Obyčejná Honda předělaná na drsný muscle car Dodge se začíná prodávat, většina zájemců ale ostrouhá

/ Foto: Mitsuoka

Je to vlastně napodobenina, replika, „fejk”. Jenže i tak má naše sympatie pro svou povedenost a hravost. A nakonec mnohým nebude ani tak proti srsti mít alespoň na oko drsnou „ameriku” a ve skutečnosti jezdit obyčejnějším, provozně zásadně skromnějším autem.

Auta jako Dodge Challenger a Charger mají i u nás spoustu příznivců, málokdo si ale může reálně dovolit s nimi jezdit. Nejde o zase tak drahé zboží, to ne, stroje ideálně s mohutnými osmiválcovými motory ale vyžadují trochu jiné prostředí než Evropu, kde je benzin uměle zdražován extrémním zdaněním a volá po zužitkování poněkud efektivnějším způsobem. Tedy menšími auty s menšími pohonnými jednotkami, třeba takovou Hondou Civic 1,5 turbo.

Nepochybujeme o tom, že to je ten hlavní důvod, proč na silnicích nevidíme víc Challengerů, podobné je to v Japonsku. Ale co takhle myšlenky obou aut spojit? Zní to jako bláznovství, jako stavění motokáry z necek, jako popisování sebe sama coby Brada Pitta na seznamce, i když reálně vypadáte spíš jako Kanafásek. Ale někdy i taková zdánlivá hloupost dává smysl.

Příkladem budiž dílo japonské karosárny Mitsuoka, která proslula různými divokými díly, loni ale na oslavu svých 55. narozenin stvořila auto, které navzdory minimálním zásahům do konstrukce dělá vypadá jako Dodge Challenger, i když jde právě o Civic. A byť se zdá, že něco takového ani nemůže dopadnout dobře, dopadlo to tak, aspoň jsme o tom přesvědčeni - vůz si s Challengerem spletete asi jen z hodně velké dálky, ale je to sympatické, hravé, nepříliš vážně se beroucí auto, které by leckdo mohl chtít mít.

A takových se našlo opravdu dost. Mitsuoka už dříve oznámila, že od představení vozu skoro přesně před rokem projevilo zájem o tento vůz asi 1 300 lidí. I když tedy původně šlo jen o koncept, který se výroby vůbec dočkat nemusel a snad ani neměl, firma nakonec oznámila, že stovku strojů nazvaných M55 vyrobí. A nyní je začala prodávat.

Bude to chtít ještě trochu trpělivosti, neboť sériová výroba začne až v příštím roce, pokud ale máte zájem, objednávková kniha je otevřena. O úplně levný špás nepřekvapivě nejde, přesto bychom cenu 8 085 000 japonských jenů za jeden každý kus (asi 1,27 milionu Kč) označili na dnešní dobu a míru specifičnosti tohoto stroje za přijatelnou. Upřímně řečeno bych si s ním docela rád sjel, už kvůli možným reakcím okolí, které mohou být úsměvně nechápavé.

Dodejme, že vůz bude vyráběn jen s jediným řešením pohonu, který má daleko k možnostem skutečného Challengeru nebo Chargeru. Jde o 1,5litrový přeplňovaný čtyřválcový motor bez hybridní asistence, který známe z Evropy. Pod kapotou tedy bude vždy 182 koní, které dostanou do péče 6stupňová manuální převodovka nebo CVT.

Škoda, že Mitsuoka nenabízí podobnou konverzi Civicu Type-R, třeba jako M55 Widebody. To by pak „fejkový” Charger mohl být leckde rychlejší než ten skutečný, to by teprve lidé koukali... Ale třeba se jednou dočkáme, však co není, může být. Nakonec pokud Mitsuoka vyrobí jen 100 vozů při víc jak desetinásobném zájmu, většina potenciálních kupců ostrouhá.

Mitsuoka M55 měla být jen konceptem na oslavu 55. narozenin firmy, nakonec ale zamířila do výroby a do prodeje. K dispozici bude ovšem jen 100 kusů za cenu od asi 1,27 milionu Kč. Foto: Mitsuoka

Zdroj: Mitsuoka

Petr Miler

