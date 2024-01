Nový Duster se jako Renault začne vyrábět už brzy, koupit ho nakonec klidně může jít i u nás včera | Petr Miler

V překvapivém zvratu událostí Francouzi oznámili, že se svými aktivitami na samém východním cípu Evropy mají docela jiné plány, než se dosud zdálo. V Turecku chtějí vyrábět mnohem víc aut pro celý svět, navíc už pro ně není nemyslitelné vedle sebe nabízet ty samé Renaulty a Dacie pod oběma značkami současně.

Dacia na konci loňského roku odhalila nový Duster a způsobila tím poprask. Tohle auto bylo hitem už doteď, však to byl jeden z králů poměru hodnoty a ceny, přesto se od první chvíle zdálo, že novinka nabídne ještě podstatně víc. Duster fakticky spíše druhé než třetí generace přišel s kompletně novou technikou, mnohem modernějším designem a velmi solidně působící kabinou. Když pak automobilka začala naznačovat, co všechno a za kolik nabídne, vypadalo to, že celé Simply Clever Škody může zamířit do ulic s černou vlajkou.

A realita je zatím přesně taková. Nový Duster je fakticky levný, aniž by publikum ohromoval nesmysly. Hned základní verzi si koupíte s nejsmysluplnějším motorem v nabídce. A přitom za ni dáte o šestimístnou sumu menší částku než za základní Octavii. Co víc může mateřský Renault pro úspěch vozu udělat? No, něco by tu ještě bylo.

Popravdě řečeno jsme byli překvapeni, když automobilka hned záhy ukázala nový Duster právě jako Renault. Na jednu stranu by to nebylo zdaleka poprvé, na tu druhou to bylo velmi brzy. Tehdy se zdálo, že půjde prostě o jinak pojmenované totéž primárně pro trhy, kde Dacia mnoho neznamená, třeba pro Turecko, realita je ale nakonec docela jiná.

Renault nyní velkolepě oznámil, že Duster pod svou vlastní značkou začne vyrábět už během následujících měsíců a v Turecku bude k mání ve druhé polovině roku 2024. Tím ale vše jen začne, neboť půjde o první z řady novinek, které v Turecku budou vyráběné pro celý svět. A ani to není vše.

Strategie se vskutku svérázným označením „International 2027 Game Plan” má podle slov nejvyššího šéfa francouzské automobilky za cíl udělat z továrny v Burse exportní centrum nejen Evropy, ale i dalších zemí světa. V Burse se přitom auta pro jiné trhy vyráběla i dřív, ale exportní centrum? Tím tamní pobočka nikdy nebyla ani omylem.

Není pro nás bez zajímavosti, že realizací tohoto plánu byl pověřen český manažer, dříve šéf Renaultu v Rusku, dnes generální ředitel Renault Group Turkey Jan Ptáček. Ten uvedl, že lokální výroba v Turecku je klíčem k nejen vedoucímu postavení na tureckém trhu, ale i zlepšení pozice značky ve světě. „Dnes s radostí oznamuji, že plánujeme lokalizovat čtyři nové modely Renault v naší továrně Bursa Oyak Renault do roku 2027. Půjde o tři SUV, jedním z těchto nových vozů je Renault Duster,“ řekl Ptáček. Právě Duster bude vyvážen a byť nikde není psáno, že cílovou destinací bude také EU nebo Česko, vyloučit to nelze.

Dacia totiž začala v Turecku působit i pod svým vlastním jménem. Pokud nás paměť neklame, bude to vůbec poprvé, kdy si lze Duster koupit na jednom trhu jako Dacii i Renault. Zatím v odlišných generacích, tento stav ale nebude trvat dlouho. A když to jde v Turecku, proč by to nešlo i jinde? Francouzům budou levná, racionálně pojatá auta v nabídce chybět, tak proč by nevzali zavděk Dusterem?

Renault to s posílením svých tureckých aktivit myslí smrtelně vážně, a tak na uskutečnění těchto ambiciózních plánů vyčlenil spoustu peněz s výrazně posiluje své tamní vývojové aktivity. Do roku 2025 dosáhne počet techniků pracujících ve výzkumném a vývojovém centru v Burse pěti set, což znamená, že se vývojový tým ve srovnání s rokem 2022 zdvojnásobí. Renault Group investuje téměř 10 miliard KČ v rámci strategické iniciativy 2027 s místním Oyakem a sám říká, že to je důležité i pro pozici značky na mezinárodní scéně.

Skoro to vypadá, jako by automobilka spřádala jakýsi plán B pro další roky, kdy by v případě selhání sázky na elektrifikaci měla v záloze produkty, které budou tak jako tak fungovat v Turecku. A případně je schopna je promptně nabídnout v EU. To nezní hloupě.

Toto je nový Renault Duster, který se brzy začne vyrábět v Turecku. Foto: Renault



Bude se tam prodávat vedle stejně pojmenovaného auta od od Dacie. A automobilka počítá i s jeho vývozem. Kam všude? Foto: Dacia

