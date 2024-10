Nový Renault 4 by mohl být lákavým stylovým autem, nemít výlučně nesmyslný, nevyžádaný a předražený pohon před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Renault ukazuje, že pořád dokáže dát za vznik atraktivnímu autu, které umírněným způsobem staví na základech jedné z velkých legend značky. Dostat vůz spalovací pohon, byla by nová čtyřka nejspíš hit. Takhle bohužel.

Tento týden začal autosalon v Paříži, který si nenechaly ani čínské automobilky, které tím dávají vážnost svému plánu dobýt starý kontinent i navzdory vyšším clům. Poukázat můžeme třeba na Xpeng, který do francouzské metropole přivezl svůj elektrický sedan P7+. Zároveň oznámil, že během 1 hodiny a 48 minut po začátku předobjednávek obdržel 30 tisíc projevů zájmu. Až tak překvapivé to ale není, neboť pětimetrový sedan startuje na 209 800 CNY (cca 683 tisíc Kč), za které dostáváte 245 koní výkonu a 60,7kWh kapacitu baterie.

Ve městě nad Seinou se ale chce v tom nejlepším světle ukázat hlavně domácí Renault, který se pochlubil novým 4 140 milimetrů dlouhým crossoverem s jednoduchým označením 4. Jde tedy o mnohem menší vůz, než jakým je Xpeng, přičemž s již dříve představeným Renaultem 5 sdílí víc než dvě třetiny dílů včetně platformy AmpR Small. Tímto způsobem se Francouzi pokusili dostat k nižší ceně, ve srovnání s výše zmíněnými Číňany ovšem levní nejsou ani v nejmenším - novinka by totiž měla startovat okolo 30 tisíci Eur (asi 758 tisíc Kč).

Co za tyto peníze dostanete? Po stránce technické toho mnoho není, neboť baterie mají kapacitu pouhých 40 kWh, s nimiž je spojen udávaný dojezd 300 km. Jde nicméně o výpočet dle metodiky WLTP, která s reálným světem navzdory tvrzení Bruselu mnoho společného nemá. Kapacita baterie je ekvivalent jen o něco málo než 10 litrů nafty, za které 300 km ujet možné je. Jde to, ale dře to, reálně budete rádi i za 200 k. I kdyby ale elektrické SUV onu vzdálenost na jeden zátah zvládlo, stále není, čím se chlubit, ne za takové peníze. Zvláště když paket lze dobíjet při výkonu maximálně 80 kW.

Novinka i proto bude k mání také s bateriemi o kapacitě 52 kWh, s nimiž je již spojen udávaný dojezd 400 km. A také silnější elektromotor se 150 koňmi, jenž se má zasadit o 8,5sekundové zrychlení a maximálku 150 km/h. První hodnota není špatná, nicméně je otázkou, kolik za ní budete muset zaplatit. Spřízněný Renault 5 ovšem s toutéž technikou stojí 32 500 Eur (asi 821 tisíc Kč), zatímco za základ s oněmi 40 kWh je třeba platit 25 900 Eur (cca 654 tisíc Kč).

Z levného kraje tedy Francouzi ve finále nejsou ani náhodou, jakkoli Renault obě své novinky tituluje jako dostupné. Oproti jiným elektromobilům, krom těch od Číňanů, možná ano, ale jinak? Na první pohled je zřejmé, že auto dostalo vzhledem k jeho povaze (lidový vůz) nesmyslný pohon, který si zákazníci rozhodně nevyžádali mimo jiné proto, že auto s ním bude předražené. A zřetelně je.

Opravdu si tedy nejsme jisti tím, že Renault zaboduje tak, jak předpokládá. Jakmile totiž odezní první vlna zájmu, víc než co jiného přijde strádání. Což je škoda, neboť novinka je jinak povedeným autem. Design je totiž v nemalé míře ovlivněn hatchbacky značky ze 60. let minulého století, přičemž u výše postavených úrovní výbavy nedostáváte jen retro tvary, ale také plátěnou střechu, která skrze otvor o velikosti 92 x 80 cm odhaluje posádku slunci.

Uvnitř lze kromě 7- nebo 10,1palcového přístrojového štítu počítat také s 10palcovou obrazovkou multimédií, stejně jako s hlasovým ovládáním či čalouněním zahrnujícím i recyklované materiály. Zavazadelník pak pobere 420 litrů, přičemž automobilka poukazuje hlavně na nákladovou hranu, jenž se vznáší pouhých 61 cm nad zemí, tedy o 10 cm níž než u většiny soupeřů. Víko se navíc ovládá elektricky.

Klientela bude moci vybírat z rozsáhlého příslušenství, sáhnout tak půjde třeba po vyplétaném košíku na bagety. SUV je zároveň prvním Renaultem osazeným jednopedálovým řízením, navíc počítá s jízdními režimy Snow a All-Terrain, jenž jsou určeny pro povrch s horší přilnavostí. Roztáčena jsou ale bez ohledu na velikost baterií a výkon elektromotoru vždy pouze přední kola, ta zadní se alespoň chlubí nezávislým zavěšením.

Chválit bychom mohli dál a dál, nicméně je to vlastně jedno - tohle auto je prostě další elektrický nesmysl, který odpovídá na otázku nepoloženou nikým. A sama odpověď bude akceptovaná jen hrstkou potenciálních tazatelů. Bude tedy zajímavé sledovat, jak si Renault 4 E-Tech od příštího roku, kdy bude v prodeji, povede. Jak jsme ale naznačili, po uvadnutí úvodního zájmu toho mnoho neočekáváme.

Francouzská novinka boduje retro stylem, stejně jako třeba plátěnou střechou či originálním příslušenstvím. Jenže co je to platné, když u základní verze dostanete za zhruba 700 tisíc korun jen ekvivalent 10litrové nádrže na naftu? Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

