Offroadový šampionát bateriových aut končí, pořadatelé zkusí štěstí s jinou technologií

/ Foto: Extreme E, tiskové materiály

Bateriové elektromobily se poslední dobou velkého zastání nedočkávají a oporou už jim nebude ani závodní série Extreme E. Její první sezóna se odehrála v roce 2021, ta aktuální bude tou poslední.

V roce 2018 začal zakladatel šampionátu Formule E Alejandro Agag pracovat na další závodní sérii, která by se točila okolo elektrického pohonu. Tentokrát však neměla být spojena s hladkými asfaltovými okruhy, nýbrž se vzdálenými lokacemi, jako je saudsko-arabská poušť či třeba Arktida. Mimo to se rozhodla propagovat genderovou vyváženost, načež se stalo pravidlem, že každá posádka musí být složena z muže a ženy, jenž se budou dělit o řidičské povinnosti. První závod se pak odehrál v dubnu roku 2021 v Saudské Arábii, kde se jel i letošní úvodní podnik.

Do konce sezóny se smíšené posádky postaví ještě na start čtyř závodů, poté ale definitivně padne opona. Série Extreme E totiž končí, přičemž bude nahrazena novým šampionátem Extreme H. Nejede na úplně jiné vlně, s bateriovou elektromobilitou ale už nepočítá. Stávající stroje tak nahradí vozy poháněné vodíkovými palivovými články, jmenovitě speciály zvané Pioneer 25 nahradí dosavadní stroje jménem Odyssey 21. Za jejich konstrukci bude znovu zodpovědná společnost Spark Racing Technology, která vsadí na palivové články od firmy Symbio.

Speciál vážící 2 200 kg by měl dostat do vínku rovněž bateriový paket Fortescue ZERO, stejně jako 550 koní. S nimi zvládne zrychlit na stovku za 4,5 sekundy, tedy stejně jako předchůdce. Oproti němu se však nebude muset potýkat s dlouhým dobíjením, ale jen s jednodušším tankováním vodíku. I když ani vodíková infrastruktura není zrovna kvalitní, dopravit dostatek nádrží pro 20 aut prakticky kamkoli nebude pro pořadatele problém. Týmy pak u nich stráví pouhé minuty, nikoliv dlouhé hodiny, po které musely pracovat dobíječky, navíc napojené na spalovací generátory.

Každá stáj bude moci počítat jak se standardizovanými díly, tak s prostorem pro vlastní iniciativu. Oblastmi, kde se mohou profilovat, jsou přitom hlavně přední a zadní nárazníky, stejně jako světla. Tím organizátoři dávají možnost hlavně výrobcům, aby vzhled závoďáku alespoň částečně sjednotili se svou běžnou produkcí. Tuto možnost dříve využívaly jen týmy ABT Cupra a Chip Ganassi Racing, oba však po loňské sezóně šampionát opustily.

Podobně je na tom i stáj X44 Lewise Hamiltona či Carl Cox Motorsport patřící známému dýdžejovi. Jednašedesátiletý hudebník, za kterého loni jezdila i Lia Block, tedy dcera známého a bohužel již zesnulého showmana Kena Blocka, nicméně předpokládá, že se na startovní rošt vrátí s vodíkovým závoďákem. Zda s ním zaboduje více než s tím elektrickým, jehož největším úspěchem bylo třetí místo, ale pochopitelně v tuto chvíli nevíme.

Můžeme pak už jen dodat, že stávající změna je jen dalším důkazem toho, že celý svět zkrátka nelze převést na bateriovou elektromobilitu. I proto, že ta se pro řadu poslání, lidí či lokalit nehodí. Něco takového bylo již od začátku jasné snad každému myslícímu člověku s elementárním vzděláním, někteří to ale prostě vidět nechtěli.

Pioneer 25 je 2,2tunovým závodním speciálem, jehož 550 koní „papá“ vodík. Soutěžit bude od příštího roku v nové offroadové sérii. Foto: Extreme E, tiskové materiály

Zdroj: Extreme E

