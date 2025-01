Nový Dodge Charger stíhá takový nezájem, že na něj dealeři hned dávají půlmilionové slevy, ač původně čekali žně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem

Kdyby šlo o vůz na konci svého životního cyklu, takovým slevám by se málokdo divil. Jenže on se zrovna začal prodávat, na čerstvých fotkách vidíte jedno z prvních aut, které dorazilo k dealerům. I taková je ale třeba hned výrazně zlevňovat, aby si jich vůbec někdo všímal.

Jedním z oblíbených filmů mých dětí je Deník princezny. Konkrétně pak jedna z úvodních pasáží prvního dílu, kdy se postava Anne Hathaway dozví, že je z královské rodiny. Na to totiž utrousí: „No ty vole.“ A přesně taková slova se mi derou na rty při pohledu na ceny, se kterými je spojován nový Dodge Charger Daytona. Jakkoli se totiž dealeři původně těšili na žně a obrovské přirážky, nakonec nabízejí tak velké slevy, že pořídit byste si za ně mohli pořídit celé druhé auto k dobru.

Masivní slevy v dnešní době nejsou nic neobvyklého, na rozdíl od let 2020 až 2022 už branže není spojena s poptávkou převyšující nabídku. Jenže automobilky s nimi obvykle nepřichází hned při startu toho kterého modelu, nýbrž až v pozdější fázi životního cyklu. Fakt, že dealeři Dodge jdou hluboko pod oficiální cenu již nyní, tedy ve chvíli, kdy se dodávky zákazníkům ještě ani pořádně nerozjely, jen naznačuje, kterak malý zájem o elektrický muscle car je.

Ostatně považte sami, jak působivé nabídky kolegové z Carscoops objevili. Třeba společnost Dick Scott Chrysler Dodge Jeep Ram z Plymouthu v Michiganu chce za bíle lakované základní provedení R/T s 462 koňmi jen 59 652 dolarů (cca 1 465 000 Kč) místo původních 70 175 USD (1 723 000 Kč). A prodejce Clay Cooley Chrysler Dodge Jeep z Irvingu v Texasu vám černý kousek se stejnou technikou a identickou oficiální cenou prodá o 17 tisíc dolarů (418 000 Kč) levněji.

Není to ale nic ve srovnání se slevami, s nimiž je spojeno dosud vrcholné provedení Scat Pack disponující 679 koňmi. Pokud totiž pro něj zamíříte do dealerství Lia Chrysler Jeep Dodge Ram v Schenectady v New Yorku, bude vám stačit 61 740 USD (1 516 000 Kč) místo 82 175 USD (2 017 000 Kč). Gresham Dodge z Oregonu pak z oficiální ceny sráží 13 tisíc dolarů (asi 320 000 Kč), ovšem dodává, že dorovná slevu jiného dealerství, pokud budete nakupovat Charger Daytona u něj.

Znamená to tedy, že na zcela novém voze můžete ušetřit přes 20 tisíc dolarů (491 tisíc korun). To je vskutku vysoká suma, pročež snad ani nechceme přemýšlet, za jaké peníze se elektrický muscle car bude prodávat třeba příští rok. Pokud nicméně znovuzvolený americký prezident Donald Trump splní své sliby a zruší zvýhodnění elektrických aut i přísné emisní limity, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby základ rázem startoval ještě o další stovky tisíc níž.

Na příští rok přitom Dodge chystá příchod nové verze SRT, která by měla disponovat funkcí Line Lock, tedy uzamčením předních kol, aby ty zadní mohly vyprodukovat oblaka kouře pálením pneumatik na místě. Což je sice „blbost“, ovšem majiteli muscle cars oblíbená a vyžadovaná. Elektrický Charger jí přitom měl disponovat, jak ostatně ještě nedávno hlásil web značky, ta ale nakonec přiznala, že skutečně chybí. Proč tomu tak ale je, neupřesnila.

Pomůže to autu k úspěchu? Do nějaké míry jistě, ale svět to nezmění, čekat lze pár prodaných kousků navíc. Jinak se tedy zdá, že tu máme slušné fiasko, které bude koncern Stellantis bolet. Jistě i proto se celý koncern posouvá jiným směrem, dosavadní šéf vsadil na špatného koně.

Nový elektrický Dodge Charger se teprve začal objevovat u dealerů. Přesto ho už nyní můžete koupit se slevou takřka půl milionu korun. Dá se ale předpokládat, že pokud nějaký ten měsíc počkáte, ušetříte ještě víc. Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem

Petr Prokopec

