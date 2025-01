Nový Mercedes SL nikdo nechce. Prodejně se mohutně propadá v Evropě i v USA, u nás se prodává jedno auto za měsíc včera | Petr Prokopec

K tomuhle autu jsme měli od počátku řadu výhrad, ani nás by ale nenapadlo, jaký propadák to může být. Pokud by dealery Mercedesu živila jen sedmá generace SL, nejspíš by dávno vymřeli napříč celým světem.

Když Mercedes v říjnu 2021 poprvé odhalil sedmou generací roadsteru SL, zdálo se, že německá automobilka má našlápnuto k úspěchu. Trh s otevřenými vozy sice již neláká tolik zákazníků jako kdysi, ovšem jelikož jej kvůli tomu řada značek opustila, měla třícípá hvězda značnou část revíru jen pro sebe. Generaci R232 navíc opatřila plátěnou střechou, což potěšilo hned v několika ohledech - i proto, že s plechovými panely zmizelo 21 kilogramů nadváhy.

Nové SL navíc nemělo zaskočit jen za předchozí provedení, ale také za AMG GT Roadster, což jeho zásah jen rozšířilo. Z toho důvodu každá verze nese odkaz na sportovní divizi z Affalterbachu, jediná výjimka je ještě prestižnější verze prodávaná pod hlavičkou Maybachu. Jako taková by tedy sedmá generace měla pouze bodovat. Nicméně se tak neděje, a nejde pouze o český trh, kde loni bylo prodáno pouhých 12 (ano, čtete správně, opravdu jen dvanáct) vozů. Tedy stejný počet, jaký mělo SL na kontě jen za prosinec 2023.

Celoevropská data za loňský zatím nejsou k dispozici, nicméně vývoj do listopadu dle dat JATO Dynamics je rovněž velmi neslavný. Za prvních jedenáct loňských měsíců totiž značka v rámci celého starého kontinentu prodala jen 1 902 aut, což je nejen nominálně málo (je to odbyt na úrovni Ferrari 296 - pro srovnání), al představuje to také 57procentní propad. A pouhopouhých 79 celoevropských registrací za listopad 2024 opravdu nic nespravilo.

Z Evropy se můžeme přesunout za oceán, ovšem i ve Státech má roadster na kontě velmi špatná čísla. Prodaných 1 608 kusů za celý rok představuje nejen meziroční propad o 56 procent, ale zároveň nižší registrace, než na jaké třeba Ford v případě pick-upů řady F dosáhne každý den. A jakkoli nejde o přímého soupeře, fiasko třícípé hvězdy pomáhá zasadit do toho správného kontextu. Pročež můžeme i začít spekulovat, zda ona sedmá generace nebude také generací poslední.

Těžko říci, co přesně - či co nejvíc - Mercedes udělal špatně. „Botou“ se ale zdá být už přílišné sebevědomí značky. Za nejlevnější osmiválcovou verzi SL 55 totiž dáte minimálně 4 643 980 Kč, tedy v podstatě stejnou částku, na jakou vás vyjde nové Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Tedy ze sportovního hlediska vůz prestižnější značky, který je navíc výkonnější i rychlejší.

Problémem pro třícípou hvězdu je navíc skutečnost, že s rivalem ze Zuffenhausenu nedokáže držet krok ani provedení SL 63. Za to je ovšem třeba již dát 5 435 320 Kč. A pokud byste vážně chtěli Porsche překonat, potřebujete ještě o dalších 575 tisíc korun více, abyste se stali majitelem plug-in hybridního provedení SL 63 S E Performance. Za tuto sumu přitom koupíte v Zuffenhausenu skoro dvě celé základní Carrery Coupe. V případě varianty Maybach pak zcela určitě.

Mercedes jistě i proto přišel s novým základním provedením SL 43, které se ovšem s čtyřválcovým motorem dočkalo leda výsměchu ze všech stran a prodeje očividně nenakoplo. Ostatně i to působí jako předražená věc, neboť dvoulitrová verze stojí od 3,4 milionu korun nahoru, což je znovu cena, za kterou dostanete šestiválcovou 911 Cabrio.

Jediná verze SL schopná překonat třeba konkurenční Porsche 911 Cabriolet u nás stojí přes 6 milionů korun. Asi to bude jeden z důvodů, proč Němci s novým SL narazili na opravdu mohutný nezájem zákazníků. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Motor1, JATO Dynamics

Petr Prokopec

