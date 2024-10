Nový rekord silniční F1 Mercedesu z Nordschleife ukazuje hlavně slabiny pohonu, na záznam z jízdy se chvílemi nedá dívat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na jednu stranu všechna čest, AMG One je po dvou letech od předchozího výsledku vládcem Ringu mezi silničními auty ještě zřetelněji. Nový zápis do historie ale znovu pokládá otázky, jaké by to asi bylo bez elektrifikace.

Již dva roky je třícípá hvězda vládcem Zeleného pekla. V říjnu 2022 totiž Maro Engel usedl za volant Mercedesu-AMG One a dosáhl na legendárním okruhu času 6 minut a 35,183 sekundy. Dokázal tak překonat nejen sám sebe, neboť s modelem AMG GT Black Series se v roce 2020 dostal na 6:43,616, ale rovněž Porsche 911 GT2 RS s kitem Manthey Performance, se kterým Lars Kern zvládl necelých jednadvacet kilometrů za 6 minut a 38,835 sekundy.

Z onoho rekordu jsme nicméně až tak úplně odvaření nebyli, neboť ze záběrů bylo patrné, že potenciál silniční Formule 1 byl sice enormní, poněkud jej ovšem zabíjela elektrifikace. Engel ostatně po jízdě přiznal, že často musel kalkulovat, kdy může a nemůže naplno sešlápnout plynový pedál, aby se nepřipravil o všechny cenné kilowatthodiny v baterii, neboť bez nich je projev auta mdlý a zásoba energie v akumulátoru zdaleka nevydrží ani jedno celé kolo. Zároveň dodával, že trať byla při jeho pokusu „stále ještě trochu navlhlá“, a tedy stále kus od ideálních podmínek.

Nejspíš i proto se automobilka, vůz i jezdec do Zeleného pekla vrátili. A 23. září letošního roku velmi brzy ráno společně znovu přepsali historii. Tentokrát si vše perfektně sedlo, neboť okruh byl suchý a asfalt dosahoval teploty 20 stupňů Celsia, zatímco vzduch byl o pět stupňů chladnější. Víc nebylo zapotřebí, žádných technických změn se AMG One nedočkal, technici jej pouze přepnuli do režimu Race Plus.

V tomto módu dochází ke snížení přední nápravy o 37 milimetrů a zadní o 30 mm, mimo to je k dispozici aktivní aerodynamika. Tu si můžete vychutnat v níže přiloženém videu, kde křidélka na předních blatnících hrají to správné divadlo. Záběry ale přesto opakovaně netěší, neboť vůz stále zřetelně naráží na jisté technické limity. Dokonce ani řazení nepůsobí jako bleskurychlé, je očividně pomalejší než obyčejná dvouspojka v Golfu GTI, o lepších alternativách téhož ani nemluvě. Je skoro s podivem, jak se to AMG zrovna u takového auta v nejostřejším režimu „povedlo”.

Ještě mnohem víc ale trhá srdce, jak autu opakovaně dochází elektřina. A to do měřeného kola vyráží s plnými bateriemi, každé další kolo bude ještě tristnější. Takto se auto chová sebejistě asi do třetiny tratě, při jízdě do stoupání za Adenau se pak auto očividně trápí, neboť elektřinu už nemá a část spalovacího výkonu používá na dobíjení. I v některých dalších pasážích vůz téměř nezrychluje ani v „mrzkých” (na poměry této stíhačky...) rychlostech okolo 230 km/h. Působí to velmi utrápeně.

Nejtristnější je ale stejně jako minule situace na závěrečné rovince, kde vůz nejprve dosáhne se vším výkonem rychlosti až téměř 350 km/h, pak mu ale znovu dojde šťáva, rychle začne zpomalovat a ještě pomaleji jede i z následujícího kopce. Na to se opravdu skoro nedá dívat.

Nejde se tak ubránit myšlenkám, jaké by to bylo, kdyby vůz spoléhal jen na spalovací pohon, který by mohl nabídnout jak vyšší stabilní výkon, tak nižší hmotnost. Ostatně je třeba se ptát, jestli čas okolo 6:30 u takové a tak drahé speciality s takovými vychytávkami je opravdu něco vedle času 6:38 náležící vlastně obyčejné 911 GT3 RS s pár úpravami. Tady se zjevně zas jednou cesta (použití hybridního pohonu odvozeného z F1, ale s mnohem větším důrazem na elektřinu) stala cílem. Být cílem nejlepší čas za peníze či cokoli takového, Mercedes zvolí jiné řešení.

„Co by bylo, kdyby...” se ale nejspíš nikdy nedozvíme, hrát je zkrátka třeba pouze s kartami, které byly rozdány. Nutno přitom zmínit, že Engel od posledního pokusu trénoval poměrně hodně na simulátorech, aby dokázal efektivněji hybridní techniku využívat. Nyní se tak může pochlubit časem 6:29,09, pročež se stal prvním, kdo s čistě produkčním vozem protnul bariéru 6 minut a 30 sekund. Pěkné, úctyhodné, ale zejména po shlédnutí přiloženého videa nutně hořkosladké.

Maro Engel se s modelem AMG One postaral o zlepšení rekordu produkčních aut na Nordschleife, přičemž jako první zamířil pod metu 6 minut a 30 sekund. Auto ale zřetelněji než svou rychlost dává najevo své technické limity. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

