Nový 350koňový diesel Land Roveru mate smysly, sebevraždu elektrickým proudem páchá jen Jaguar

Spadají pod jednu střechu, a tak by nebylo nemístné očekávat stejnou anebo aspoň podobnou strategii. Realita ale nemůže být odlišnější - zatímco Jaguar končí se všemi novými auty a chystá jen elektromobily, nabídkou Land Roveru se šíří nový výkonnější třílitrový diesel.

Jak jsme vás informovali před týdnem, Jaguar pokračuje ve snaze naplnit svůj absurdní plán a od roku 2026 se stát specialistou na elektromobily určené pouze té nejmovitější klientele. Do té doby nebude prodávat nic. Automobilka nejprve ve své domovině přestala a brzy i ve zbytku světa přestane nabízet jakákoli nová auta, a tak prodejci budou lidem až dva roky nabízet jen ojetiny.

I člověku s minimálními zkušenostmi z oboru nutně dojde, že taková strategie je neskutečně riziková. A opravdu se nedá pochopit, proč k ní mateřský koncern Tata Motors přistoupil, už v roce 2021 šlo o nesmysl, a to byl tehdy s elektromobilitou spojován jistý optimismus. Od té doby se sázka na tuto kartu ukázala být ještě ošidnější, než jakou se zdá být zprvu, Jaguar Jaguar přesto vytrval ve svém odhodlání a po stejné trajektorii jede dál. A pokud nyní přece je chápe, že sáhl po stéblu, které není tak silné, jak si původně myslel, až příliš pozdě zjistili, že jej nad hladinou neudrží.

To je zřejmě také důvod, proč se stejnou cestou nevydal sesterský Land Rover. Automobilka tak naopak pokračuje ve své dieselové ofenzivě, kterou odstartovala letos na jaře, kdy se Defender dočkal nové verze D350 nahrazující předchozí provedení D300. V obou případech pod kapotou trůnil třílitrový šestiválcový turbodiesel, nově však jeho výkon vzrostl o 50 koní na 350 koby.

Již při premiéře jsme zmiňovali, že Land Rover zjevně spalovacím motorům nedá v brzké době sbohem, jinak by do nich neinvestoval další peníze. Spíš se tak dalo očekávat, že třílitr doplněný mild-hybridní technikou zamíří i do motorového prostoru dalších modelů značky. A přesně na to i došlo, neboť ve verzi D350 si můžete koupit také Discovery. Stejně jako u Defenderu přitom na všechna čtyři kola míří 350 koní a 700 Nm, s nimiž toto SUV zvládá stovku za 6,3 sekundy, tedy o pět desetin rychleji než D300.

Na českém trhu Discovery D350 startuje na 2 136 197 korunách, kromě běžných úrovní výbavy S, Dynamic SE a Dynamic HSE ovšem můžete sáhnout také po limitované edici 35th Anniversary Edition. Ta slaví pětatřicáté narozeniny tohoto modelu, přičemž turbodiesel s 350 koňmi je u ní jedinou možnou volbou. U ostatních variant je ale možné sáhnout i po dieselovém provedení D250, které ze tří litrů objemu doluje 249 koní výkonu a 570 Nm točivého momentu.

Výroční varianta je při ceně 2 748 377 Kč nejdražším Discovery, které si momentálně můžete koupit, přičemž oproti standardu disponuje plaketami XXXV odkazujícími na ono výročí, stejně jako třeba černými střešními ližinami nebo sedadly s vyhříváním a elektrickým ovládáním v 18 směrech. Dále nechybí kožené čalounění Ebony, zatímco karoserii je možné nalakovat odstíny Varesine Blue, Fuji White a Charente Grey. Opomenout nesmíme ani tažné zařízení.

Discovery je přitom aktuálně strádajícím modelem značky, hlavně kvůli Defenderu. I proto automobilka předpokládá, že příští generace, jež má dorazit již příští rok, projde zásadní proměnou, aby se od sebe oba vozy více odlišily. Dá se nicméně předpokládat, že s třílitrovým turbodieselem bude možné počítat i nadále, ostatně bez něj by prakticky ani nebylo co prodávat.

Discovery je nově k mání s třílitrovým turbodieselem produkujícím 350 koní na všech úrovních výbavy, nikoli jen u vrcholné jubilejní edice 35th Anniversary Edition. Foto: Land Rover

