi levné. Foto: Global NCAP



Jinak malé SUV nelze kritizovat, za málo peněz toho nabízí opravdu hodně. Jen ne po stránce bezpečnostní. Foto: Suzuki

Zdroj: Global NCAP

Petr Prokopec