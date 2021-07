Nový korejský „chytrý” diesel se ukázal v akci, zaujmout by mohl výkonem i cenou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Genesis GV80 sice disponuje stejnou jednotkou, jakou má v nabídce i BMW, dynamicky však za X5 spíše zaostává. Je však levnější a řada lidí jej bude považovat za Bentley.

Letos v listopadu se Hyundai chystá k oslavám. Uplyne šest let od chvíle, kdy byla spuštěna značka Genesis jako samostatná entita. Zpočátku nabízela pouze vrcholnou limuzínu G90, než se její nabídka rozšířila také o další dva sedany a SUV GV80. A aby toho nebylo málo, Korejci po americkém a domácím trhu oznámili, že se chystají i do Evropy. Nikoliv ovšem s prázdnou náručí, přijdou sem také s novým kombíkem.

S modelem G70 Shooting Brake navíc dorazí i dieselový motor, konkrétně pak 2,2litrový čtyřválec. Vyjma něj pak zákazníci budou moci sáhnout rovněž po dvoulitrové benzinové jednotce, zatímco o zbytku agregátů se nyní ještě diskutuje. Platí to ostatně i o zbytku portfolia značky, neboť Korejci jednoduše pochopili, že především sedany v Evropě příliš nefrčí. Pokud tedy svolí k výraznější expanzi, nejspíše u toho bude jak zmíněné SUV, tak jeho menší bratříček GV70.

My si nyní posvítíme na model GV80, který by Genesis na starém kontinentu skutečně mohl začít nabízet a nově jej lze vybavit třílitrovým dieselovým agregátem. Stalo se tak sice v Austrálii, to je pro nás ale v tuto chvíli nepodstatné. Důležitější je samotný agregát, neboť právě jeho projev a výkony mohou dát dopředu najevo, zda vůbec Genesis má v Evropě šanci.

Teoreticky můžeme novinku, které Korejci říkají „chytrá”, vnímat pozitivně. Třílitrová jednotka totiž počítá s válci v řadě, tak jako třeba BMW či Mercedes-Benz. Navíc produkuje 277 koní a 588 Nm točivého momentu, což rozhodně nejsou nízké hodnoty. V praxi se však ukazuje, že jeho potenciál silně brzdí letargická automatická převodovka. Právě kvůli ní sprint na stovku trvá takřka 7 sekund, což není vyloženě špatné, ale ani světoborné.

S touto dynamikou totiž Korejci za takovým X5 xDrive30d zaostávají, nicméně na druhou stranu mohou publikum oslnit nižšími cenami. A pozitivně lze nahlížet rovněž na design, neboť řada lidí bude Genesis GV80 považovat spíše za Bentley Bentayga než za luxusní Hyundai. Ač tedy značka bude spíše alternativou vůči BMW a dalším Němcům, takovou Alfu Romeo by již do kapsy strčit mohla. A to by Korejci mohli brát za slušný úspěch.

Genesis GV80 je nově k mání s třílitrovým turbodieselem, jehož 277 koní by mělo zvládnout zrychlení z klidu na stovku za 6,8 sekundy. Reálně je však korejské luxusní SUV nepatrně pomalejší než na papíře. Foto: Genesis

Zdroj: PDriveTV@YouTube

Petr Prokopec