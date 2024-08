Nový Gulfstream je tou správnou létající limuzínou pro ty, kterým čtyři kola nestačí, ohromuje svou efektivitou před 53 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Gulfstream

Menší bratříček existujících modelů G500 a G600 se neliší jen velikostí, ale také svými pohonnými jednotkami. V kombinaci se syntetickým palivem jsou o 30 procent úspornější navzdory veškerému luxusu na palubě.

Kolik automobilek dnes existuje? Přesné číslo vám nejspíš nikdo neřekne, hlavně kvůli novým značkám, které rostou jako houby po dešti. Jen v Číně se každoročně vyrojí zhruba pět set nových automobilových firem, podobné množství ale zanikne. Mnohé navíc po nějakou dobu operují v utajení, než se pochlubí svou trochou do díla. Spočítat je tak opravdu není v lidských silách. Stejně jako je prakticky nemožné sečíst veškeré novinky, které během jednoho kalendářního roku celá branže vychrlí.

Pokud se ze země přesuneme do oblak, je vše mnohem jednodušší. Firem, které se zabývají výrobou letadel, je citelně méně. Nové modely pak nepředstavují jako na běžícím pásu i proto, že jde o mnohem náročnější záležitost s podstatně méně početnou klientelou. Potvrdit to koneckonců může i Gulfstream, který začal již před zhruba dvěma dekádami pracovat na nové rodině soukromých tryskáčů G400, G500 a G600. Dva větší modely byly představeny v roce 2014, na dodání prvních exemplářů zákazníků ale došlo až o čtyři resp. pět let později.

Protože G400 používá zkrácený trup modelu G500, pročež disponuje pouze deseti bočními okny namísto čtrnácti, předpokládalo se, že bude většího bratříčka následovat s velmi krátkým odstupem. Jenže na jeho odhalení si veřejnost musela počkat až do roku 2021. O pár měsíců později pak sice měly odstartovat testy, ale i ty nabraly menší zpoždění. Ovšem i tak výrobce prohlašoval, že to nic nemění na zahájení výroby a předávkách, jež mají odstartovat v příštím roce. Nově pak americká společnost svá slova doprovodila i činy.

G400 má aktuálně za sebou první let, během kterého vzlétl i přistál na letišti Savannah v Georgii. Ve vzduchu zůstal tři hodiny, během nich dosáhl rychlosti 1 049 km/h, což odpovídá Machu 0,85, stejně jako výšky 12 497 metrů. Něco takového nikdo nečekal, neboť novinka se dostala prakticky na dostřel svého maxima. To se při prvních testovacích letech nestává, Gulfstream tak dost možná bude přepisovat pravidla. Firmě se tak vyplatila sázka na zcela nový typ motorů firmy Pratt and Whitney.

Jak G500, tak G600 sice disponují rovněž agregáty této kanadské společnosti, jde však o typy 814GA a 815GA. U nejmenšího letounu jde o zcela nový typ 812GA, který již zvládá spalovat syntetická paliva. V důsledku toho je o 30 procent efektivnější. Stále ale dokáže vystoupat až do výšky 15 544 metrů a dosáhnout Machu 0,9 (1 111 km/h), čímž plně vyrovnává své sourozence. S 11,5 tunami paliva pak zvládá překonat vzdálenost až 7 778 km.

G600 je na tom v daném ohledu sice skoro dvakrát lépe, nicméně při daleko vyšší spotřebě. G400 kromě toho startuje v plné palbě na 34 milionech dolarů (cca 763 milionů Kč), zatímco za jeho největšího bratříčka musíte dát skoro dvakrát tolik. V rámci vnitřní konfigurace pak můžete volit z devíti až dvanácti sedadel, přičemž z pěti lze seskládat takřka plnohodnotná lůžka. Jak se tedy zdá, Gulfstream má o zájemce pro další desetiletí vystaráno.

G400 boduje hlavně díky svému efektivnímu pohonu, s nímž páruje nemalý luxus. Při své ceně by tak měl být hitem, samozřejmě na poměry podobných strojů. Foto: Gulfstream

Zdroj: Gulfstream

Petr Prokopec

