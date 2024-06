Odplatu Číňanů za nová cla EU na auta odnese hlavně Porsche, riskuje obrovskou část svých prodejů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Že si Evropská unie uvalením vyšších cen na čínská auta hraje s ohněm, který bude primárně pálit jiné, jsme probírali nejednou. Bojí se hlavně Němci, jak ale ukazuje rozbor jejich prodejních čísel, dopady na jednotlivé automobilky budou značně rozdílné.

Evropská komise se už předminulý týden ozvala s tím, že vyřešila rébus zvaný „potření levné čínské automobilové konkurence”. Cesta je to správně bruselská, neboť místo řešení problému vytváří problém nový zavedením nových, velmi vysokých cel. Jsme odpůrci cel už z principu, v tomto případě ale EU postupuje obzvlášť nerozumně. Místo toho, aby začala přemýšlet nad tím, jak narovnat podmínky v Evropě, aby místní automobilky dokázaly být stejně konkurenceschopné jako kdykoli dříve, vytváří nové bariéry, které místní výrobce nikam neposunou a zákazníkům akorát zdraží všechna auta bez rozdílu. Navíc to velmi snadno může napáchat ještě víc škody.

Problém je v tom, že pro klíčové místní automobilky je Čína podstatně větším trhem, než jakým je celá EU. Své o tom ví zejména Němci, kteří hned začali tlačit na to, aby byl tento nápad ještě přehodnocen, neboť by se snadno mohli dostat do situace, kdy snaha ochránit jejich relativně menší evropské aktivity způsob výbuch jejich působení v Číně. Problém je v tom, že Říše středu nehodlá jen tak sedět s rukama v klíně, ale přijde s odplatou, kterou má být zvýšení cel na evropská auta s většími spalovacími motory. A to některé výrobce může zasáhnout velmi tvrdě.

Lidé z agentury Reuters si dali tu práci a zhodnotili, jak moc velké riziko pro kterou evropskou automobilku zavedení cel představuje. Nejde tu jen o samotné prodeje v Číně, neboť málokdo si dnes dovolí přímo nevyrábět přímo za velkou zdí většinu produkce pro tamní trh. To dělají téměř všichni od Audi po Volkswagen, a tak se jich jich cla prakticky netýkají. U některých značek ale přece jen platí opak.

Největší problémy budou mít z větších hráčů BMW a Mercedes, pro které je Čína naprosto zásadním odbytištěm (téměř třetina všech světových prodejů obou značek se odehraje tam) a hodně aut do země pořád dováží. Jsou to minoritní části, okolo 20 procent u Mercedesu a 13 procent u BMW, v rámci celkových čísel to ale bude představovat spoustu, navíc obvykle drahých a vysokomaržových modelů.

Naopak často skloňované značky VW či Volvo jsou celkem „v suchu”, neboť i když jejich čínská přítomnost je významná, nelokální produkce se na celkovém odbytu podílí jen pár procenty. Velkou hlavu si pak nemusí dělat ani Renault a Stellantis, neboť jejich čínské aktivity jsou obecně nevýznamné. Kdo ale případná vysoká cla odnese především, jsou Ferrari a Porsche. Tyhle značky totiž v Číně nevyrábí nic a všechna svá auta dováží z EU, což by nutně znamenalo významné zdražení. U Ferrari ale asi moc netruchlí - Číňané kupují „jen” 9 % jeho aut. A i kdyby jich koupili míň, sáhne po nich někdo jiný.

Porsche ale prodává v Číně masivních 21 % veškeré své produkce, navíc je to větší automobilka. Půjde tedy o desítky tisíc vozů mířících jen tímto směrem, kterých by se cla dotkla do jednoho. Němci tak najednou riskují vskutku obrovskou část svých prodejů, neboť na Porsche by se nová čínská cla vztahovala do jednoho. Pokud chce EU opravdu cla zavést, jsme zvědavi, komu tím reálně pomůže - my nevidíme nikoho. Porsche to nebude zcela určitě.

Auta jako 911 Turbo S jsou v Číně značně žádaná. Pokud EU skutečně zavede cla na čínská auta a Číňané zareagují tak, jak se čeká, globální prodeje nových Porsche to může zásadně poškodit. Foto: Porsche

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.