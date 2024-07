Nový Duster se začal prodávat jako Renault. Dacii nejenže zastiňuje image, zaskočil ji i cenami před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Bylo jasné, že tohle auto dorazí, popravdě řečeno jsme ale nečekali, že by mohlo dorazit s až tak agresivní cenovou politikou. Stojí v podstatě stejně jako starý Duster, i když má atraktivnější design, lepší techniku a pokročilejší elektroniku. A může se dostat také k nám.

Dacia Duster je u nás velmi dobře známým autem, jde o nejprodávanější model rumunské značky v Česku, který se teprve nedávno začal prodávat ve své nové generaci. V zemích, kde se rumunská značka dříve neprosadila, ale mateřský Renault už nějaký ten pátek nabízí stejné či velmi podobné auto pod svou vlastní značkou, což jen rozšířilo jeho záběr a umocnilo jeho úspěch - Duster je v mnoha svých podobách už pěkných pár let nejprodávanějším autem skupiny Renault na celém světě.

Není tedy divu, že Francouzi už koncem loňského roku oznámili, že v případě nové generace vozu, která je vizuálně, technicky a snad i jakkoli jinak na vyšší úrovni než ta předchozí, přijdou s Renaultem Duster II resp. III (to podle toho, zda dvojku budete považovat za skutečně novou generaci, kterou není, nebo jen větší facelift) bez velkého váhání. A nepřeháněli ani v nejmenším.

Později Renault upřesnil, že výroba vozu začne už na jaře a do prodeje auto vstoupí v druhé polovině roku. Obojí se skutečně stalo, a tak si nyní o Renaultu Duster 2024 můžeme říci všechno důležité. Vidět jsme ho mohli už dříve, ale podívejte se na něj znovu a uznejte, že ač je auto tentokrát snad úplně stejné jako výchozí Dacia, jeho vnímání už nápis Renault na přídi a loga značky rozesetá různě po voze mění. Jsme přesvědčeni, že už těchto pár detailů by řadu dalších lidí přesvědčilo, že nad Dusterem není třeba ohrnovat nos, povrchní vnímání je (bohužel) spoustě lidí vlastní.

Jak už jsme naznačili, tento vůz zatím nevznikl jako „plnohodnotný Renault”, jakkoli už primární země jeho určení naznačuje, kam má automobilka s tímto vozem namířeno. Jde totiž o Turecko, kde Dacia dávno normálně působí a Renault Duster tam dosud neznali. Nyní tam přichází s tím, že se bude prodávat bok po boku stejně pojmenované Dacie (zatím v její předchozí generaci, ale v tomto ohledu oba Dustery dříve nebo později srovnají krok), takže už nepůjde o jakousi z nouze ctnost, ale o cestu k nabízení modelů Dacie pod hlavičkou Renaultu zcela standardně.

To nemusí být v dnešní době vůbec špatná strategie, pokud se Renault jako takový vydá cestou ryzí elektrifikace, se kterou se mu zatím ani trochu nedaří. Prostě jedny Renaulty by byly elektrické a ty druhé, původně vzniklé pod hlavičkou Dacie, by byly spalovací. Lidem to nakonec bude jedno, hlavně, že si za přijatelné peníze budou moci koupit auto, které jim vyhovuje.

V tuto chvíli jde ale jen o turecký experiment, který je pozoruhodný už cenami. Nový Renault Duster totiž vstoupil do prodeje ve dvou výbavových provedeních Evolution a Techno s motory jako u nás - 100koňovým litrovým Eco G schopným spalovat také LPG, 130koňovým mild-hybridem 1,2 a 145koňovým hybridem postaveným okolo motoru 1,4 bez turba. Ceny začínají na 1 249 000 tureckých lirách, což musí být překvapení pro ty, kteří se pokouší prodat původní Duster se stejným motorem za ceny od 1 189 900 TRY. To je opravdu zanedbatelný rozdíl nesrovnatelný i s tím, o kolik víc chce u nás Dacia za nový Duster ve srovnání s tím starým.

Platit takové pořádky u nás, z nového Renaultu Duster by to udělalo prakticky okamžitě obrovský hit, jakkoli nominální přepočet základní turecké ceny vás nutně vyděsí - jde asi o 886 tisíc Kč. Je ale třeba nezapomínat, že v Turecku platí lidé jedny z nejvyšších daní na auta na světě a třeba Škoda Karoq tam startuje na 2 009 900 TRY, což je víc jak 1,4 milionu Kč. Vedle toho je Duster za zmíněnou sumu v podstatě za babku, jako Renault obzvlášť.

Dodejme, že Francouzi se už dříve nechali slyšet, že stejnou strategii mohou rozjet i na jiných trzích, takže se nakonec můžeme dočkat toho, že Renault Duster bude jednoho dne k mání také u nás. To by skutečně nemusel být špatný krok.

Nový Renault Duster je docela fešák, co říkáte? Už se začal prodávat v Turecku za relativně až neuvěřitelné ceny, nemusí ale zůstat jen u toho. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler

