Odhalování nového CLA se chopil sám šéf Mercedesu. Musí to být těžké, když ví, že ho před fiaskem zachrání jen čínské motory včera | Petr Prokopec

Není běžné, aby se nejvyšší šéfové automobilek účastnili takových aktivit, Ola Källenius to ale dělá. Činí tak ve snaze nakopnout image výchozí a pro Mercedes klíčové elektrické varianty, sám ale musí tušit, že těžištěm prodejů bude upozaďované spalovací provedení.

Bude nový Mercedes-Benz CLA dobrým elektromobilem? Nejspíš ano. Bude i dobrým autem jako takovým? I to se dá očekávat. Znamená to ovšem, že se bude také dobře prodávat? Tady již veškerá jistota mizí, neboť elektrická auta v podání třícípé hvězdy byla dosud téměř bezvýhradně fiaskem. Také proto předem kapitulovala a CLA obdaří i spalovacími motory, které - jak se ukázalo - budou čínské provenience. Problém vyřešen? Ne tak docela. Mechanismy EU si nevybírají a pokud Mercedes skutečně nechce skončit u toho, že bude nakupovat „emisní povolenky”, elektrické provedení ve větším objemu prodávat prostě musí.

Proto snaží image elektrické verze maximálně nakopnout, a tak nyní poslala do světa video, pár fotek a mnohé informace. Za volant vozu se navíc posadil šéf Mercedesu Ola Källenius, který pochopitelně nešetří chválou. Musí to pro něj ale být těžké, když ví, že lidé stejně budou mít tendenci preferovat spalovací provedení.

Tak či onak můžeme díky informacím od Mercedesu potvrdit, že CLA dostane působivé čelní světlomety, v jejichž případě byly LEDky seskládány do tvaru třícípé hvězdy. To je přitažlivý detail, stejně jako publikum jistě potěší bezrámové dveře, jenž mají umocnit pocit sportovně koncipovaného vozu. Källenius navíc po usednutí za volant zmiňuje, že toto je technologicky nejvíce nabušený zástupce značky, což má mimo jiné deklarovat hlasové ovládání. Jeho software MB.OS vás totiž má uchránit od rozptýlení, které je spojeno s dotykovým displejem.

„Každý digitální prvek, na který jen pomyslíte, velmi pravděpodobně v tomto voze najdete,“ říká šéf Mercedesu s nemalou pýchou. Přičemž by nás vůbec nepřekvapilo, kdyby právě to vedlo k oslovení řady klientů. Začnou se ale šikovat před showroomy značky již v příštím roce, kdy má dorazit jen elektrická verze? Nebo si počkají až na rok přespříští, kdy se objeví spalovací varianty užívající „nejlepší čtyřválce na světě“, za kterými stojí čínské Geely? Právě tady se Mercedes musí o svůj osud trochu obávat.

Auto zas jednou nepřijde s ničím přelomovým, budou u toho znovu baterie odpovídající zlomku palivové nádrže spalovacího auta, které nepůjde dostatečně rychle nabít. Nakonec i automobilka hovoří o už dobře známé 800voltové architektuře a dobíjení tempem 400 km za 15 minut. To může znít hezky, ale půjde-li o klasických 70 procent kapacity (10-80 procent) údajně 90 kWh baterie, máme tu ekvivalent dolití 16 litrů nafty za čtvrt hodiny. V srovnání s doplněním nádrže spalovacího auta je to věčnost, která se navíc odehraje jen za naprosto ideálních podmínek, které nastanou dvakrát za rok. Základní provedení má mít navíc jen 58kWh akumulátor, což je něco jako 15litrová nádrž v dieselovém autě. K čemu to je?

Elektrické CLA má navíc dorazit i s logem AMG, u této verze tak lze teprve očekávat problémy s dojezdem. Právě proto si nejspíš značná část klientely počká na spalovací verzi. Tedy pokud ji uspokojí zmíněné motory od Číňanů, které skutečně mohou být lepší než jejich evropská konkurence. To už ale poněkud předbíháme událostem - počkáme si, s čím a kdy nakonec Mercedes přijde.

Lze jistě souhlasit s tím, že světla nového Mercedesu CLA umí zaujmout. A bezrámové dveře též mohou nějakou klientelu zlákat. Horší je to však s technikou, neboť nadšení nemusí budit ani elektrické, ani spalovací provedení. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

