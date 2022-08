Novou generaci klíčového SUV Volva předčasně odhalil únik, vedle konceptu je to slabý odvar před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, CC0 Public Domain

Tak nějak jsme si zvykli na to, že sériové verze atraktivních studií mohou být nudné až k zbláznění, Volvo to ale se svou klíčovou novinkou dotahuje ještě dál. Vypadá jen jako snížená obdoba stávajícího modelu.

V roce 2002 dorazila na trh první generace Volva XC90. Velké SUV nakonec v prodeji vydrželo neskutečných čtrnáct let, načež se v showroomech mohlo potkat i se svým nástupcem. Životní cyklus druhé generace ovšem tak dlouhý nebude, Švédové totiž ještě letos mají představit novou verzi, jejímž předobrazem se stal koncept Recharge z loňského roku.

Ten byl jakousi směsicí mezi SUV, MPV a kombíkem, jenže zatímco na studii šlo pohlédnout ještě se zalíbením v oku, u produkční verze se nejspíše budete muset k palci vztyčenému nahoru opravdu hodně nutit. Naznačují to alespoň předčasně odhalené patentové snímky, které k novince nejsou až tak lichotivé. Je to jakoby upravená dnešní XC90, kdy zejména pohled z boku připomene Subaru Outback, což není dvakrát krásné auto. V případě praktičnosti ale již jde o jinou písničku.

Otázkou nicméně je, co můžeme očekávat od švédského vozu. Novinka totiž bude stát na modulární platformě SPA2, která je určena pouze elektrickému pohonu. Počítat tedy lze s bateriemi integrovanými do podlahy, což zjevně dle snímků ovlivnilo světlou výšku. Ta u stávajícího provedení činí 238 milimetrů, u novinky však nejspíše klesne pod 213 mm, které má na kontě právě Outback. A to by mohl být problém.

XC90 si totiž lidé kupují hlavně díky jeho univerzálnosti. Švédské SUV totiž obstojí jako rodinné auto, se kterým můžete vozit děti do školky, pobrat hromadu nákupu a přitom večer vyrazit s drahou polovičkou do opery. Díky oné světlé výšce jej pak nezastaví ani polní cesty, v případě plug-in hybridní varianty T8 disponující více než čtyřmi stovkami koní pak můžete očekávat i slušnou dynamiku.

Novinka ale zřejmě až takovou šíři pozitiv nenabídne, i proto hodlají Švédové ještě po nějaký čas ponechat v prodeji i generaci druhou. Nedá se nicméně předpokládat, že by se chytli za hlavu, pokud by její prodeje byly vyšší než u elektromobilitu. Značka totiž hodlá během několika málo let zcela přejít na bateriový pohon. Na druhou stranu, kdysi takto hlásala, že v souvislosti s jejími vozy již lidé nebudou umírat.

Z někdejšího závazku se ale nakonec stala jen vize, která nedošla naplnění. Podobně to může i přes velký politický tlak skončit s elektromobilitou. Stále více se totiž ukazuje, že Bruselem vysněný přechod je nereálný a povede leda k destrukci jednoho ze stěžejních evropských ekonomických pilířů. I proto se stále více mluví o syntetickém palivu a dalších výjimkách, které by lidi hnaly nejen do autobazarů.

Vraťme se ale k samotnému vozu, jenž měl dle původních předpokladů dorazit pod názvem Embla. K tomu ale nakonec možná nedojde, místo toho jsou ve hře označení jako EXC90 či eXC90, které si Švédové nově zaregistrovali. Něco takového dává při pohledu na snímky smysl, novinka má opravdu blíže k dosavadnímu klasickému SUV než k onomu konceptu. Marketingově tak může více těžit z tradic.

Chystané elektrické SUV má dostat do vínku dva elektromotory, z nichž každý by měl produkovat alespoň 200 koní. Dorazit pak má i autonomní řízení úrovně SAE3, které vám umožní sundat ruce z volantu. Jsme tedy zvědavi, jak si novinka povede. Zatím se nicméně zdá, že Švédové v honbě za nulovými papírovými emisemi sáhli po velkém množství moderních technologií, které napěchovali pod nepříliš přitažlivý kabát. Tak ale stvoříte auto, které má šanci oslovit leda aktivisty a politiky. A to není moc velká skupina zákazníků.

Nová generace Volva XC90 zjevně nebude tak odvážná jako koncept, který ji předznamenával. Kvůli sázce na elektřinu pak navíc nenabídne ani takovou šíři praktických vlastností, kvůli nimž si lidé kupovali její předchůdce. Foto: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, CC0 Public Domain



Pro srovnání loňský koncept Recharge, který alespoň vypadal zajímavěji. Foto: Volvo

Zdroj: Worldscoop Forum



