VW odpískal obytnou verzi elektrické dodávky kvůli její nepoužitelnosti, stejně nesmyslná výkonná verze je ale venku včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Akcie elektrických aut padají s jejich hmotností a fyzickou velikostí, neboť v tu chvíli se nejvíce projeví limity současných baterií. V případě možného ID.Buzz California to VW i uznal, a proto žádný nebude, verze GTX ale prošla.

V roce 2022 se Volkswagen pochlubil moderním nástupcem legendárního „busíku”. Na rozdíl od plochého čtyřválcového spalovacího motoru jej však osadil čistě elektrickým pohonem. Němci souběžně s tím zmiňovali, že na moderní hippies nehodlají zapomenout a vedle standardního provedení nabídnou také obytnou verzi zvanou California. Loni se ovšem na obloze vyskytly první mráčky, neboť se začalo mluvit o příliš velké hmotnosti takového provedení, které by omezovalo použitelnost. A kdyby VW vůz „napráskal” většími bateriemi, celková hmotnost kempingové verze by snadno přesáhla metu 3,5 tuny, v důsledku čehož by vám již běžné řidičské oprávnění nestačilo.

Britský Autocar nyní uvádí, že podobné úvahy nakonec mohl VW hodit za hlavu, neboť přišel na to, že elektrická California by kvůli omezené použitelnosti beztak marně lovila zákazníky. „Mohu potvrdit, že se vždy odrážíme od trhu. Koukáme tedy na prodejní data, stejně jako na samotnou klientelu. A jak se ukázalo, pro tento typ aut, tedy pro elektrické domovy na kolech, není dostatečný zájem,” říká k věci prodejní a marketingový šéf německé automobilky Lars Kraus.

Skoro se musíme smát, neboť kdyby se VW o prodejní data a potenciální klientelu zajímal častěji, zjistil by, že „dostatečný zájem” není téměř o žádné jeho elektrické auto. V případě obytného vozu tedy musí být odpor zákazníků enormní, čemuž se ani nedivíme. U nich aut je praktická použitelnost klíčová - musí vás zvládnout dopravit nejen z civilizace do divočiny a zase zpátky. A přitom je třeba, aby zůstaly při životě po celou dobu, co se budete nacházet mimo základní infrastrukturu. Na něco takového ale standardní ID.Buzz nemá kapacitu, jeho baterie o využitelné kapacitě 77 kWh totiž dle tvrzení automobilky mají zajistit dojezd nějakých 420 km. Realita je ale pochopitelně dramaticky horší, zejména pokud auto naložíte. 77 kWh je ekvivalentem ani ne 20litrové nádrže nafty. Za jakých okolností s takovou ujedete 420 km s dnešním Transitem?

V případě verze California by tedy VW omezil akční rádius majitelů na zhruba 100-150 km. Či by musel přijít s oním větším paketem a dostal by se do bludného kruhu nejen s hmotností, ale i s cenou. Ta aktuálně startuje na 1 250 000 Kč za nejprimitivnější verzi, u Californie by šlo o miliony. Její odpískání tedy dává smysl, otázkou ale v tomto kontextu je, co si Němci slibují od sportovně koncipované verze GTX, s níž aktuálně vyrukovali.

ID.Buzz tak kráčí ve stopách nedávno představených modelů ID.3 GTX a ID.7 Tourer GTX, přičemž stejně jako druhý zmíněný nabídne dvojici elektromotorů. Ten zadní přitom produkuje 286 koní, přední pak 109. Celkově pak majitelé mohou počítat s 340 koňmi, které lze spárovat s bateriemi o kapacitě 79 či 86 kWh. Větší paket je spojen s delším rozvorem, menší pak s tím standardním. Jaký lze nicméně očekávat dojezd, Němci již neupřesnili, z výše uvedeného si ale sami uděláte obrázek.

Zajímavá jsou nicméně data týkající se dynamiky. Obě verze totiž mají zvládnout stovku za 6,5 sekundy, což je s ohledem na vyšší hmotnost prodloužené varianty s většími bateriemi zvláštní. Maximálka pak byla oproti běžnému ID.Buzz s 204 koňmi zvýšena ze 145 na 160 km/h, mimo to vyšší výkon pomohl také navýšit tažnou kapacitu, a to z 800 na 1 800 kg u provedení s kratším rozvorem, respektive z 1 000 na 1 600 kg u delšího modelu.

Tyto úpravy pochopitelně automobilku nestály majlant, na rozdíl od Californie, která by si vyžádala daleko větší investice. GTX se totiž dále liší už jen nárazníky a litými koly, mimo to je této verzi vyhrazena červená barva karoserie Cherry. Uvnitř pak jde jen o detaily, jako jsou třeba plasty s povrchem v piánové černi nebo červené ozdobné švy. VW tak s touto novinkou vskutku neměl mnoho práce, načež ji odklepl i přes nutně podobné prodejní vyhlídky, jaké měla kempingová verze.

GTX se od běžného ID.Buzz liší pouze výkonem, jinými nárazníky či několika detaily v interiéru. Automobilku tak nové provedení nestálo příliš peněz, prodejní potenciál je navíc v jeho případě vyšší než u obytné verze California. A proto přišlo oficiální požehnání. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen, Autocar

