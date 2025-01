Novou Toyotu RAV4 předčasně odhalil únik, vsadí na vážně svérázně pojatou příď před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Ty tam jsou doby, kdy nové Toyoty musely být nudné, nakonec i současná RAV4 působí docela agresivně. Nová generace zajde ještě dál, ovšem jen vizuálně, jinak se bude držet současné módy nekonečného faceliftování podstatou stále stejných aut.

RAV4 je pro Toyotu jedním z nejdůležitějších modelů. Tohoto 4,6metrového SUV se jen loni v USA prodalo 475 192 kusů, což je po šesti letech na trhu víc než úctyhodné. Další stovky tisíc registrací k dobru přidal zbytek světa. Japonci by tak vlastně mohli vyrazit na dlouhodobou dovolenou, během které by si někde v Karibiku užívali plodů své práce. Jenže v byznysu stále platí, že usnout na vavřínech se nevyplácí. A pokud zaváháte a neinovujete, prostředí je natolik konkurenční, že během chvíle budete odsunuti do pozadí.

Japonci tedy již nějaký ten pátek pracují na šesté generaci, která bude odhalena ještě letos. A s ní by měla dorazit ještě větší designová agresivita, než s jakou lze spojit stávající provedení. Naznačuje to alespoň snímek, který byl pořízen během dealerské konference čínské divize značky, na něj upozornili kolegové z Carscoops. V Říši středu přitom Toyota kromě modelu RAV4 nabízí klientele i SUV Wildlander, které produkuje ve spolupráci s místní automobilkou GAC. Toto provedení se dosud lišilo trochu jinými čelními a zadními partiemi.

Jak tomu bude do budoucna, je otázkou, neboť vyznat se v čínské nabídce dnes pomalu vyžaduje doktorát z raketových věd. Zdá se ovšem, že uniknuvší snímek skutečně prozrazuje vzhled příští Toyoty Wildlander, ovšem tou se má nová RAV4 silně inspirovat. Potvrzují to koneckonců snímky špionážních fotografů, kteří nám známé SUV nachytali s identickou okenní linií. Kromě toho jsou shodné i mnohé detaily jako třeba zpětná zrcátka, kliky dveří nebo třeba hranaté lemy blatníků.

Toyota by nicméně u novinky již neměla učinit podobný mezigenerační skok, jaký přišel mezi čtvrtou a pátou generací, kdy se měnila platforma. I chystaný model má totiž užívat modulární architekturu TNGA, která je pro značku tím, čím je MQB pro Volkswagen. Spíše než co jiného zde tak vlastně máme velký facelift, ovšem to v současné době vlastně již není nic výjimečného. Výrobci jsou totiž nuceni k obřím investicím do nechtěné elektromobility, načež musí šetřit na žádaných autech jiného ražení. Bizarní, ale ve výsledku pragmatické východisko, alespoň krátkodobě.

Nová RAV4 tak nepřevezme jen platformu předchozí generace, ale také pohonné ústrojí. Tedy primárně 2,5litrový čtyřválec, který je v závislosti na tom kterém trhu k mání v čistě benzinovém, hybridním a plug-in hybridním provedení. Toto portfolio nejspíše bude pokračovat dál jen s tím rozdílem, že hlavně verze PHEV by měla nabídnout vyšší výkon a delší dojezd na elektřinu, který následně povede k nižšímu celkovému průměru spotřeby. Úspornější ale má být i základní hybrid.

Otazníky jsou spojené s ryzím elektromobilem, nicméně platforma TNGA by po menších úpravách měla vyhovovat také bateriovému pohonu. Toyota se s modelem bZ4X spíš spálila, proto by tento krok dával smysl - v kombinaci se známým jménem by elektrické SUV mohlo zabodovat víc, navíc by se takto odřízlo od problémů svého předchůdce. Pokud ale na něco takového dojde, dá se předpokládat, že až pár měsíců po premiéře 2,5litrových verzí.

Lze už jen dodat, že uvnitř by Toyota měla zapracovat hlavně na vyšší kvalitě materiálů, stejně jako na navýšení komfortu a luxusu. Kromě toho Japonci upraví architekturu TNGA tak, aby plnila přísnější bezpečnostní standardy. I přesto by ale nová RAV4 měla startovat na podobné úrovni jako současný model, což by v Česku znamenalo částky od zhruba jednoho milionu korun za hybridní verzi, respektive od 1,5 milionu Kč v případě té plug-in hybridní.

Nová RAV4 bude užívat platformu stávajícího provedení, stejně jako převezme i pohonné ústrojí. Obojí však projde evolucí, načež lze počítat s vyšší bezpečnostní, vyššími výkony i nižší spotřebou. Nejzajímavější ale je, jak má auto vypadat, podívejte se na to níže. Foto: Toyota

Zdroje: Carscoops, Carsauce

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.