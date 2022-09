Opel ještě letos rozjede velké propouštění, je to jen začátek smutného příběhu s nejasným koncem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Automobilky se dlouho tvářily, že se něco takového nestane, jak to ale mohly či stále mohou myslet vážně za situace, kdy zákazníkům dráže nabízí horší zboží? Prodeje postupně jen klesají, a tak je rozdávání výpovědí nevyhnutelné.

V loňském roce bylo po celém světě vyrobeno 79,1 milionu nových aut, tedy o 1,3 procenta více než předloni. Letos pak automobilky mají zatím na kontě 58 milionů vyrobených vozů, celoroční výsledek tak bude velmi podobný. Nemusí působit nijak tragicky, ale to jen do chvíle, než se podíváme dále do minulosti. Průmysl se těmito čísly vrací na úroveň roku 2011 a dalece zaostává za rekordními léty 2017 a 2018, kdy pokaždé vzniklo okolo 97 milionů aut.

Prodeje, a tedy i výroba výrazně klesají. Důvodů je více a některé jistě časem pominou, alfou a omegou je ale podobně jako v případě energetického průmyslu snaha jakési ozelenění. Pokud začnete producenty čehokoli s vidinou jakéhosi vyššího dobra nutit nabízet horší zboží za více peněz (zvláště když to někteří s nadšením přijímají), nemůže to ve výsledku vést k ničemu jinému než propadu celého trhu.

V případě aut jde o elektrické pohony, které jasné většině lidí nevyhovují kvůli ceně a omezené použitelnosti resp. kombinaci obojího. Celý mechanismus jejich podpory navíc uměle zdražuje i auta, která by si za jiných okolností lidé koupili, ale dejte za Octavii 520 tisíc místo 335? Není tedy divu, že analytici už dlouho varují před rozsáhlým propouštěním daným primárně nikoli zefektivněním výroby, ale jednoduše zmenšení celého odvětví. Však proč by stejné množství lidí mělo vyrábět o desítky procent aut méně?

Automobilky něco takového dlouho odmítaly, je to nepopulární, dříve nebo později se ale podstatné části zaměstnanců budou muset zbavit, chtějí-li přežít. Nejnověji to dokládá Opel, který ostatně nehodlá v Evropě nabízet nic jiného než elektromobily již od roku 2028. To je tak brzy, že z jeho kdysi milionových prodejů zbydou nanejvýš nízké statisíce, a tak výpovědi začíná rozdávat již nyní.

O prvním velkém kole propouštění informoval německý list Handelsblatt, dle jehož informací byl daný plán již představen zaměstnancům během setkání v ústředí firmy v Rüsselsheimu odborovým předákem Ralphem Wangemannem. O kolik méně lidí bude pro Opel pracovat, není jasné, neboť automobilka využije i přirozené fluktuace zaměstnanců (tedy místo těch odcházejících nenabere nové), odchodů do důchodu (tedy nenabere mladé lidi místo starších) i předčasných důchodů (ani na takový krok není pohlíženo jako na propuštění), přesto se ještě vedle toho zbaví do konce letošního roku další tisícovky lidí. Mluvčí automobilky dodal, že odchod zaměstnanců z firmy bude dobrovolný, což si můžeme přeložit tak, že na cestu dostanou štědré odstupné.

Německá automobilka ve své domovině disponuje třemi továrnami, vedle již zmíněného Rüsselsheimu také v Eisenachu a Kaiserslauternu. Kde ale bude propouštění největší, zatím nebylo upřesněno. Poslední zmíněná lokalita se nicméně pro koncern Stellantis, pod který Opel spadá, má stát bateriovým centrem, kde má roční kapacita dosahovat 32 GWh. Pokud si uvědomíme, že pro značku šlo o tradiční místo, kde se vyráběly motory, pak právě tam se asi bude vyhazovat nejvíce.

Ačkoli jde v případě velkých automobilových značek v Evropě o tak trochu o první vlaštovku, nečekejme, že by tím postupné propouštění skončilo. Naopak, dokud bude trh deformován výše popsanými tlaky, které zřetelně vedou k propadu odbytu aut, nemůže být tento trend zvrácen. Co bude stát na konci takového vývoje, nechceme raději ani domýšlet.

Někdejší továrna Opelu v Bochumi skončila už dříve, poslední fotka ukazuje, jak vypadala v momentě, kdy se ji automobilka pokoušela prodat. Připravme se na podobné obrázky z dalších fabrik, nejen těch patřících Opelu. Foto: Opel

Zdroj: Handelsblatt, Opel

