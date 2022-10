Obří německá autopůjčovna dala krutou facku VW, z jím milovaných vozů od něj nekoupila ani auto před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sixt, tiskové materiály

Je to bezpečně největší evropská autopůjčovna, která díky svému německému původu pravidelně zásobuje objednávkami německé výrobce aut. Elektromobilitou posedlý VW se tak jistě těšil na zakázky i na tomto poli, ze 100 tisíc koupených vozů na něj ale nebyl jediný.

Již více než sedm měsíců spousta evropských politiků mluví o tom, že je třeba se vymanit ze závislosti na Rusku. I tato snaha má podporovat přesun od spalovacích aut k elektrickým, jak ale už dlouho upozorňujeme, tato sázka na jednu kartu je značně riskantní. Nejen kvůli současné energetické krizi, protože ropy budeme mít nejspíše i bez Ruska dost, což se o elektřině tak snadno říci ne. Podstatnějším důvodem je, že se z jedné náruče přesuneme do druhé. Elektromobilita je totiž zejména čínskou doménou a nezdá se, že by se na tom mohlo něco v dohledné době změnit.

Připomíná to i nejnovější políček, který zejména Volkswagenu, ale přeneseně i evropským politikům dala společnost Sixt. Ta je jednou z nejstarších autopůjčoven na světě, založena byla již v roce 1912, dnes je tou bezpečně největší v Evropě a osmou největší na celém světě. Před 110 lety její flotila čítala pouhé tři vozy, dnes se její portfolio počítá na statisíce automobilů. Společnost se navíc z Bavorska rozšířila do více než dvou tisíc lokalit ve více než stovce zemí po celém světě. O klientelu se pak stará takřka sedm tisíc zaměstnanců.

Sixt má i kvůli svému původu ve zvyku nakupovat u německých automobilek. A když se rozhodl doplnit svou flotilu o 100 tisíc elektrických vozů, VW si jistě začínal mnout ruce. Na elektromobily ideologicky vsadil v podstatě vše, vidí v nich jedinou budoucnost a na tomto poli chce razantně zvyšovat prodeje, aby se v roce 2025 stal největším výrobcem elektroaut světa. Sixt mu ale uštědřil krutou facku - z oněch 100 tisíc aut u něj nenakoupí ani jedno.

Půjčovna si totiž vybrala automobilku BYD, která jí dodá oněch více jak 100 tisíc elektromobilů. Jednat se ve všech případech bude o model Atto3, který je ve své domovině nabízen pod názvem Yuan Plus. Toto 4,5metrové SUV bylo představeno v loňském roce a disponuje elektromotorem naladěným na 207 koní, jenž roztáčí přední kola. V případě baterií pak lze počítat s 50,12 či 60,48 kWh.

Jakkoli kapacita akumulátorů nepůsobí jako dechberoucí, je třeba připomenout, že značka BYD začínala v 90. letech minulého století právě jako výrobce baterií. S jejich vývojem tak má dlouholeté zkušenosti, jež byly naplno zúročeny u nového typu lithium-železito-fosfátových akumulátorů Blade. Ty od značky BYD mimo jiné začala odebírat i Tesla.

SUV Atto3 (respektive Yuan Plus) s menším paketem má zvládnout 420 kilometrů dle cyklu WLTP, zatímco s větším půjde o zhruba 500 km. Realita bude nepochybně mnohem horší, tak je tomu nicméně i u konkurence. Oproti ní má ale BYD výhodu - firma si sama nevyrábí pouze vlastní baterie, ale také elektromotory, řídicí jednotky a dokonce i čipy. To se projevuje na jejím růstu, v září totiž vůbec poprvé ve své historii vyrobila přes 200 tisíc elektrických aut za jeden měsíc. Nyní si může připočítat dalších 100 tisíc vozů, které mají být dodány v průběhu následujících šesti let.

Pro BYD je navíc podstatné, že se tím dostane před oči evropského publika, což může dále podpořit jeho růst. Pokud tedy koncern VW doufal, že v půlce této dekády bude největším výrobcem elektromobilů na světě, pak pro něj i tento krok musí být studenou sprchou. A nejen pro něj - i krátkozrací evropští politici nyní musí vidět, komu jejich „elektrická perestrojka” prospěje především. Ale kdo ví, co je vlastně jejich cílem, na naše blaho to opravdu nevypadá.

Autopůjčovna Sixt začne ještě letos v Německu, Francii, Nizozemsku a Velké Británii nabízet vozy BYD Atto3. Elektrické SUV je přitom ve své domovině známé jako Yuan Plus a disponuje 207 koňmi a menším či větším paketem baterií Blade. Koupila jich od Číňanů přes 100 tisíc, v případě koncernu VW jde o 0 aut. Foto: BYD

Zdroje: BYD, Sixt

Petr Prokopec

