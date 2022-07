Opel předčasně ukončí život své kdysi velmi oblíbené řady aut, na vině je obvyklý podezřelý před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Opel

Mladší generace tomu zřejmě budou mít problém uvěřit, těchto aut se ale kdysi jen v Evropě prodávalo téměř 400 tisíc exemplářů za jediný rok. Pro automobilku byly dojnými kravami, dnes jsou spíše mlýnskými kameny. Podle toho s nimi bude naloženo, ještě letos.

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, sluší se zopakovat. Neustálé tržní i netržní impulsy posílají poptávku po autech do jiných sfér a ze včerejších vítězů dělají zítřejší poražené. Platí to také v manistreamové střední třídě klasických sedanů, liftbacků a kombíků, kterou postupně opouští další a další výrobci. Kdysi tak populární vozy od Volkswagenu, Fordu, Citroënu, Renaultu, Peugeotu nebo Opelu jsou buď už mrtvé, popř. na nejlepší cestě zamířit tím směrem.

VW Passat přežije jen jako kombík, Ford Mondeo v Evropě skončil zcela, Citroën C5 je mrtvý, Renault Talisman je mrtvý a nový nebude. Jen Opel Insignia, Peugeot 508 a Škoda Superb dál žijí ve všech svých verzích, jinak se poptávka přesunula buď k prémiovým značkám nebo mainstreamovým SUV. Pociťuje to i Opel, jehož Insignia sice mrtvá není, ale s nástupcem už se nepočítá. A aktuální model, který je v prodeji teprve od roku 2017, je přímo na cestě do pekel.

Už dříve začal Opel ořezávat nabídku dostupných motorizací pro tento model, pochopitelně s cílem minimalizovat náklady spojené s prodejem. Platí to i o těch pramenících z potenciálních pokut za nadlimitní emise CO2, a tak Opel přestal pro Insignii nabízet jakékoli jiné než dieselové motory. Verze Grand Sport (tedy liftback) i Sports Tourer (tedy kombík) jsou nadále k dispozici už jen s naftovými čtyřválci 1,5 CDTI a 2,0 CDTI o výkonech 122 resp. 174 koní. A to je vše, vybírat si dále můžete už jen ze dvou převodovek. Benziny skončily a do nabídky se nevrátí.

Znělo to smutně, nikdy ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. A tak věci vzaly rychlý spád. Druhé já Opelu Insignia, Vauxhall Insignia prodávaný ve Velké Británii, na jaře zcela skončilo bez jakéhokoli přímého nástupce. V tu chvíli se říkalo, že jde o specificky britský krok, že Insignia s bleskem ve znaku dožije v nabídce značky roku konce roku 2023 nebo začátku roku 2024. Ani jedno z toho už se ale nestane a nemusíte dlouze hádat, co za to může - jsou to znovu regulace EU.

Magazínu Business Insider to prozradil mluvčí Opelu, který doslova řekl: „Z důvodu regulací CO2 a soustředění na rychlý náběh tří nových modelů s pohony využívajícími několik zdrojů energie, bude výroba Insignie ukončena v letošním roce.” Dosavadní výrobní kapacit pak budou využity k produkci modelů Opel Astra a DS4.

S Insignií je tak konec. A pokud byste o ní stále měli zájem, s koupí neotálejte, jakkoli tušíme, že takových lidí už se dnes moc nenajde. Však Opel prodal ještě v roce 1997 jen v Evropě 384 885 exemplářů předchozího modelu téže třídy, tedy Vectry, zejména v posledních letech už byl svědkem jen neuvěřitelně rychlého úprku zákazníků ke konkurenci. Loni si Insignii koupilo jen 20 384 lidí, a tak Opely střední třídy přišly během čtvrtstoletí o skoro 95 % zákazníků. V mainstreamové střední třídě už prostě není kde brát a předchozí omezení nabídky motorů Insignii v boji o kupce jistě neprospělo.

Dle mluvčího automobilka pracuje na nástupci, tím už ale v žádném případě nebude sedan nebo kombík střední třídy. Půjde o nepřímého nástupce, který má být posazen na primárně elektrickou platformu eVMP a nabídnout několik paketů baterií s kapacitou od 60 do 100 kWh i několik motorizací s výkony od 135 do 340 koní. Jestli takový krok Insignii pomůže jinam než ještě hlouběji do hrobu, nevíme, ale dost o tom pochybujeme. Takové auto bude pochopitelně dražší a s prémiovou konkurencí bude soupeřit ještě hůř. Budoucnost ovšem zůstává otevřená.

Opel Insignia předloni prošel faceliftem a v prodeji měl vydržet ještě dva roky. Nestane se to, ořezání nabídky jen na diesely bylo zjevně poslední ranou. Foto: Opel



Jako Vauxhall skončila Insignia už na jaře. Foto: Vauxhall



Nástupcem se stane velký crossover, který se postaví nad stávající Grandland X a bude vždy elektrifikovaný. Očekávejme podivný hybrid jako Citroën C4 X. Foto: Citroën

Zdroj: Business Insider

Petr Miler

