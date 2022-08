Nový nejvýkonnější sedan světa je poník zvládající jediný trik, navíc jen po malou chvíli před 2 hodinami | Petr Prokopec

Neříkáme, že to není zajímavé auto, extrémní výkon ale nakonec bude jen pro zlost, pokud jej nemůžete rozumně využít. Tohle auto sice zvládne čtvrtmíli pod 9 sekund, při využití plného výkonu mu ale šťáva dojde za 8 minut. A hned tak ji nedoplníte.

V posledních měsících neuplynul prakticky den, kdy by veřejnost nebyla varována před nevyhnutelnými dopady klimatických změn. Napomoci řešit je mají elektrická auta, což již samo o sobě je nesmysl. Když se nicméně podíváte na letošní či loňské novinky, můžete klidně dojít i k názoru, že spíše než cokoliv jiného spíše uspíší zkázu. Výrobci totiž odstartovali nové závody ve zbrojení, v jejichž rámci se předhání, kdo svůj vůz spojí s co nejextrémnějšími parametry.

Hummer se tak vrátil jako elektromobil s tisícovkou koní pod kapotou a 4,5 tunami hmotnosti na bedrech, což nezní zrovna jako popis elektrického mesiáše. Podobně pak můžeme smýšlet i o Rimacu Nevera, který americký pick-up výkonem dokonce dvojnásobně překonává. Díky tomu ovšem své baterie vycucne dříve, než řeknete švec. Doplnění 120 kWh pak může trvat i dny a uhlíková stopa bude mít daleko k nulové vždy, leckde bude snadno i vyšší než při vyčerpání ekvivalentního množství paliva z nádrže benzinového nebo dieselového auta.

Nyní tu máme dalšího člena do party, ve které pochopitelně figuruje i Tesla Model S Plaid. Jde navíc o jejího přímého konkurenta, neboť automobilka Lucid představila svůj sedan Air osazený rovněž třemi pohonnými jednotkami. Jejich souhrnný výkon má překonat 1 200 koní, konkrétní údaj však značka zatím nedala k dispozici. Uvádí nicméně, že jde o nejvýkonnější sedan světa, a to bez ohledu na elektrický či spalovací pohon. To zní dojemně, protože ale bude mít stejný 118kWh akumulátor jako dosavadní vrcholné verze, vystačí mu taková kapacita - i kdyby měl přesně oněch 1 200 koní - jen na 8 minut využívání plného výkonu. V praxi to není reálné, samozřejmě, představu o tom, jak využitelná dynamika tohoto vozu v kombinaci s dlouhým dobíjením bude, to ale dává.

Air Sapphire, jak zní název této verze, je přitom první vlaštovkou nově spuštěné „safírové“ divize, která se hodlá zaměřit především na výkon. Tedy přesně na tu činnost, která s ochranou životního prostředí nemá pranic společného. Vskutku se tak musíme ptát, jaký je vlastně přínos tohoto modelu.

Abychom ale jen nekritizovali, můžeme zmínit, že instalace dvou pohonných jednotek na zadní nápravu a jedné na přední vyústila v nadmíru působivou dynamiku. Stovku má totiž Air Sapphire zvládnout pod 2 sekundy, na 160 km/h se rozjede za méně než 4 sekundy a čtvrtmíli zdolá pod 9 sekund. V některých ohledech by tak mohl trumfnout i chorvatský hypersport, oproti kterému ovšem nabízí dvě řady sedadel a využitelný zavazadelník.

Jak jsme ale už zmínili, tento jediný trik, který americký poník umí, nezvládne předvádět dlouho. Již základní Air totiž váží nemalých 2 360 kg, v případě verze Sapphire pak jistě došlo na další nárůst hmotnosti kvůli příchodu třetího elektromotoru. Čeho bychom se ovšem neměli obávat, to jsou problémy při zastavení. Lucid totiž svou vlajkovou loď standardně osadil karbon-keramickými brzdami, jenž se skrývají za 20- a 21palcovými litými koly.

Americká automobilka kromě toho přepracovala i podvozek, načež ve všech rozích najdeme tužší pružiny či specificky nastavené tlumiče. Podobné je to i v případě ABS, trakční a stabilizační kontroly či dokonce posilovače volantu. Zajímavé jsou pak schopnosti vektorování točivého momentu, neboť v utáhlých zatáčkách lze s pomocí regenerativního brzdění přibrzdit vnitřní kolo a navýšit tak ovladatelnost i dojezd zároveň.

Lze pak už jen dodat, že Lucid novince dodal specifický modrý lak Sapphire Blue, s nímž je sladěné prošívání interiéru kombinujícího kůži a Alcantaru. Nechybí ani sportovní sedadla či třeba venkovní zadní spoiler. Ceny pak startují na 249 tisících dolarech (cca 6,1 milionu korun), navýšit je ovšem mimo jiné můžete třeba objednáním karbonových kol s aerodynamickými kryty navyšujícími zatím neoznámený dojezd.

Lucid Air Sapphire je novým vrcholem této konkurence Tesly. Se třemi elektromotory nicméně nebude spojen pouze výkon přes 1 200 koní, ale i nemalá hmotnost. O té se však značka zatím nezmiňuje, stejně jako o dalších parametrech, už základní výpočty ale dávají představu o marnosti tohoto vozu z hlediska využitelnosti dostupné dynamiky. Foto: Lucid Motors

