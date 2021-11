Nový pokus Číňanů bodovat v umírající třídě aut dotahuje zrůdné myšlenky BMW k dokonalosti před 2 hodinami | Petr Miler

Bavorská automobilka v poslední době jako by se záměrně snažila šokovat designem svých aut, když nemá problém ani karikovat jeho typické prvky. Číňané zjevně neváhají zajít ještě dál.

Je jednoduché trefovat se do snah BMW designově se odlišit od konkurenční produkce, někdy je ale skutečně těžké se nad ně povznést. Přijde-li někdo s radikálně novým pojetím vzhledu, jak to třeba svého času udělal Chris Bangle, může a nemusí se nám líbit, působí to ale aspoň jako upřímná snaha jít svou vlastní cestou. Některé pokusy značky z posledních let ale takový dojem nedělají. Nejsou obecně vzato designově převratné, spíše se zdají být samoúčelnou hrou s některými klasickými prvky, které rozehrávají zcela zbytečnou hru s negativními emocemi.

Mezi takové patří pojetí čelních ledvinek, které jsou dnes na několika modelech tak hypertrofované, že to nedává žádný jiný než výše zmíněný smysl. Z moderních modelů značky, jako jsou řady 7 a X7, si tak lidé začali utahovat a kreslit jim masky chladiče zabírající půl auta, jistě jen ve snaze dát vyniknout jejich absurditě. Takoví ale určitě netušili že se podobných nápadů někdo chytí. Ten někdo jsou Číňané, kteří nedávno pustili do prodeje model GAC Trumpchi GS s opravdu obří maskou chladiče, snad ještě dál ale nyní zachází koncern Dongfeng a jeho značka Voyah.

Ta na autosalonu v Kantonu ukázala model Dreamer, který... sní o tom být MPV od BMW. Mnichovská značka s umírající třídou aut pomalu končí, Číňané jsou k ní ale přece jen vstřícnější, v Asii ztrácí půdu pod nohama mnohem pomaleji. Nový model se drží klasických tvarů MPV, snad jen s výjimkou plovoucího sloupku C, k nim ale přidává vskutku brutálně stylizovanou příď, která působí spíše jako klec pro lva nebo pojízdné vězení, nikoli jako maska chladiče.

Ona to také žádná maska chladiče není, vůz má elektrický pohon a nic takového nepotřebuje. Po technické stránce tedy nevíme vše, vzhledem k použití platformy ESSA (Electric Smart Secure Architecture) je ale jasné, že jiný pohon v úvahu nepřipadá. Na detaily si budeme muset počkat, dostane-li ale vůz pohon modelu Free s 680 koňmi, pak půjde o brutální stroj i po technické stránce.

Jde jinak o dosti velké auto, na délku měří 5 315 mm, na šířku 1 980 mm a na výšku 1 810 mm. Rozvor má délku 3 200 mm. Uvnitř zatím vidíme jen čtveřici sedadel se vskutku opulentním ztvárněním prostoru pro cestující vzadu s dvojící samostatných křesel, kterým nechybí masážní či ventilační funkce. A spousta dalších elektronických vychytávek všude kolem. Předpokládáme, že do prodeje se nakonec dostanou i skromnější a praktičtější provedení, automobilka se o nich ale zatím nezmiňuje.

Brzy je tedy zatím pochopitelně i na ceny, jako vždy ale od Číňanů čekejme velmi lákavé cifry. Chytřejší budeme už za pár týdnů, auto by se do prodeje i s veškerými specifikacemi mělo dostat zkraje roku 2022.

Hypertrofované ledvinky moderních BMW se zdají být ničím vedle toho, s čím nyní přišel čínský Voyah Dreamer. Navíc jde o vůz s elektrickým pohonem, jedná se tedy o čistě designový prvek. Foto: Dongfeng-Voyah

Zdroj: Dongfeng-Voyah

Petr Miler

