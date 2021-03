Oligarcha, na nějž jsou i sankce krátké, začíná vojenskou techniku prodávat civilistům před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VPK

Život mu jistě neulehčily, nezdá se ale, že by jej zastavily. Právě naopak jedna z jím dnes řízených firem se rozhodla upravovat bojová vozidla MT-LB pro využití soukromými osobami.

Osoba ruského oligarchy Olega Děripasky se před několika málo lety ocitla v centru veškerého dění. Kvůli obviněním amerických úřadů byly totiž na tohoto kontroverzního podnikatele a jeho firmy uvaleny rozličné mezinárodní sankce, které se ale postupem času ukázaly být poněkud bezzubými. Nejprve docházelo k jejich soustavným odkladům, což dalo Rusům čas přijít s různými kličkami, díky nimž tak třeba továrny GAZu mohou nadále produkovat vozy Škody a Volkswagenu, jakoby se nechumelilo.

Děripaska nicméně ovládá daleko více firem, mimo jiné i konglomerát Ruskije mašíny, který sdružuje sedmadvacet podniků z dvanácti různých regionů. Pod oligarchovou taktovkou tak vzniká jak stavební, tak zemědělská a především vojenská technika, jíž má na starosti především značka VPK (neboli Vojensko-průmyslová společnost). Ta byla založena v roce 2006, od té doby se však značně rozrostla, neboť nyní zaměstnává šest tisíc lidí a řadí se tak k nejvýznamnějším v Rusku.

Nově ovšem hodlá VPK zasáhnout do civilního sektoru, neboť bohatým soukromníkům nabídne původně armádní techniku. Děripaskova firma se totiž vrhne na vysloužilá obrněná vozidla pěchoty MT-LB a MT-LBu, která byla Sovětským svazem vyráběná již od 50. let minulého století. Postupně se pak rozšířila do veškerých vojsk Varšavské smlouvy, potkat jste je tedy svého času mohly také u nás. S ohledem na datum výroby ale velké množství již bylo z aktivní služby vyřazeno.

Právě na tyto exempláře se VPK hodlá vrhnout, zachováno ale bude víceméně jen pásové ústrojí a podvozek. Na ten pak bude nasazena zcela nová kabina, která zvládne pobrat až šest cestujících. Tu navíc doplní korba s otevírací zádí, která zvládne pobrat dle zvolené specifikace 4 až 5 tun nákladu. Chybět pak pochopitelně nebudou ani moderní turbodiesely domácí výroby, které nabídnou až 450 koní, tedy takřka dvakrát vyšší výkon vůči původním jednotkám YaMZ.

Šéf společnosti VPK Alexandr Krasovickij přitom dodal, že od roku 1964 vzniklo více než 55 tisíc těchto bojových vozidel, většina je však kvůli špatnému stavu zcela nepoužitelná. Neznamená to však, že by v případě velkého zájmu nastal nedostatek kandidátů vhodných pro neobvyklý mimotovární tuning, dle VPK je k dispozici zhruba sedm tisíc ideálních exemplářů. Kdy však konverze odstartují a kolik budou stát, upřesněno již nebylo.

Krasovickij nicméně dodává, že nové provedení zvládne stejně jako originál zdolat jakýkoliv terén, a to včetně močálů a vodních hladin. Jaká ovšem bude jeho dynamika, opět nebylo upřesněno. Můžeme tak jen dodat, že MT-LB vážící 11,9 tuny dokázalo se 240 koňmi uhánět rychlostí 61 km/h na silnici, 30 km/h mimo ni a 6 km/h na vodě. Zároveň dokázalo utáhnout i 6,5tunový přívěs. S ohledem na vyšší výkon a modernější techniku by ale novinka měla vše překonat.

Společnost VPK patřící Olegu Děripaskovi chystá konverzi letitých bojových vozidel pěchoty na nezastavitelné soukromé transportéry. Foto: VPK



Obrněná vozidla jako MT-LB se vyráběly od 50. let minulého století a svého času sloužily i v československé armádě. Foto: Charkovskij Traktornyj Zavod

Zdroj: VPK

