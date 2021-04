Nový Mercedes má neobvyklou zdířku za předním blatníkem, nadchne ty nejlenivější před 6 hodinami | Petr Prokopec

Neslouží k doplňování paliva nebo elektřiny, k tomu slouží otvor na zcela opačném konci vozu. A není to jediná neobvyklý vzhledový či technický aspekt.

O příchodu nového vrcholného elektrického Mercedesu si již šuškali pomalu i vrabci na střeše. Třícípá hvězda zejména v posledních týdnech přidala na marketingové masáži a vůz nám pomalu celý odhalila ještě před vlastní premiérou. Interiér tedy není tajemstvím již hezky dlouho, stejně jako bylo mnohé prozrazeno o technice. A jisté povědomí jsme měli také o designu, jakkoliv zrovna v této oblasti bylo asi nejvíce neznámých. Nyní, když má EQS po premiéře, můžeme ovšem i tato bílá místa na mapě zaplnit.

Novinka přitom vychází z platformy zasvěcené elektromobilům, což pochopitelně mělo vliv i na její design. Spíše než tradiční limuzínu tu totiž máme čtyřdveřové kupé s kabinou posazenou výrazně dopředu. Přední kapota tak byla až trochu násilně zkrácena, což má hned několik následků. První a nepřehlédnutelný je ten designový, neboť kabina a kapota na sebe navazují velmi neobvyklým způsobem. Automobilka musela udělat jakýsi mezikus v prostoru mezi dveřmi a blatníky předních kol a sáhnout dokonce po neproskleném rohu spodním rohu předních oken. Vypadá to zvláštně a popravdě řečeno, nelíbí se nám to. Ale třeba to uvidíte jinak

Dalším následkem je, že vozu vpředu chybí pro elektromobily vcelku typický zavazadelník, prostor je podle automobilky až příliš minimalizovaný, aby jej mělo smysl tímto způsobem využít. Třícípá hvězda právě z toho důvodu majitelům otevírání přední kapoty ani neumožňuje, ostatně vše, co by viděli, je prostorově poměrně náročné hnací ústrojí. To je tedy přístupné pouze servisním technikům, zatímco zákazníci si musí vystačit s malým panelem za levým předním kolem, což je řešení nikoli nepodobné tomu, po jakém kdysi sáhlo Audi. Auto se tady skutečně nenabíjí, jedná se o víčko nádržky na kapalinu do ostřikovačů, jenž je v podstatě tím jediným servisním zásahem, který vám Mercedes dovolí. Se vším ostatním již budete muset za techniky.

Dané řešení není zrovna obvyklé, což ostatně lze říci také o názvu vozu umístěném v onom zaslepeném rohu předního bočního okna. Povětšinou totiž dané označení nalezneme uprostřed či vzadu. Malý černý panel tak rozšiřuje základnu sloupku, což bude další rána pro už tak omezený výhled z vozu, třebaže Mercedes ubezpečuje, že to nebude tak hrozné.

Ještě než přitom zamíříme do kabiny, musíme dodat, že v případě jednobarevného laku nepůsobí výše probíraná kapota až tak problematicky. Pokud ale zvolíte kombinaci dvou odstínů, již vás právě vyústění až ke kolu může poněkud dráždit. Vše přitom pochopitelně ještě může umocnit velikost litých kol, které jsou nabízené v 19- až 22palcovém rozměru. Na kapotu přitom navazuje černý panel čelní masky, za nímž se nachází radary a senzory.

Uvnitř vás čeká především Hyperscreen, neboli 1,4metrový prosklený panel formující palubní desku, do kterého jsou zasazeny 12,3palcový digitální přístrojový štít, 17,7palcová obrazovka multimédií a 12,3palcový displej spolujezdce. Zajímavé nicméně je již to, kterak se do interiéru dostanete. Na kliku totiž nemusíte vůbec sáhnout, místo toho otevírání zařídí senzory. Jakmile pak sešlápnete brzdu, dveře se samy zavřou. Auto by tak mělo nadchnout i ty nejlenivější, kterým jsou i systémy elektrického dovírání dveří málo.

Nejde pochopitelně o jedinou finesu, jíž si můžete užít, dále lze zmínit třeba funkci Power Nap. Tedy řízený spánek, kdy po aktivaci systému dojde na sklopení sedadel, zatažení roletek a clony panoramatické střechy a spuštění relaxační hudby. Jakmile pak uplyne předurčený čas, systém sedadla opětovně napřímí a aktivuje ambientní podsvícení. O čerstvý vzduch bez virů a bakterií se pak po celou dobu stará filtr HEPA.

S ohledem na zmiňované senzory a radary nepřekvapí ani přítomnost semi-autonomního řízení (to je nicméně kvůli legislativě plně funkční zatím jen v Německu), dále lze zmínit head-up displej s rozšířenou realitou nebo příplatkové řízení všech kol, které umožňuje až 10stupňové vytočení těch zadních. Přestože má tedy EQS na délku 5 265 milimetrů, počítá se stejným poloměrem otáčení, jaký byl dán do vínku třídě A.

Dostáváme se k hnacímu ústrojí, jenž u základní verze EQS 450 počítá s jedním elektromotorem vzadu naladěným na 333 koní. V případě vrcholu pak došlo na příchod dvou jednotek, načež výkon vzrostl na 524 koní. Souběžně s tím se sice zvýšila rovněž hmotnost, a to z 2 480 na 2 585 kg, nicméně i tak Mercedes EQS 580 zdolá stovku za 4,3 sekundy. Nejvyšší rychlost nicméně pokaždé činí jen 210 km/h - to je pro srovnání o 10 km/h méně než u úplně nejlevnější Škody Superb 1,5 TSI.

Automobilka přitom zpočátku nabídne zákazníkům pouze baterie o kapacitě 107,8 kWh, které mají vystačit až na 770 kilometrů dojezdu, realitou bude vzhledem k tomu, že jde o ekvivalent asi 28litrové nádrže nafty, jen zlomek tohoto čísla. Posléze má dorazit ještě menší, 90kilowatthodinový paket. V rámci dobíjení je pak možné počítat s maximálním výkonem 200 kW, stejně jako s chytrou navigací, která vám poradí, zda při cestách raději stavět jednou, a to na delší dobu, či opakovaně na kratší.

Zmínit už můžeme jen zahájení prodeje, které proběhne v druhé půli letošního roku. Elektrická novinka by přitom měla startovat s jedním motorem na 2,4 milionech korun, se dvěma jednotkami a veškerými možnými doplňky ale zamíří spíše až někam ke dvojnásobku.

Mercedes-Benz EQS možná dvoubarevným vzhledem nezaujme, mnohými finesami by však již zejména publikum, které má rádo sluhy, okouzlit mohl. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

