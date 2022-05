Novinka VW dostala na dnešní dobu neobvyklou funkci, s níž si budete koledovat o malér před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Před 20 roky by to byl s nadšením oslavovaný nápad, v současné době ale poněkud zvedá obočí. Tedy ne nám, my o autech smýšlíme pořád stejně, méně nadšené automobilisty ale může dráždit. Na sériovém VW se objevuje snad proto, že slaví právě 20leté výročí.

Když jsem před lety dorazil do Ženevy s Lexusem IS F, málem jsem místo na autosalonu skončil na policejní stanici. Ne proto, že bych na dálnici popustil pětilitrovému atmosférickému osmiválci uzdu, nicméně jedna místní obyvatelka se projevila jako správný Švýcar. Zdálo se jí, že vůz má až příliš hlasitý výfuk, a tak se zachovala podle hesla „nechci být práskač, ale hlásit se to musí”.

Než jsem tedy pořádně stihl zaparkovat, už u mě byla policie, která se dotazovala, zda jde o sériové provedení nebo vůz prošel úpravami. Nakonec se kupodivu spokojila s vysvětlením, že takto vůz naladil sám Lexus, vzpomínka na možné následky výraznějšího zvukového projevu auta mi ale zůstala dodnes.

Na mysli mi vytanula po pročtení prezentačních materiálů k nové limitované edici Volkswagenu Golf R, která oslavuje dvacáté výročí od uvedení prvního „eRka“ na trh. Tím byl v roce 2002 Golf R32, u nějž došlo na instalaci 3,2litrového šestiválce z Audi TT. Výkon 241 koní pak byl přenášen na všechna čtyři kola, načež vrcholný Golf zvládal sprint z klidu na stovku za 6,6 sekundy s manuálem, respektive dokonce za 6,4 sekundy s automatem. Němci původně počítali s uvedením pouze v Evropě, velký zájem ze světa však nakonec vyústil i v americký debut.

Právě tento vůz se Němci rozhodli připomenout. A aby oslavy byly opravdu dotažené do detailu, poladili vozu jeho dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec z rodiny EA888. Výroční edice tak disponuje hezky znějícími 333 koňmi, čímž standard překonává o 13 koní. O výkon se výlučně stará sedmistupňový dvouspojkový automat, který je spárován s pohonem všech kol. Volkswagen navíc motor doplnil titanovým sportovním výfukem Akrapovič, který má potenciál na to, aby dokázal vzbudit sousedy v širokém i dalekém okolí.

Právě to ovšem může být kamenem úrazu, hlučná auta dnes nejsou šířeji tolerována ani v Česku. Německá automobilka totiž nezůstala jen u zvučnějšího výfuku, přišla také s funkcí Emotional Start, který při nastartování nechá pohonnou jednotku vyběhnout až do 2 500 otáček. Ponechme nyní stranou fakt, že vytáčení agregátu za studena není zrovna dobrou věcí, 2 500 ot./min není zase tak moc. Místo toho se soustřeďme na ono „štěknutí“, které může snadno vyplynout v konfliktní situace, jako byla ta zkraje zmíněná.

My se ale zlobit nebudeme, hezky znějící auta nám nikdy nebyla proti mysli. Přesunout se tak můžeme k dalším novinkám, jež v případě techniky zahrnují nový software převodovky umožňující v režimech Sport a Sport+ poněkud rychlejší změnu jednotlivých stupňů. Automobilka pak upravila i chod turbodmychadla, které udržuje vysoké otáčky i při polovičním plynu. Jakmile tedy pravý pedál zašlápnete pomalu až pod podlahu, Golf R začne razantně zrychlovat rychleji než v sérii.

VW zatím nedal do placu data o dynamice, standard v podobě 4,7sekundového sprintu a maximálky 270 km/h byl ale bezesporu překonán. Výroční „eRko“ přitom zůstane v prodeji pouhý rok, objednávkové knihy pak automobilka otevře již příští týden. Na výběr jsou dva laky karoserie - bílá a modrá - jež jsou spárovány s 19palcovými koly Estoril v modrém či černém provedení. Stejně tak jsou v závislosti na dané konfiguraci lakovány i kryty venkovních zpětných zrcátek.

Na výjimečnost nového provedení pak upozorňuje číslovka 20 na dveřních sloupcích, zatímco dovnitř se nastěhovaly karbonové dekory. Ty kupodivu nejsou falešné a u Volkswagenu se objevují poprvé. I z toho důvodu se předpokládá, že limitovaná edice by měla startovat nad 1,5 milionem korun, což opravdu není málo.

Jubilejní VW Golf R dostal do vínku zvýšený výkon či karbonové dekory. Stejně jako funkci Emotional Start, která při nastartování nechá motor vylétnout do 2 500 otáček. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.