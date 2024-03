Nový krok VW ukazuje, proč automobilka přichází o nejlepší techniky, její R v nové podobě nemůže fungovat před 3 hodinami | Petr Miler

Co nakonec podobná společnost má krom erudovaného personálu s patřičnou empirií? Mnoho toho není, ti opravdu schopní ale své jméno s nesmysly nespojí. Čistě elektrické ostré modely R jsou nesmysl, proto VW přišel mj. o Josta Capita. Přesto stejným směrem míří dál.

Někteří by byli rádi, kdyby svět posouvaly vpřed týmy průměrných lidí na společných poradách, má životní zkušenost ale říká, že tomu tak obvykle není. Věci vpřed obvykle posouvá pár výjimečně nadaných jednotlivců, kteří mají schopnost vidět to, co jiní nevidí. Musí být inteligentní, vzdělaní a když to spojí s jakousi zatvrzelostí a touhou něco dokázat, postupem času přijdou i ke zkušenostem, o jakých si jiní mohou nechat jen zdát.

Taková individua je třeba pak následovat a pokoušet se využít jejich výjimečnosti, neboť jsou schopna postarat se o podobně výjimečné produkty. Některé firmy jsou schopné to respektovat, často jsme ale svědky toho, jak jsou pohledy takových lidí potírány ze strany méně schopné většiny. Jakási demokracie ale v těchto sférách nefunguje a stejně jako „vodopád slov nezachrání, cos jednou řek'” a 300 průměrných muzikantů nevydá za jednoho Mozarta, ani 300 průměrných techniků nevydá za jednoho génia.

Jedním z takových je Jost Capito, jeden z neschopnějších automobilových techniků posledních dekád, se kterým jsme se v několika jeho rolích mohli v minulosti osobně setkat. Své nadání osvědčil v až neuvěřitelném množství rolí, není to zdaleka „odchovanec” jedné automobilky. Začal jako vývojář motorů u BMW (podílel se i na legendárních motorech M3 E30 včetně verze Evo či M5 E28), pokračoval u Porsche, kde se zasadil o některé ze slavných sportovních modelů (jako Porsche 911 964 Carrera RS), doslova postavil na nohy sportovní divizi Fordu (auta jako první Focus RS jsou jeho dílo) a následně si užil asi nejvíce slávy jako šéf sportovní divize Volkswagenu.

Celá éra dominance značky ve WRC byla hlavně jeho zásluha, stejně jako vznik dnes ceněných silničních modelů typu VW Golf VII R. V této roli setrval až do konce roku 2020, kdy odešel kvůli svému nesouhlasu se směřováním značky. Na rozdíl od jiných nechtěl vše vsadit na jednu kartu a odmítal sportovní elektromobily. „Elektrická auta dovedou ohromit rychlostí v přímém směru, ale to samo o sobě nestačí. Skvělý čas potřebný pro akceleraci z klidu na stovku zkrátka v budoucnosti nebude stačit na to, abyste měli vzrušující sportovní vůz,“ říkal chvíli před svým koncem šéf divize R. A o elektromobilech v tomto ohledu hovořil jako o nepoužitelných autech, jejichž vývoj pod hlavičkou VW R není na pořadu dne.

Být u vesla dodnes, platí to stále, VW se ale rozhodl na jeho pohledy potřít a z firmy jej vystrnadil s pocitem, že jiní vědí víc. Od té chvíle začal mluvit o budoucích R jako o elektrických autech, protože když automobilka dělá všechno elektrické, nebude přece své vrcholné modely nabízet s jinou technikou. Právě tento paušální přístup je přitom ten nejtupější možný, neboť co funguje pro jedno využití, nemusí fungovat pro jiné. Elektromobily se svými současnými limity pramenícími hlavně z akumulátorů jako dobré sporťáky fungovat nemohou, ostatně i vrcholné elektrické Porsche nám to nedávno ukázalo v plné nahotě.

Esa jako Capito s něčím takovým své jméno spojit nemohou, a tak jsou pryč, zatímco VW s houfem „věřících” míří dál za svým nesplnitelným snem. Nově tedy oznámil, že z R udělá samostatnou prémiovou značkou, která bude od roku 2030 nabízet jen elektrická auta. Za tímto účelem jí v prostorách svého ústředí vyčlenil samostatný pavilon s prezentačními salónky, které budou sloužit k vystavování nových modelů i jako místo setkávání majitelů a fanoušků. Těžko říci, co vše si pod tím představit, ale to je celkem nepodstatné, klíčové je absurdní směřování celého R. S energetickými nároky výkonných aut a hmotností i kapacitou současných i jakýchkoli brzčeji budoucích aut něco takového nemůže dost dobře fungovat přesně tak, jak pravil Jost C.

Současný šéf divize R Reinhold Ivenz je ale pochopitelně plný optimismu a vyhrazený prostor v tzv. Autostadtu vidí jako důležitý krok pro Volkswagen R, který se v rámci přechodu na zcela elektrickou řadu „přestavuje pro budoucnost” a „přechodem na čistě elektrickou značku také zintenzivní zákaznickou zkušenost”. To jistě, prázdná baterie po pár desítkách kilometrů ostré jízdy bude jistě velmi intenzivní zkušenost, nezapomenutelný zážitek. Jost Capito u toho nebude a my také ne - jsme zvědavi, kdo ze zákazníků se naopak přidá.

S divizí Volkswagen R, jak ji známe, je amen. VW tlačí na elektromobily tak moc, že jde doslova přes mrtvoly a do roku 2030 chce 100% elektrifikovat i ostrá R. Nedivíme se, že Jost Capito u toho nechtěl být, nedává to smysl. O něm víme, kolik dalších schopných techniků kvůli tomu odešlo? Foto: Volkswagen

