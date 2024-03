Nový Mercedes-AMG GT se čtyřválcovým motorem je další odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil před 3 hodinami | Petr Prokopec

Chvílemi opravdu nevíme, kde Mercedesu hlava stojí, však jakého zákazníka chce na tohle auto ulovit? Je to ve své podstatě těžký čtyřválcový sporťák, něco takového si kupce bude hledat velmi obtížně.

Prakticky po celou dobu, co se mluví o přechodu od spalovacích aut k těm elektrickým, jsme fascinováni tím, jak ledabyle k této věci někteří výrobci přistupují. I když jde někdy o značky s velmi náročnou a konzervativní klientelou, tváří se, že za pár let prostě přehodí výhybku a jejich byznys pojede dál jako doposud. Nebylo by to tak, ani kdyby elektrický pohon představoval co do své použitelnost skutečný ekvivalent toho spalovacího za podobou cenu, protože některých klientům by část vlastností spalovacích aut chyběla tak či onak. Ve skutečnosti ale představuje horší a dražší řešení, takže na základě čeho třeba Mercedes-Benz předpokládal, že se od něj klienti nezačnou odvracet zády?

Odpověď neznáme, víme ale, že se svým původním přístupem narazil, a tak ho přehodnotil. Vlak je ale rozjetý a nejede ze zastávky U objemného motoru přímo do Náměstí elektromobility, po cestě si dává ještě pár stanic typu Zeleného povstání. Automobilka tak v rámci celého procesu hojně sází také na extrémní downsizing, kdy klidně čtyřlitrové osmiválce nahrazuje dvoulitrovými čtyřválci. Asi nejznámějším případem je Mercedes-AMG C63, nemalá kritika je ovšem spojena také s novou generací třídy SL. Základní model totiž používá stejný motor, jakým disponuje menší A45 a nebylo to přijato dobře prakticky nikým.

Třícípé hvězdě ale jako by bylo všechno jedno, a tak ten samý motor nadělila i spřízněnému kupé AMG GT 43. Nebavíme se ani o čtyřdvéřové verzi, jde o někdejší supersportovní kupé spojené jen s motory V8, které najednou může mít čtyřválec, tedy z pohledu tradiční klientely Mercedesu zcela nevyhovující motor. Bude tedy opravdu zajímavé sledovat, jakého úspěchu tato verze dosáhne, neboť opravdu nevidíme nikoho, kdo by na takový vůz čekal. A to i proto, že kvůli své hmotnosti zcela míjí zadání, kterého měla právě díky dvoulitru pod kapotou dosáhnout. Třícípá hvězda přitom novinku popisuje jako vůz pro puristy a skutečné řidiče, to zní jako žert.

Něčím takovým AMG GT 43 není ani náhodou, jakkoli vůz přišel o pohon všech kol, s nímž je spojeno osmiválcové provedení. Výkon směřující na jednu nápravu totiž není zárukou úsměvu od ucha k uchu, pokud u toho máte 1 775 kilogramů. Purista by navíc chtěl manuál, ne devítistupňový automat, chtěl by, aby padáka dostalo pomalu cokoli, co by připomínalo luxus a komfort. Nic z toho se ale nestalo, tohle je v podstatě sportovní Mercedes každým coulem, akorát s motorem, který se ke sportovnímu Mercedesu vůbec nehodí.

AMG GT 43 je tak spíše než auto pro pravověrné řidiče Mercedesem pro chudé. Touží ale někdo ze zákazníků po takové nálepce? Odpověď si jistě domyslíte. Tím naše úvahy raději ukončíme a přejdeme k holým faktům a číslům. Začneme přitom u zmíněného dvoulitrového motoru, který produkuje 421 koní a 500 Nm. Dalších 14 koní pak dodává hybridní systém, načež stovky dosáhnete za 4,6 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla omezena na 280 km/h.

Oproti osmiválcovým verzím se novinka liší odlišnými nárazníky, kdy do toho zadního jsou zasazeny kulaté a nikoli hranaté koncovky výfuku. Další změnou je užší rozchod kol, který si vyžádal zúžení blatníků. Standardně lze pod nimi nalézt 19palcová litá kola, brzdy z kompozitu a ocelové pružiny, připlatit si ovšem můžete za jednadvacítky či podvozek AMG Ride Control Chassis. A také za paket AMG Dynamic Plus s elektronickým zadním diferenciálem.

Uvnitř lze počítat se sportovními sedadly, 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem či 11,9palcovou obrazovkou multimediálního systému MBUX. Ani v tomto případě pochopitelně nechybí rozsáhlé příslušenství, které dál sníží zůstatek vašeho bankovního účtu a zvýší hmotnost auta. V té chvíli se však AMG GT 43 ještě více vzdálí svému zadání - jsme přesvědčeni, že tohle auto v zásadě nemá koho oslovit.

AMG GT 43 se od osmiválcových verzí liší nárazníky, užšími blatníky a pochopitelně hlavně motorem. Čtyřválec se 421 koňmi pak sice není zrovna slabý, jenže tradiční klientelu neosloví. Tu novou pro změnu vůz nezláká kvůli své vysoké hmotnosti a celkovému charakteru. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

